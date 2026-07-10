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10 Luglio 2026

Come la Guardia di Finanza supporta l’Autorità di Governo nell’attuazione del golden power

La Guardia di Finanza affianca l'Autorità di Governo nelle attività legate al golden power, conducendo indagini economico-patrimoniali mirate per proteggere settori strategici e prevenire acquisizioni che possano danneggiare gli interessi nazionali.

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Come la Guardia di Finanza supporta l'Autorità di Governo nell'attuazione del golden power

La tutela degli interessi nazionali in settori sensibili richiede strumenti investigativi e amministrativi coordinati: la Guardia di Finanza svolge un ruolo operativo a supporto dell’Autorità di Governo nell’applicazione del golden power intervenendo con accertamenti mirati per valutare rischi legati a operazioni economiche e finanziarie.

Il lavoro svolto combina analisi patrimoniali, verifiche sui flussi finanziari e indagini sulle strutture societarie coinvolte. Queste attività hanno l’obiettivo di individuare elementi che possano segnalare una possibile minaccia alla sicurezza o all’autonomia tecnologica del Paese, in particolare quando l’oggetto dell’operazione riguarda asset ad alto contenuto di innovazione.

Attività investigative e strumenti utilizzati dalla Guardia di Finanza

Nel concreto, la Guardia di Finanza conduce indagini economico-patrimoniali che includono l’analisi dei bilanci, la ricostruzione dei rapporti contrattuali e il monitoraggio dei movimenti di capitale. L’approccio è multidisciplinare: vengono incrociati dati fiscali, societari e bancari per ottenere una visione completa delle operazioni sospette. Questi accertamenti servono non solo a capire chi sono gli attori coinvolti, ma anche a valutare la reale capacità di controllo su tecnologie o infrastrutture critiche.

Tipologie di verifiche e loro finalità

Tra le verifiche più frequenti si trovano la verifica della provenienza dei capitali, l’identificazione di soggetti terzi che esercitano influenza economica e l’accertamento di eventuali clausole contrattuali che trasferiscano diritti strategici. L’uso di indagini patrimoniali permette di ricostruire catene di controllo e rapporti finanziari che, se non trasparenti, possono rappresentare un rischio per la sicurezza nazionale o per la competitività di settori tecnologici sensibili.

Impatto sul presidio dei settori ad alto contenuto tecnologico

Il focus su imprese e beni con elevato contenuto tecnologico riflette la necessità di proteggere know-how, capacità produttive e infrastrutture critiche. La funzione della Guardia di Finanza è quindi preventiva e informativa: i risultati delle indagini alimentano le decisioni dell’Autorità di Governo che può esercitare poteri speciali per limitare o condizionare operazioni ritenute dannose. Questo meccanismo contribuisce a mantenere un equilibrio tra apertura agli investimenti e salvaguardia degli interessi strategici nazionali.

La capacità di intervento si estende anche alla verifica di operazioni transfrontaliere, dove la complessità delle strutture societarie e delle modalità di finanziamento richiede tecniche investigative sofisticate. In questi casi la collaborazione interistituzionale e lo scambio di informazioni con altri enti diventano elementi fondamentali per una valutazione efficace e tempestiva.

Questo approccio bilanciato cerca di coniugare la necessità di sicurezza con la tutela della competitività economica.

Autore

Francesca Galli

Francesca Galli, fiorentina con formazione bancaria, prese la decisione di cambiare carriera dopo un convegno a Palazzo Vecchio: oggi cura analisi di mercati e colonne su risparmio e investimenti. In redazione propone linee editoriali attente alla trasparenza e conserva l'agenda del primo impiego in banca.

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