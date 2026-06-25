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25 Giugno 2026

Borsa Italiana e piazze europee chiudono in positivo: analisi dei movimenti

Il FTSEMib chiude a 51.783 punti con un rialzo dello 0,28%. Focus su ENI, Saipem e Tenaris nel settore petrolifero e su STM e Technoprobe nel tecnologico.

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Borsa Italiana e piazze europee chiudono in positivo: analisi dei movimenti

Il 25 giugno 2026 si è chiusa con un segno positivo per i principali indici di Borsa Italiana e per le altre piazze finanziarie europee. Il FTSEMib ha registrato un aumento dello 0,28% raggiungendo i 51.783 punti dopo aver oscillato tra un minimo di 51.546 e un massimo di 51.965.

Il FTSE Italia All Share ha chiuso con un rialzo dello 0,25% mentre il FTSE Italia Mid Cap e il FTSE Italia Star hanno registrato performance negative, rispettivamente -0,21% e -0,53%. Il controvalore degli scambi ha raggiunto i 4,33 miliardi di euro in aumento rispetto ai 3,75 miliardi di mercoledì.

Settore petrolifero: movimenti contrastanti

L’attenzione si è concentrata sui titoli del settore petrolifero dopo che il prezzo del greggio a New York è tornato a 70,5 dollari al barile per il contratto con scadenza ad agosto 2026, da un minimo intraday di 69 dollari.

Tra i titoli in evidenza, ENI ha perso l’1,51% chiudendo a 20,48 euro. Al contrario, Saipem ha guadagnato lo 0,57% raggiungendo 4,402 euro e Tenaris ha registrato un aumento dell’1,01% chiudendo a 25,09 euro.

Titoli tecnologici: STM in rialzo, Technoprobe in calo

Nel settore tecnologico, STM ha registrato un progresso del 2,75% chiudendo a 65,05 euro grazie ai risultati trimestrali diffusi da Micron Technology dopo la chiusura di Wall Street.

Al contrario, Technoprobe ha chiuso la giornata in territorio negativo, perdendo l’1,97% e chiudendo a 34,8 euro con un massimo intraday di 37,82 euro.

Tra i migliori titoli della giornata, Enel ha guadagnato il 2% chiudendo a 10,064 euro.

Performance negative per AVIO e Leonardo

Performance decisamente negative per AVIO che ha perso il 6,62% chiudendo a 28,48 euro e per Leonardo che ha registrato un calo del 3,97% chiudendo a 46,125 euro.

All’Euronext Growth Milan il titolo Giocamondo Study ha registrato un aumento del 18,7% chiudendo a 0,97 euro. Borsa Italiana ha comunicato che da giovedì 25 giugno 2026 e fino a successiva comunicazione, sulle azioni della società non sarà consentita l’immissione di ordini al meglio.

Nel frattempo, il Bitcoin è tornato oltre i 59.000 dollari (circa 52.000 euro) alle ore 17.30. Lo spread Btp-Bund è rimasto sopra i 70 punti con il rendimento del Btp decennale che si è riportato al 3,6%. L’euro ha sfiorato gli 1,14 dollari.

Alle ore 17.20 il prezzo dell’oro si era riportato a 4.030 dollari mentre l’argento aveva sfiorato i 58 dollari.

Autore

Edoardo Vitali

Edoardo Vitali ha coordinato la copertura della ristrutturazione del mercato ittico di Palermo, sostenendo la linea editoriale sulla trasparenza fiscale. Capo redattore economia, porta in redazione un tratto pragmatico e un dettaglio personale: conserva ancora taccuini degli incontri in Sala delle Lapidi.

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