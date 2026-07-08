Finanza alternativa: Brazzale sfrutta il destocking per ottenere liquidità e crescere

Brazzale, l'azienda lattiero-casearia più antica d'Italia, ha ottenuto 10 milioni di euro cartolarizzando parte del proprio magazzino. Un'operazione pionieristica che apre nuove strade alla finanza alternativa.

In un’epoca in cui le aziende cercano nuove soluzioni per finanziare la crescita, Brazzale, l’azienda lattiero-casearia vicentina fondata nel 1784, ha compiuto un passo rivoluzionario. Grazie alla cartolarizzazione del proprio magazzino, Brazzale ha ottenuto 10 milioni di euro, aprendo la strada a una nuova era nella finanza alternativa.

Questa operazione, realizzata in collaborazione con Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) e Cherry Bank, è la prima del suo genere in Italia e rappresenta un modello innovativo per le imprese con elevate scorte di beni. La legge Pmi, entrata in vigore il 7 aprile 2026, ha reso possibile questa operazione, permettendo alle aziende di sbloccare liquidità dai propri magazzini senza aumentare il debito bancario.

La cartolarizzazione del magazzino: un nuovo orizzonte per le imprese

La cartolarizzazione del magazzino, o destocking è un processo che consente alle aziende di trasferire le scorte a una società veicolo, ottenendo fondi immediati. In questo caso, la società veicolo Magazzino Italia Spv ha acquistato prodotti freschi e semilavorati di Brazzale, permettendo all’azienda di ottenere liquidità da reinvestire in progetti di crescita.

Roberto Brazzale, consigliere dell’azienda, ha sottolineato l’importanza di questa operazione: «La forza finanziaria di chi compie cicli lunghi di stagionatura di prodotti pregiati non viene rappresentata correttamente quando il valore del magazzino non è considerato nel calcolo della posizione finanziaria netta». Questa operazione permette di valorizzare il magazzino, spesso sottovalutato nel bilancio aziendale.

I progetti di crescita di Brazzale

I fondi ottenuti da Brazzale saranno utilizzati per realizzare un nuovo centro logistico, ampliare il reparto di confezionamento, acquistare nuovi macchinari e sviluppare nuovi mercati internazionali. L’azienda, che esporta in 70 Paesi e ha 12 stabilimenti tra Italia, Repubblica Ceca, Cina e Brasile, punta a rafforzare ulteriormente la propria presenza globale.

Andrea Nuzzi, direttore Business di Cdp, ha commentato: «Con la prima operazione di destocking lanciata in Italia, lo strumento della cartolarizzazione viene impiegato in una delle principali filiere strategiche dell’economia nazionale». Giovanni Bossi, ceo di Cherry Bank, ha aggiunto: «È un cambio di paradigma finanziario che potrebbe cambiare il modo di fare business di talune aziende».

La legge Pmi e il futuro della finanza alternativa

La legge Pmi, pubblicata in Gazzetta ufficiale il 23 marzo 2030, ha aperto nuove possibilità per le piccole e medie imprese italiane. Permette di sbloccare liquidità dai beni in deposito, evitando di aumentare il debito bancario. Questa norma è rivolta a tutte le aziende con elevate scorte di beni, che potranno utilizzare i nuovi fondi per aumentare gli investimenti e accrescere la competitività.

L’operazione di Brazzale è solo l’inizio. Molte altre aziende potrebbero seguire questo esempio, soprattutto in settori come quello del vino, dove le giacenze sono aumentate significativamente. La cartolarizzazione del magazzino rappresenta una soluzione innovativa per finanziare la crescita senza aumentare il debito, aprendo nuove opportunità per le imprese italiane.