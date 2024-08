Bonus Trasporti 2024 Lazio e Roma: Elenco Completo delle Agevolazioni

Nel 2024, i cittadini della regione Lazio e di Roma Capitale possono usufruire di diverse agevolazioni sui trasporti pubblici, tra cui sconti e abbonamenti gratuiti.

Queste agevolazioni sono rivolte a diverse categorie di persone, come giovani, anziani, studenti, bambini, disoccupati e invalidi. In questa guida, vediamo in dettaglio quali sono i bonus trasporti disponibili, come funzionano e come richiederli.

Bonus trasporti regione Lazio e Roma 2024

I bonus trasporti 2024 sono agevolazioni promosse dalla regione Lazio e da Roma Capitale, in collaborazione con società di trasporto pubblico locale. Questi bonus sono destinati a residenti e visitatori che soddisfano specifici requisiti, consentendo loro di viaggiare sui mezzi pubblici con tariffe scontate o gratuitamente.

Ecco un elenco delle principali agevolazioni disponibili nel 2024.

1. Sistema “unico” Metrebus Lazio

Il sistema Metrebus Lazio consente di viaggiare sui mezzi di trasporto pubblico gestiti da Atac, Cotral e Trenitalia con un unico biglietto integrato. I biglietti variano da 1,5 euro per una singola corsa fino a 24 euro per un abbonamento settimanale. Sono disponibili anche abbonamenti a tempo o per zone, validi in tutto il territorio regionale.

2. Bonus trasporti over 70 Roma Capitale

Gli ultrasettantenni residenti a Roma con un ISEE non superiore a 15.000 euro possono richiedere la “card over 70”, che consente la libera circolazione sui mezzi pubblici gestiti da Atac fino al 31 dicembre 2024.

3. Bonus trasporti disoccupati Lazio

I disoccupati con un ISEE non superiore a 20.000 euro possono acquistare un abbonamento mensile agevolato al costo di 16 euro, valido per un numero illimitato di viaggi in tutto il territorio laziale.

4. Sconto trasporti per studenti e giovani

Gli studenti e i giovani possono usufruire di abbonamenti scontati Metrebus, validi per un anno dalla data di ricarica e utilizzabili per un numero illimitato di viaggi nel territorio di Roma Capitale.

5. Bonus trasporti over 65

Gli over 65 residenti a Roma possono accedere ad abbonamenti annuali a tariffa agevolata del sistema Metrebus.

6. Bonus trasporti invalidi e forze dell’ordine

Mutilati e invalidi di guerra, forze dell’ordine e forze armate possono ottenere abbonamenti gratuiti, validi per un numero illimitato di viaggi nel territorio di Roma Capitale.

7. Agevolazioni trasporti 2024 per famiglie

Le famiglie residenti a Roma possono beneficiare di uno sconto del 10% sull’abbonamento annuale Metrebus, al costo di 225 euro.

8. Trasporti gratis per bambini

Nel 2024, i bambini fino a 10 anni viaggiano gratuitamente sui mezzi pubblici nel comune di Roma, se accompagnati da un adulto.

9. Bonus trasporti Lazio categorie speciali

I cittadini della regione Lazio con un ISEE inferiore a 25.000 euro possono accedere a tariffe agevolate per gli abbonamenti annuali del trasporto pubblico. Ulteriori agevolazioni sono previste per disabili, nuclei familiari monoparentali, famiglie numerose e altre categorie vulnerabili.

10. “Carta a tutto treno” regione Lazio

La “carta tutto treno” permette ai residenti del Lazio di viaggiare sui treni InterCity e Frecciabianca di Trenitalia con tariffe agevolate, in combinazione con un abbonamento annuale Metrebus Lazio. Le tariffe variano in base alla fascia ISEE del richiedente.