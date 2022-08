Come scambiare SLP in WETH in Katana

Per scambiare Axies nel gioco Axie Infinity, devi avere WETH in Ronin Wallet.

Puoi ottenere Wrapped Ethereum (WETH) in due modi:

Avvolgi ETH in WETH in UniSwap o OpenSea

Scambia SLP per WETH in Katana

In questo articolo, imparerai a scambiare Smooth Love Potion (SLP) per Wrapped Ethereum (WETH) in Katana.

Katana è uno scambio decentralizzato (DEX) che funziona sulla blockchain di Ronin. In Katana, puoi scambiare token, come SLP, AXS, WETH, USDC e RON.

Come scambiare SLP in WETH?

Per scambiare SLP con WETH in Katana, per prima cosa, collega Ronin Wallet a Katana.

Quindi, dai l’approvazione per il contratto intelligente di Katana per utilizzare il tuo token.

Ora sei pronto per scambiare SLP in WETH e viceversa.

Per scambiare SLP con WETH, è necessaria una commissione del fornitore di liquidità di 0,15 SLP e una commissione di transazione di 0,0001713 RON.

Tuttavia, puoi sfuggire alla commissione di transazione se hai abbastanza transazioni Ronin gratuite.

Passaggi per scambiare SLP in WETH in Katana

1. Collega Ronin Wallet a Katana

Per interagire con Katana DEX, è necessario collegare Ronin Wallet ad esso.

Visita il sito Ufficiale di Katana e fai clic sul pulsante “Connetti Ronin Wallet” nell’angolo in alto a destra del sito web.

Successivamente, è necessario leggere i Termini di servizio e selezionare la casella di controllo.

Infine, fai clic su “Connetti a Ronin Wallet“.

2. Approva token

Dopo aver stabilito la connessione, sei un passo prima dello scambio da SLP a WETH.

Selezionare SLP facendo clic sul menu a discesa nel primo slot.

Selezionate WETH facendo clic sul menu a discesa nel secondo slot.

Quindi, inserisci l’importo nel primo slot. Se desideri utilizzare tutto l’SLP nel tuo portafoglio Ronin, fai clic sul pulsante “MAX“.

Ora sarai in grado di vedere apparire il pulsante “Approva SLP”.

Prima dello swap, è necessario dare l’approvazione una tantum al contratto intelligente Katana per utilizzare il token SLP.

Devi dare questa approvazione una volta per ogni token che utilizzerai in Katana DEX.

Fare clic su “Approva SLP“.

Facendo clic su Approva SLP, riceverai una notifica “Conferma transazione” da Ronin Wallet.

Fai clic su “Conferma“.

Questo è tutto. Hai dato l’approvazione per il contratto intelligente Katana per utilizzare il tuo token SLP.

È possibile visualizzare questa attività di approvazione in Ronin blockchain explorer e nella scheda “Attività” in Ronin Wallet.

3. Scambia SLP in WETH

Ora sei pronto per lo scambio.

Devi aver già selezionato i token SLP e WETH rispettivamente nel primo e nel secondo slot.

Se si desidera visualizzare il percorso, la commissione del fornitore, l’importo ricevuto e la tolleranza allo slittamento, è necessario passare il puntatore del mouse sull’icona “punto interrogativo“.

Infine, fai clic su “Scambia“.

Ora, apparirà un pop-up di conferma e questo contiene dettagli, come i token Da e A, la commissione del fornitore di liquidità, il percorso, l’impatto sul prezzo, l’importo ricevuto e la tolleranza allo slippage.

Dopo aver esaminato i dettagli, fai clic su “Conferma swap“.

Facendo clic su Conferma swap, verrà visualizzato un prompt per la transazione di conferma del portafoglio Ronin.

Fai clic su “Conferma“.

Oltre alla commissione del fornitore di liquidità, è necessario anche un minimo di 0,0001713 RON per questa transazione da SLP a WETH se non si dispone di transazioni Ronin gratuite.

Ci vogliono 1-3 minuti per lo scambio da SLP a WETH.

4. Imposta Slippage in Katana

Nel caso in cui si riceva una notifica “Swap non riuscito”, si tenta di aumentare la percentuale di slippage.

Per impostare lo slippage in Katana, è necessario fare clic sull’icona “ingranaggio“.

Quindi, fai clic sull’icona “attiva/disattiva” per impostare la modalità Automatica e digitare tolleranza allo slittamento come 1.

Ecco come è possibile modificare la tolleranza allo slittamento in Katana.

Se si imposta la tolleranza di slittamento su 1, la transazione potrebbe essere eseguita in anticipo.

5. Scollega Ronin Wallet

Dopo lo scambio, è necessario scollegare il portafoglio Ronin da Katana.

Per scollegare Ronin Wallet da Katana, è necessario fare clic su “indirizzo parziale” nell’angolo in alto a destra della pagina web.

Quindi, fai clic su “Disconnetti“.

Conclusione

Lo scambio di token in Katana non è un compito semplice poiché comporta l’approvazione dei token, l’impostazione della tolleranza allo slippage e la conferma della transazione.

Tuttavia, questo articolo è stato scritto per facilitare questo processo.

Puoi scambiare SLP in WETH, AXS in WETH, SLP in USDC, SLP in AXS, SLP in RON e viceversa con l’aiuto di questa guida.

Domande frequenti

1. Cos’è la modalità Expert in Katana DEX?

La modalità Expert in Katana DEX fornisce una garanzia del 100% nell’esecuzione degli swap. Non si verifica alcun fail swap se si abilita la modalità Esperto poiché consente operazioni ad alto slippage. Tuttavia, spesso si traduce in cattivi tassi, il che significa più perdite per gli utenti.

Se abiliti la modalità Esperto, non riceverai alcuna richiesta di conferma della transazione.

2. Come risolvere l’errore “incompatibilità con il token in katana”?

Per correggere l’errore “incompatibilità con il token in katana”, è necessario sbloccare il portafoglio Ronin inserendo la password del portafoglio. Durante gli scambi di Katana, il tuo Portafoglio Ronin deve essere sbloccato.

Se l’errore persiste, è necessario provare ad aumentare lo slippage a 1 e scambiare di nuovo.

3. Come risolvere l’errore “Swap non riuscito” in Katana?

Per correggere l’errore “swap non riuscito” in Katana DEX, è necessario eseguire due operazioni:

Sblocca il tuo Ronin Wallet se è bloccato durante gli swap.

Prova ad aumentare lo slittamento a 1.

Facendo uno di questi, puoi sbarazzarti dell’errore “swap non riuscito”.