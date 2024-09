Come Bloccare la Carta Dedicata a Te: Guida Completa per Smarrimento o Sottrazione

Se hai smarrito o ti è stata sottratta la Carta Dedicata a Te, è fondamentale agire rapidamente per bloccare la carta e impedire l’uso improprio del saldo residuo.

In questa guida ti spiegheremo passo dopo passo come comportarti in caso di smarrimento o furto, quali contatti utilizzare e come richiedere una nuova card.

Cosa Fare in Caso di Smarrimento o Furto

In caso di smarrimento o sottrazione della tua Carta Dedicata a Te, la prima cosa da fare è bloccare immediatamentela carta per evitare che qualcuno possa utilizzare il credito residuo. Solo dopo aver bloccato la carta, potrai procedere con la richiesta di una nuova card presso un Ufficio Postale.

Inoltre, è necessario presentare denuncia formale all’Autorità Giudiziaria o alla Pubblica Sicurezza. Il saldo residuo della carta smarrita o sottratta sarà trasferito sulla nuova carta.

Perché Bloccare la Carta Dedicata a Te

Bloccare la carta è essenziale per proteggere il contributo economico a cui hai diritto. La Carta Dedicata a Te può contenere fino a 500 euro, una somma che include anche il bonus benzina del 2024. Se la carta finisce nelle mani sbagliate, queste risorse potrebbero essere utilizzate da altri. Bloccare la carta è l’unico modo per evitare di perdere il saldo disponibile.

Chi Può Bloccare la Carta

Il blocco della Carta Dedicata a Te può essere richiesto dal titolare o dall’utilizzatore della stessa. Il titolare è la persona che ha ricevuto il beneficio dalla lista stilata dall’INPS per i Comuni, dopo aver presentato la DSU ISEE 2024. Il titolare deve rispondere a specifici requisiti economici, tra cui avere un ISEE inferiore a 15.000 euro e far parte di un nucleo familiare numeroso.

Anche un utilizzatore delegato (ad esempio un soggetto nominato dal giudice tutelare) può procedere al blocco della carta.

Come Bloccare la Carta Dedicata a Te

Per bloccare la Carta Dedicata a Te, segui questi passaggi:

Dall’Italia , chiama il numero verde 800.210.170 .

, chiama il numero verde . Dall’estero, utilizza il numero +39.06.4526.3322 (il costo della chiamata varia in base al tuo piano tariffario).

Durante la chiamata, dovrai fornire alcune informazioni personali richieste dall’operatore. Alla fine della telefonata, ti verrà fornito un numero di blocco o una pratica di riferimento che dovrai conservare, poiché potrebbe essere necessario in seguito per la riattivazione o la richiesta di una nuova card.

Cosa Fare Dopo il Blocco della Carta

Una volta bloccata la carta, puoi richiedere una nuova Carta Dedicata a Te presso qualsiasi Ufficio Postale. Per ottenere la nuova carta, dovrai compilare e firmare un modulo che ti sarà fornito da Poste Italiane. Al modulo dovrai allegare i seguenti documenti:

Una copia della denuncia presentata all’Autorità Giudiziaria o alla Pubblica Sicurezza.

presentata all’Autorità Giudiziaria o alla Pubblica Sicurezza. Un documento di riconoscimento valido (come la Carta d’Identità elettronica).

Cosa Fare in Caso di Smagnetizzazione

Se la tua carta risulta smagnetizzata o non funziona correttamente, puoi richiedere una sostituzione direttamente presso un Ufficio Postale, senza doverla bloccare. In questo caso, anche il saldo residuo sarà trasferito sulla nuova carta.

Come Funziona la Carta Sostitutiva

La nuova Carta Dedicata a Te che riceverai avrà lo stesso saldo della precedente, ma verrà assegnato un PIN diverso, che ti sarà consegnato in una busta separata o inviato a casa. Il PIN è necessario per poter utilizzare la carta e verificare saldo e movimenti.

Se non ricevi il PIN o lo perdi, puoi richiederne un duplicato presso l’Ufficio Postale. La nuova carta può essere utilizzata in tutti i negozi convenzionati, proprio come la carta originale.

Come Recuperare la Carta in Caso di Smarrimento

Per recuperare una nuova Carta Dedicata a Te, dopo aver completato la procedura di blocco, dovrai recarti presso un Ufficio Postale e seguire le istruzioni per ottenere una nuova card. Riceverai il PIN in un secondo momento, a parte, per poter iniziare a utilizzare la carta sostitutiva.

Assistenza per il Blocco della Carta

Se hai bisogno di assistenza per il blocco della tua Carta Dedicata a Te, puoi recarti presso un qualsiasi Ufficio Postale o contattare Poste Italiane tramite i numeri dedicati. In caso di difficoltà, il personale sarà a tua disposizione per fornirti tutte le informazioni e l’assistenza necessarie.