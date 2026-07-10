Come la Guardia di Finanza supporta l’Autorità di Governo nell’attuazione del golden power

La Guardia di Finanza affianca l'Autorità di Governo nelle attività legate al golden power, conducendo indagini economico-patrimoniali mirate per proteggere settori strategici e prevenire acquisizioni che possano danneggiare gli interessi nazionali.

La tutela degli interessi nazionali in settori sensibili richiede strumenti investigativi e amministrativi coordinati: la Guardia di Finanza svolge un ruolo operativo a supporto dell’Autorità di Governo nell’applicazione del golden power intervenendo con accertamenti mirati per valutare rischi legati a operazioni economiche e finanziarie.

Il lavoro svolto combina analisi patrimoniali, verifiche sui flussi finanziari e indagini sulle strutture societarie coinvolte. Queste attività hanno l’obiettivo di individuare elementi che possano segnalare una possibile minaccia alla sicurezza o all’autonomia tecnologica del Paese, in particolare quando l’oggetto dell’operazione riguarda asset ad alto contenuto di innovazione.

Attività investigative e strumenti utilizzati dalla Guardia di Finanza

Nel concreto, la Guardia di Finanza conduce indagini economico-patrimoniali che includono l’analisi dei bilanci, la ricostruzione dei rapporti contrattuali e il monitoraggio dei movimenti di capitale. L’approccio è multidisciplinare: vengono incrociati dati fiscali, societari e bancari per ottenere una visione completa delle operazioni sospette. Questi accertamenti servono non solo a capire chi sono gli attori coinvolti, ma anche a valutare la reale capacità di controllo su tecnologie o infrastrutture critiche.

Tipologie di verifiche e loro finalità

Tra le verifiche più frequenti si trovano la verifica della provenienza dei capitali, l’identificazione di soggetti terzi che esercitano influenza economica e l’accertamento di eventuali clausole contrattuali che trasferiscano diritti strategici. L’uso di indagini patrimoniali permette di ricostruire catene di controllo e rapporti finanziari che, se non trasparenti, possono rappresentare un rischio per la sicurezza nazionale o per la competitività di settori tecnologici sensibili.

Impatto sul presidio dei settori ad alto contenuto tecnologico

Il focus su imprese e beni con elevato contenuto tecnologico riflette la necessità di proteggere know-how, capacità produttive e infrastrutture critiche. La funzione della Guardia di Finanza è quindi preventiva e informativa: i risultati delle indagini alimentano le decisioni dell’Autorità di Governo che può esercitare poteri speciali per limitare o condizionare operazioni ritenute dannose. Questo meccanismo contribuisce a mantenere un equilibrio tra apertura agli investimenti e salvaguardia degli interessi strategici nazionali.

La capacità di intervento si estende anche alla verifica di operazioni transfrontaliere, dove la complessità delle strutture societarie e delle modalità di finanziamento richiede tecniche investigative sofisticate. In questi casi la collaborazione interistituzionale e lo scambio di informazioni con altri enti diventano elementi fondamentali per una valutazione efficace e tempestiva.

Questo approccio bilanciato cerca di coniugare la necessità di sicurezza con la tutela della competitività economica.