Borsa Italiana e piazze europee chiudono in positivo: analisi dei movimenti

Il FTSEMib chiude a 51.783 punti con un rialzo dello 0,28%. Focus su ENI, Saipem e Tenaris nel settore petrolifero e su STM e Technoprobe nel tecnologico.

Il 25 giugno 2026 si è chiusa con un segno positivo per i principali indici di Borsa Italiana e per le altre piazze finanziarie europee. Il FTSEMib ha registrato un aumento dello 0,28% raggiungendo i 51.783 punti dopo aver oscillato tra un minimo di 51.546 e un massimo di 51.965.

Il FTSE Italia All Share ha chiuso con un rialzo dello 0,25% mentre il FTSE Italia Mid Cap e il FTSE Italia Star hanno registrato performance negative, rispettivamente -0,21% e -0,53%. Il controvalore degli scambi ha raggiunto i 4,33 miliardi di euro in aumento rispetto ai 3,75 miliardi di mercoledì.

Settore petrolifero: movimenti contrastanti

L’attenzione si è concentrata sui titoli del settore petrolifero dopo che il prezzo del greggio a New York è tornato a 70,5 dollari al barile per il contratto con scadenza ad agosto 2026, da un minimo intraday di 69 dollari.

Tra i titoli in evidenza, ENI ha perso l’1,51% chiudendo a 20,48 euro. Al contrario, Saipem ha guadagnato lo 0,57% raggiungendo 4,402 euro e Tenaris ha registrato un aumento dell’1,01% chiudendo a 25,09 euro.

Titoli tecnologici: STM in rialzo, Technoprobe in calo

Nel settore tecnologico, STM ha registrato un progresso del 2,75% chiudendo a 65,05 euro grazie ai risultati trimestrali diffusi da Micron Technology dopo la chiusura di Wall Street.

Al contrario, Technoprobe ha chiuso la giornata in territorio negativo, perdendo l’1,97% e chiudendo a 34,8 euro con un massimo intraday di 37,82 euro.

Tra i migliori titoli della giornata, Enel ha guadagnato il 2% chiudendo a 10,064 euro.

Performance negative per AVIO e Leonardo

Performance decisamente negative per AVIO che ha perso il 6,62% chiudendo a 28,48 euro e per Leonardo che ha registrato un calo del 3,97% chiudendo a 46,125 euro.

All’Euronext Growth Milan il titolo Giocamondo Study ha registrato un aumento del 18,7% chiudendo a 0,97 euro. Borsa Italiana ha comunicato che da giovedì 25 giugno 2026 e fino a successiva comunicazione, sulle azioni della società non sarà consentita l’immissione di ordini al meglio.

Nel frattempo, il Bitcoin è tornato oltre i 59.000 dollari (circa 52.000 euro) alle ore 17.30. Lo spread Btp-Bund è rimasto sopra i 70 punti con il rendimento del Btp decennale che si è riportato al 3,6%. L’euro ha sfiorato gli 1,14 dollari.

Alle ore 17.20 il prezzo dell’oro si era riportato a 4.030 dollari mentre l’argento aveva sfiorato i 58 dollari.