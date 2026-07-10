Borsa italiana in testa all’Europa: Nexi vola del 7%

In una giornata di cautela per le principali Borse europee, Milano si distingue con una performance positiva, guidata dal forte rialzo di Nexi. Mentre Parigi, Francoforte e Amsterdam oscillano attorno alla parità, Piazza Affari avanza dello 0,7% consolidando la sua posizione tra le piazze più dinamiche dell’area euro.
Lo spread Btp-Bund rimane stabile a 74,5 punti base segnalando una situazione tranquilla nei mercati obbligazionari. Anche il cambio euro/dollaro si mantiene stabile intorno a 1,142 un parametro cruciale per gli scambi commerciali e finanziari tra l’area euro e gli Stati Uniti.
Mercati energetici in leggero calo
Oggi si registra un lieve allentamento delle tensioni sulle materie prime energetiche. Il petrolio tratta in leggero calo, restando appena sotto la soglia dei 72 dollari al barile. Più marcato è il movimento al ribasso per il gas naturale che perde il 3% e scende a 48,5 euro al Megawattora.
Questo calo dei prezzi energetici potrebbe avere un impatto significativo sui costi di produzione delle imprese e sulle bollette di famiglie e aziende, anche se con un certo ritardo.
Nexi e altri titoli in evidenza a Piazza Affari
Nel quadro complessivamente positivo di Milano, Nexi società attiva nei servizi di pagamento digitale, prosegue la sua corsa con un balzo del 7% arrivando a 3,97 euro per azione.
Tra i migliori titoli del listino si distinguono anche Amplifon gruppo specializzato nelle soluzioni per l’udito, e Stellantis il colosso automobilistico nato dalla fusione tra FCA e PSA, entrambi con incrementi superiori ai due punti percentuali.
Acquisti anche sul comparto bancario, con Mediobanca e Intesa Sanpaolo che avanzano di circa 1,5%. Le banche sono particolarmente sensibili alle attese sui tassi di interesse e all’andamento dei titoli di Stato, da cui dipende in parte la loro redditività.
Titoli in difficoltà
Di segno opposto alcuni pesi massimi di Piazza Affari. Nel settore oil, Eni il gruppo energetico integrato attivo nell’estrazione e distribuzione di petrolio e gas, cede circa 1,2%. In calo anche Diasorin società specializzata nella diagnostica, che perde 1,5%.
Debole infine Leonardo il gruppo attivo nell’aerospazio, difesa e sicurezza, che lascia sul terreno oltre due punti percentuali e scende sotto la soglia dei 51 euro per azione.
Il quadro complessivo vede quindi una Borsa italiana in progresso, sostenuta da tecnologici, auto e bancari, mentre alcuni titoli difensivi ed energetici frenano la performance del listino.