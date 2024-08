Voucher centri estivi Liguria 2024: chi può richiederli e come ottenerli

in

Nel 2024, la regione Liguria ha messo a disposizione delle famiglie residenti sul territorio dei voucher per sostenere i costi dei centri estivi per i bambini e i ragazzi.

Questa guida completa vi fornirà tutte le informazioni necessarie per capire come funzionano questi contributi, chi può richiederli, e come presentare la domanda.

Cosa sono i voucher centri estivi Liguria 2024

I voucher per i centri estivi Liguria 2024 sono contributi economici destinati a coprire parte delle spese sostenute dalle famiglie per l’iscrizione dei propri figli, di età compresa tra i 3 e i 14 anni, ai centri estivi. Questi contributi sono riservati alle famiglie con un ISEE non superiore a 30.000 euro e si riferiscono alle attività svolte tra il 10 giugno 2024 e il 13 settembre 2024.

Chi ha diritto ai voucher

Hanno diritto ai voucher le famiglie residenti in un comune della Liguria con figli a carico di età compresa tra i 3 e i 14 anni che soddisfino i seguenti requisiti:

ISEE del nucleo familiare (ordinario, corrente o minorenni) non superiore a 30.000 euro.

Aver usufruito dei servizi di un centro estivo durante la pausa estiva scolastica.

Non aver già beneficiato di altre agevolazioni per coprire gli stessi costi, come il bonus del bando centri estivi diurni INPS.

Come funzionano i voucher

I voucher sono erogati su richiesta e sono destinati a rimborsare i costi di rette e pasti (se previsti) per la partecipazione a:

Attività educative non formali e ludico-ricreative per bambini e adolescenti.

Attività organizzate in contesti come parchi, giardini e fattorie didattiche.

Ogni voucher copre una settimana (5 giorni) di frequenza al centro estivo, fino a un massimo di 6 settimane. Le famiglie possono presentare domanda per ogni figlio che ha partecipato a queste attività.

A quanto ammontano i voucher

I voucher hanno valori differenti in base all’ISEE della famiglia:

90 euro a settimana per famiglie con ISEE non superiore a 15.000 euro, fino a un massimo di 540 euro (6 settimane).

per famiglie con ISEE non superiore a 15.000 euro, fino a un massimo di 540 euro (6 settimane). 70 euro a settimana per famiglie con ISEE tra 15.001 e 30.000 euro, fino a un massimo di 420 euro (6 settimane).

La regione Liguria ha stanziato un totale di 2 milioni di euro per finanziare questa misura nel 2024.

Come richiedere i voucher

Le famiglie interessate devono presentare la domanda per i voucher esclusivamente online attraverso il sistema Bandi della FILSE SpA. La domanda deve essere completata e inoltrata insieme al modulo delle presenze, compilato e caricato in formato digitale.

Scadenza per la presentazione delle domande

Le domande possono essere presentate dal 16 settembre 2024 fino al 15 novembre 2024. È importante rispettare questa scadenza, in quanto la data di invio telematico farà fede per l’accettazione della domanda.

Assistenza alla domanda

Per supporto nella compilazione della domanda, è disponibile un servizio di assistenza informatica attivo dal lunedì al venerdì, dalle 08:30 alle 17:30, via email all’indirizzo [email protected].