Brave Wallet: cos’è e come funziona

Brave Wallet è un prodotto del browser Brave, un famoso browser incentrato sulla privacy e senza pubblicità.

Brave Wallet consente agli utenti di acquistare, archiviare, inviare, scambiare e connettersi con le dApp Web3.

A differenza di altri portafogli crittografici, Brave è un portafoglio integrato nel browser; non è un’estensione.

Per utilizzare Brave Wallet, è necessario scaricare il browser Brave.

Per creare un account Brave Wallet, è necessario fare clic sull’icona “Wallet” nell’angolo in alto a destra del browser Brave.

Quindi, segui il processo di configurazione dell’account che include l’impostazione di una nuova password e il backup della frase di recupero / seed.

Portafoglio coraggioso vs MetaMask

Brave Wallet e MetaMask sono portafogli crittografici decentralizzati che consentono agli utenti di archiviare, inviare, scambiare e connettersi alle dApp Web3.

Tra questi due portafogli, MetaMask è il front-runner e ha oltre 30 milioni di utenti attivi mensili.

Sebbene il Brave Wallet sia un nuovo arrivato, ha alcuni vantaggi rispetto a MetaMask. Il browser integrato è uno di questi vantaggi che offre agli utenti più velocità e brucia meno CPU e memoria.

Tratti somatici Portafoglio coraggioso MetaMaschera Supporto di rete: Ethereum, catene EVM, Solana, catene SPL e Filecoin Sì No; Solo reti limitate Token Swap su Ethereum, Polygon, Binance Smart Chain, Optimism, Celo e Avalanche Sì Sì Browser integrato Sì No; è un’estensione Supporto hardware wallet Ledger e Trezor Ledger e Trezor Dati di mercato in tempo reale Sì, di CoinGecko No Connessione a dApps Ethereum e Solana Solo Ethereum Licenza aperta Sì No

Passaggi per creare e utilizzare Brave Wallet

1. Scarica Brave

Come accennato in precedenza, per utilizzare Brave Wallet, è necessario installare il browser Brave.

Innanzitutto, scarica il browser Brave.

Per fare ciò, è necessario visitare il sito Ufficiale di Brave.

Una volta che sei sul sito web, fai clic sul pulsante “Scarica Brave“.

2. Eseguire il programma di installazione

Dopo aver fatto clic su Scarica Brave, un file .exe verrà scaricato in basso a sinistra del browser Chrome o Firefox.

Fare clic su di esso per installare il browser Brave.

Ora, fai clic su “Andiamo“.

Successivamente, puoi importare segnalibri da IE, Chrome o Firefox, se lo desideri.

Quindi, fai clic su “Fine“.

Questo è tutto. Il browser Brave è stato installato correttamente.

3. Fai clic su “Icona portafoglio“

Dopo l’installazione riuscita, sarai in grado di “Icona portafoglio” nell’angolo in alto a destra del browser.

Fare clic su di esso e quindi fare clic su “Ulteriori informazioni“.

4. Imposta la password

Dopo aver fatto clic su Ulteriori informazioni, atterrerai sulla pagina di onboarding del portafoglio.

Qui puoi vedere due opzioni: Inizia e Ripristina.

Successivamente, ti verrà chiesto di impostare una nuova password per bloccare il tuo Brave Wallet.

Immettere una password nelle caselle indicate. Ricorda che la password deve contenere almeno 7 caratteri e contenere un numero e un carattere speciale.

Dopo aver impostato la password, fai clic su “Continua“.

5. Backup e verifica della frase di recupero

La fase successiva consiste nel backup e nella verifica della frase di ripristino.

Recovery / seed phrase è una frase che è l’unico modo per riottenere l’accesso al tuo account di portafoglio Brave in caso di password dimenticata, dispositivo perso o rubato o cambio di portafoglio.

Quindi, è molto importante conservare la frase di recupero del portafoglio Brave di 12 parole in un luogo sicuro e protetto.

Ora, ti verrà mostrata l’importanza della frase di recupero.

Leggilo e seleziona la casella di controllo.

Infine, fai clic su “Continua“.

Facendo clic su Continua, puoi vedere la tua frase di recupero di Brave Wallet di 12 parole.

Ti consigliamo di scriverlo su un pezzo di carta due e conservarlo in un luogo in cui hai solo accesso ad esso.

Dopo aver eseguito il backup della frase di ripristino, selezionare la casella di controllo e fare clic su “Continua“.

Successivamente, è necessario verificare la frase di recupero.

Seleziona le parole indicate nell’ordine corretto e fai clic su “Verifica“.

6. Usa Brave Wallet

Ora sei a un passo dall’utilizzo del Brave Wallet.

È necessario inserire la password per sbloccare il portafoglio.

Brave Wallet ha un’interfaccia utente semplice e pulita.

Chiunque può acquistare criptovalute nel portafoglio Brave utilizzando i metodi di acquisto Ramp o Wyre.

Quindi, puoi inviare o scambiare criptovalute con facilità.

Per ricevere criptovalute da altri portafogli o scambi centralizzati, devi copiare il tuo indirizzo Brave Wallet.

Per fare ciò, fai clic sull’“indirizzo parziale” nell’angolo in alto a destra sotto Acquista, Invia e Scambia.

Conclusione

L’installazione e la creazione di un account Brave Wallet è un processo semplice.

Dopo aver creato un account Brave Wallet, puoi acquistare, inviare e scambiare molte criptovalute.

Ricorda sempre di conservare la tua frase di recupero segreta / frase di seme in più punti per evitare che perda. Se li hai persi, nessuno può accedere al tuo account, nemmeno gli sviluppatori Brave.

È consigliabile memorizzare la frase di recupero in un pezzo di carta fisico piuttosto che in un’e-mail o in un computer.

Attenzione alle truffe. Nessuno chiederà la frase di recupero, incluso il team Brave in qualsiasi momento.

Se la tua frase di recupero viene esposta, il tuo fondo sarà compromesso.

Domande frequenti

1. Brave Wallet è sicuro?

Brave Wallet è un portafoglio crittografico multi-catena dal browser Brave. Poiché si tratta di un portafoglio integrato nel browser (cioè non un’estensione come altri portafogli), ci sono meno possibilità di phishing o una versione falsa dell’applicazione. Quindi, è più sicuro di MetaMask e altri portafogli crittografici.

2. Brave Wallet è disponibile come applicazione mobile?

Poiché Brave Wallet è costruito all’interno del browser Brave, è disponibile come applicazione mobile sia per Android che per iOS. È disponibile anche come applicazione desktop per Windows, macOS e Linux.