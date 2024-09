Bonus Psicologo 2024: Guida Completa su Requisiti e Graduatorie

in

Il Bonus Psicologo 2024 è un contributo economico destinato a coprire le spese per sedute di psicoterapia presso specialisti privati.

In questa guida vedremo come funziona il bonus, chi ne ha diritto e come consultare la graduatoria dei beneficiari.

Cos’è il Bonus Psicologo 2024

Il Bonus Psicologo è un sostegno economico introdotto per aiutare le persone che soffrono di depressione, ansia, stress o altre fragilità psicologiche, con un valore massimo di 1.500 euro. Il bonus copre le spese per sessioni di psicoterapia con psicologi e psicoterapeuti che aderiscono all’iniziativa.

Il bonus è riservato ai cittadini con un ISEE inferiore a 50.000 euro e la somma può essere utilizzata per un massimo di 50 euro a seduta.

Come Funziona il Bonus Psicologo

Per accedere al bonus, i cittadini devono presentare una domanda attraverso il portale INPS, e una volta approvati, possono utilizzare un codice univoco per prenotare sedute di psicoterapia. Il contributo viene erogato direttamente ai professionisti che hanno aderito al programma, dopo la prestazione.

Gli psicoterapeuti che partecipano all’iniziativa sono selezionati dal Consiglio Nazionale degli Ordini degli Psicologi (CNOP) e l’elenco completo è consultabile sul sito INPS.

Requisiti per Accedere al Bonus

Per richiedere il Bonus Psicologo 2024, i beneficiari devono soddisfare i seguenti requisiti:

Residenza in Italia .

. ISEE non superiore a 50.000 euro .

. Essere affetti da depressione, ansia, stress o fragilità psicologica e essere in terapia presso uno psicoterapeuta aderente all’iniziativa.

Il bonus è disponibile anche per i minori, se il nucleo familiare soddisfa i requisiti sopra indicati.

Graduatoria del Bonus Psicologo 2024

L’INPS ha pubblicato le graduatorie per l’assegnazione del bonus, basate sull’ISEE più basso e sull’ordine cronologico di presentazione delle domande. La graduatoria è regionale e consultabile sul sito dell’INPS attraverso l’area riservata del cittadino.

Una volta che la domanda è stata approvata, il beneficiario riceve un codice univoco che permette di iniziare le sedute. Questo codice deve essere utilizzato entro 270 giorni, pena la cancellazione del contributo.

Come Richiedere il Bonus Psicologo

Per richiedere il bonus, i cittadini devono accedere al sito INPS e inviare la domanda attraverso il servizio dedicato. Ecco i passaggi:

Accedi al portale INPS con SPID, CIE o CNS. Cerca il servizio “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia”. Compila la domanda e attendi la comunicazione da parte di INPS.

In alternativa, è possibile fare richiesta tramite il Contact Center INPS, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile, a pagamento).

Importo del Bonus Psicologo

L’importo del Bonus Psicologo è variabile e dipende dal valore dell’ISEE del richiedente:

1.500 euro per redditi con ISEE inferiore a 15.000 euro.

per redditi con ISEE inferiore a 15.000 euro. 1.000 euro per redditi ISEE tra 15.000 e 30.000 euro.

per redditi ISEE tra 15.000 e 30.000 euro. 500 euro per redditi ISEE tra 30.000 e 50.000 euro.

Ogni seduta è rimborsabile fino a un massimo di 50 euro.

Come Utilizzare il Bonus per le Sedute

Dopo aver ricevuto il codice univoco dall’INPS, il beneficiario può scegliere uno psicologo o psicoterapeuta dalla lista di professionisti aderenti all’iniziativa, disponibile nell’area riservata INPS. Durante la prenotazione delle sedute, il beneficiario deve comunicare il codice al professionista.

Il pagamento delle sedute è diretto: il professionista, una volta erogata la prestazione, inserisce i dettagli della fattura sul portale INPS, e l’ente provvederà al rimborso.

Quando Arriva il Bonus Psicologo 2024

Il bonus psicologo relativo al 2024 sarà disponibile dopo la pubblicazione della nuova procedura di richiesta, prevista per gennaio 2025. Nel frattempo, i cittadini possono già verificare l’esito delle domande per il bonus 2023 consultando la propria area personale sul sito INPS.

Scadenza per Utilizzare il Bonus

I beneficiari hanno 270 giorni di tempo per utilizzare il bonus dalla data di assegnazione. Dopo tale termine, il codice univoco viene annullato e le risorse non utilizzate saranno riassegnate ad altri beneficiari.

Proposte e Novità per il Bonus Psicologo 2025

Il Bonus Psicologo è una misura strutturale che verrà rifinanziata anche nel 2025. Tuttavia, il governo sta valutando di ridurre i fondi disponibili, che potrebbero limitare il numero di beneficiari. Secondo le previsioni attuali, il budget potrebbe scendere a 10 milioni di euro, sufficienti per coprire circa 16.000 richieste.

Il Bonus Psicologo 2024 è un’opportunità preziosa per chi necessita di supporto psicologico ma ha difficoltà a sostenere i costi delle sedute. Con importi variabili a seconda dell’ISEE e una procedura semplificata tramite il portale INPS, questa misura può contribuire a migliorare il benessere psicologico di molti cittadini.