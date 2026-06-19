Borsa Italiana e Wall Street: le performance del 19 giugno 2026

Oggi i mercati finanziari mostrano segnali positivi. Scopri le performance di AVIO, Leonardo e dei petroliferi in questa giornata di scadenze tecniche.

I mercati finanziari europei chiudono la settimana con segnali positivi, mentre Wall Street rimane chiusa per festività. Oggi, 19 giugno 2026, sono scaduti i future sull’indice FTSEMib e i futures su azioni e opzioni con termine a giugno 2026.

Alle ore 11:40, il FTSEMib ha registrato un aumento dello 0,81%raggiungendo i 53.118 punti dopo aver oscillato tra un minimo di 52.695 punti e un massimo di 53.188 punti. Anche il FTSE Italia All Share ha mostrato un rialzo dello 0,77%mentre il FTSE Italia Mid Cap e il FTSE Italia Star hanno guadagnato entrambi lo 0,2%.

Performance dei titoli principali

Tra i titoli in evidenza, Avio ha registrato un aumento del 1,96%raggiungendo i 34,84 euro. La società ha annunciato un nuovo ordine di produzione con MBDA in Francia, con un controvalore di oltre 35 milioni di euro.

Leonardo ha visto un progresso del 2,63%arrivando a 53,16 euro. Il consiglio di amministrazione della società aerospaziale ha approvato la nuova struttura organizzativa del gruppo.

BPER Banca ha registrato un frazionale progresso dello 0,32%raggiungendo i 13,924 euro. Secondo le comunicazioni diffuse dalla Consob il 18 giugno 2026, Unipol ha incrementato la sua partecipazione nell’istituto al 29,966%rispetto al 24,64% dell’1.

Settore petrolifero in rialzo

Il settore petrolifero ha mostrato segnali positivi, con il prezzo del greggio a New York che è rimbalzato a 77,5 dollari al barile. ENI ha registrato un aumento del 2,15%raggiungendo i 21,595 euromentre Tenaris ha guadagnato il 2,23%arrivando a 25,23 euro.

Prysmian ha registrato la migliore performance di giornata al FTSEMib, con un aumento del 3,89%raggiungendo i 153,5 euro.

Andamento delle principali valute e materie prime

Il bitcoin è sceso sotto i 62.500 dollari (circa 54.500 euro). Lo spread Btp-Bund si è consolidato a 70 punticon il rendimento del Btp decennale che si è stabilizzato oltre il 3,65%.

L’euro si è riportato poco sopra gli 1,145 dollari. Il prezzo dell’oro è tornato a 4.180 dollarimentre l’argento ha superato i 65 dollari.