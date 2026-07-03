Andamento dei salari reali: confronto tra febbraio e giugno

Un riepilogo compatto dei dati che mostra come i salari reali per i lavoratori di produzione e non dirigenti siano diminuiti tra febbraio e giugno, includendo il nowcast della Cleveland Fed del 7/2/2026 e le serie in 2026$.

Nel confronto tra febbraio e giugno emerge una dinamica che riduce il potere d’acquisto dei lavoratori: nonostante la crescita nominale delle retribuzioni nel settore privato per i lavoratori di produzione e non supervisori, l’aggiornamento dei prezzi fa sprofondare i salari reali al di sotto del livello di febbraio. I dati sono presentati in termini reali espressi in 2026$ e includono un’osservazione di giugno costruita con il nowcast della Cleveland Fed del 7/2/2026.

Per comprendere la portata del fenomeno è utile distinguere tra le due misure di inflazione utilizzate: la classica CPI e la CPI for wage earners and clerical workers. Entrambe le serie sono impiegate per deflazionare il salario nominale e mostrare l’andamento delle retribuzioni medie orarie reali per il gruppo di lavoratori considerato.

Come si misura la perdita: le serie dei salari reali in 2026$

La rappresentazione grafica delle serie mette a confronto le retribuzioni medie orarie reali per i lavoratori privati di produzione e non supervisori usando due deflatori. La prima serie impiega la CPI tradizionale (indicata in blu), mentre la seconda usa la CPI for wage earners and clerical workers (indicata in rosso). L’unità di misura reale è il 2026$ che permette un confronto omogeneo nel tempo. Nel grafico la osservazione di giugno si basa sul nowcast della Cleveland Fed del 7/2/2026, che integra i dati di breve periodo disponibili per stimare il valore più aggiornato dell’inflazione e quindi del salario reale.

Significato pratico della perdita

Il risultato è semplice nella sua sostanza: se il salario nominale cresce meno del livello dei prezzi, il salario reale scende. In questo caso, nonostante aumenti nominali nel settore considerato, entrambi i deflatori mostrano un incremento dei prezzi tale da ridurre il valore reale della paga oraria rispetto a febbraio. La differenza tra le due serie indica anche che la scelta del deflatore può alterare la stima dell’entità della perdita, ma non la direzione del cambiamento.

Rilevanza storica e contestualizzazione ciclica

Nell’illustrazione delle serie, le fasi di recessione individuate dal NBER sono segnate come aree in ombra; queste aree chiariscono come i movimenti dei salari reali si inseriscano in cicli economici più ampi. Sebbene il grafico mostri le fluttuazioni nel tempo, il confronto immediato tra febbraio e giugno evidenzia un deterioramento del potere d’acquisto nel breve periodo per il gruppo di lavoratori analizzato.

Segnalare l’uso del nowcast della Cleveland Fed è importante perché fornisce un’osservazione tempestiva per giugno, aggiornata al 7/2/2026, che integra le stime disponibili prima che vengano pubblicati i dati ufficiali completi. Questo approccio è utile per avere una fotografia più corrente dell’evoluzione reale delle retribuzioni, anche se resta soggetto alle revisioni successive.

Implicazioni per lavoratori e analisti

Dal punto di vista pratico, la diminuzione dei salari reali significa perdita di potere d’acquisto per i lavoratori di produzione e non supervisori: con la stessa ora di lavoro si possono acquistare meno beni e servizi rispetto a febbraio. Per gli analisti, la presenza di entrambe le serie (CPI standard e CPI mirata ai percettori di salario e personale di segreteria) sottolinea la necessità di scegliere attentamente il deflatore quando si valutano le dinamiche reddituali di specifici gruppi occupazionali.

La lettura in 2026$ e l’impiego del nowcast della Cleveland Fed del 7/2/2026 sono elementi chiave per interpretare correttamente questo confronto temporale e la sua significatività all’interno dei cicli economici delineati dal NBER.