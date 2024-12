in

Il mercato azionario europeo in crescita

Le borse europee hanno aperto la giornata con un segno positivo, evidenziando un incremento significativo del Ftse Mib di Piazza Affari, che ha registrato un progresso dello 0,6%, raggiungendo i 34.050 punti. Questo rialzo è stato trainato da acquisti mirati su diverse azioni, in particolare su Campari, che ha visto un incremento del 4% dopo la nomina del nuovo CEO, Simon Hunt. La fiducia degli investitori è palpabile, e Campari si posiziona come un leader nel settore delle bevande alcoliche.

Movimenti significativi nel mercato azionario

Oltre a Campari, anche Iveco e Bper hanno registrato un aumento del 1,6%. Tuttavia, non tutte le azioni hanno seguito questa tendenza positiva; Terna e Italgas hanno mostrato una leggera flessione, entrambe scendendo dello 0,2%. Questi movimenti nel mercato azionario sono indicativi di una certa volatilità, ma nel complesso il sentiment rimane ottimista.

Dati economici in arrivo e dichiarazioni importanti

Oggi è una giornata cruciale per l’economia europea, con l’uscita degli indici Pmi di Italia e Spagna, oltre ai dati sui prezzi alla produzione dell’eurozona e le stime economiche aggiornate dell’Ocse. Questi dati forniranno indicazioni preziose sulla salute economica della regione. Inoltre, gli investitori stanno seguendo con attenzione i report provenienti dagli Stati Uniti, in particolare il report Adp sull’occupazione nel settore privato e l’indice Ism servizi.

Interventi delle autorità monetarie

Un altro punto focale della giornata sarà l’intervento di Christine Lagarde, presidente della Banca Centrale Europea, previsto per il primo pomeriggio, seguito da un discorso di Jerome Powell, presidente della Federal Reserve, in serata. Le dichiarazioni di questi leader economici potrebbero influenzare ulteriormente i mercati, specialmente in un contesto di incertezze globali.

Andamento dei mercati obbligazionari e delle materie prime

Nel mercato obbligazionario, lo spread Btp-Bund è sceso a 118 punti base, con il rendimento del decennale italiano fissato al 3,26% e quello del benchmark tedesco al 2,08%. Questo calo dello spread è un segnale positivo per gli investitori, suggerendo una maggiore stabilità. Per quanto riguarda le materie prime, il petrolio Brent ha visto un incremento, raggiungendo i 73,8 dollari al barile, in attesa della riunione dell’Opec+. L’oro, invece, rimane stabile a 2.640 dollari l’oncia.

Andamento delle valute e delle criptovalute

Nel mercato valutario, il cambio euro/dollaro si attesta poco sopra quota 1,05, mentre il dollaro/yen è a 150,5. Le criptovalute mostrano segni di ripresa, con il Bitcoin che avanza a 96.700 dollari. Questo movimento nel mercato delle criptovalute potrebbe indicare un rinnovato interesse da parte degli investitori, in un contesto di crescente adozione della tecnologia blockchain.