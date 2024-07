Cosa si può acquistare con la Carta Risparmio Spesa 2024

Il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste ha aggiornato l’elenco dei beni acquistabili con la Carta Risparmio Spesa “Dedicata a te” nel 2024.

Le nuove istruzioni INPS confermano l’avvio della misura da settembre 2024, che quest’anno riconosce un importo maggiore alle famiglie: 500 euro invece di 382,5 euro, per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 15.000 euro e almeno 3 persone al loro interno. Inoltre, grazie alle maggiori risorse stanziate dal ministero, la card include il bonus benzina. Oltre ai beni di prima necessità (alimentari), la carta può ora essere utilizzata anche per acquistare benzina o abbonamenti ai trasporti pubblici.

In questo articolo chiaro e dettagliato spieghiamo cosa si può acquistare con la Carta Risparmio Spesa e forniamo la lista dei beni aggiornata al 2024.

Cosa si può comprare con la Carta Risparmio Spesa

Con la Carta Risparmio Spesa è possibile acquistare solo beni alimentari di prima necessità, benzina o abbonamenti di trasporto pubblico.

Beni alimentari di prima necessità

Per quanto concerne i beni di prima necessità è possibile comprare, con esclusione di qualsiasi tipologia di bevanda alcolica, quelli previsti dall’Allegato 1 del Decreto 4 giugno 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.146 del 24-06-2024. In particolare si tratta di:

carni suine, bovine, avicole, ovine, caprine, cunicole

pescato fresco

latte e suoi derivati

uova

oli d’oliva e di semi

prodotti della panetteria (sia ordinaria che fine), della pasticceria e della biscotteria

paste alimentari

riso, orzo, farro, avena, malto, mais e qualunque altro cereale

farine di cereali

ortaggi freschi, lavorati

pomodori pelati e conserve di pomodori

legumi

semi e frutti oleosi

frutta di qualunque tipologia

alimenti per bambini e per la prima infanzia (incluso latte di formula)

lieviti naturali

miele naturale

zuccheri

cacao in polvere

cioccolato

acque minerali

aceto di vino

caffè, tè, camomilla

Novità introdotte da settembre 2024

Da settembre 2024 sono state introdotte anche delle novità, ossia nuove categorie di prodotti ammessi all’acquisto con la social card, come:

prodotti DOP e IGP

ortaggi surgelati

prodotti da forno surgelati

tonno e carne in scatola

Restano ammissibili i costi degli abbonamenti per i trasporti pubblici e le spese per la benzina. È previsto uno sconto aggiuntivo del 15% sui prodotti acquistati nei negozi aderenti.

Dove usare la Carta Risparmio Spesa

La carta può essere usata presso tutti gli esercizi commerciali che vendono generi alimentari (supermercati, ipermercati ecc.), benzina o presso le società trasporti, purché aderenti a una convenzione con il Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare, MIMIT o Ministero del Lavoro. La lista dei negozi o delle società aderenti sarà resa nota a breve.

Come funziona la Carta Risparmio Spesa

La Carta Risparmio Spesa funziona come una carta di pagamento elettronica prepagata del valore di 500 euro, destinata a famiglie in difficoltà economica. Non serve presentare domanda per ricevere la carta. I beneficiari vengono individuati dall’INPS tra coloro che hanno un ISEE non superiore a 15.000 euro con almeno 3 persone nel nucleo familiare, secondo un ordine di priorità che considera il numero dei componenti della famiglia, la presenza di figli e la loro età. Il numero complessivo delle carte assegnabili è pari a 1.330.000 in tutta Italia.