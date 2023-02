BTC Mining: cos’è e come funziona

Il mining di Bitcoin non deve essere accessibile solo ai tecnici. Alcune aziende stanno lavorando per rendere il mining di bitcoin facile come impostare un abbonamento di streaming di base.

Il modello di business si chiama “cloud mining”, un nome preso da “cloud computing”.

Il processo è piuttosto semplice e richiede zero conoscenze tecniche sui computer o sul mining di bitcoin.

Se riesci a inserire una carta di credito, allora hai tutte le competenze necessarie per iniziare a estrarre bitcoin. L’obiettivo di queste aziende è quello di decentralizzare ulteriormente bitcoin attraverso la distribuzione della proprietà delle piattaforme di mining e quindi l’hash power.

Ci sono un paio di concorrenti là fuori, quindi diamo un’occhiata più da vicino a ciascuna delle loro offerte.

Sazmining: Mining BTC reso facile

Una società emergente nello spazio di mining bitcoin cloud è Sazmining. Sono una società con sede negli stati che si concentra sul mining di bitcoin con energia verde e rinnovabile. Il loro primo impianto ottiene l’elettricità da una diga idroelettrica nel Wisconsin, negli Stati Uniti. Sebbene siano ancora agli inizi della loro attività, hanno dimostrato il loro impegno nei confronti di diversi principi che suscitano l’interesse dei clienti.

Sazmining trasferisce tutti i suoi costi sui propri clienti in cambio del 5% – 15% dei rendimenti minerari. In questo momento, un S19J Pro (100TH / s) può essere acquistato su Sazmining per $ 2,500 USD. Sazmining sostiene che stanno vendendo piattaforme ai loro clienti al costo. L’idea è che Sazmining fa soldi solo quando i loro clienti fanno soldi. Fornire carri ai propri clienti al prezzo più basso possibile è fondamentale per gestire un’attività di successo.

Inoltre, è necessario pagare un costo mensile di $ 180 al mese per impianto per coprire i costi energetici e di manutenzione. Alla fine della giornata, questo non è diverso dalla configurazione di un server su Amazon Web Services (AWS) o DigitalOcean o Google Cloud Services. Da qualche parte nel mondo si trova la macchina che queste aziende hanno impostato per eseguire le tue applicazioni web.

Sazmining utilizza esattamente lo stesso modello di business, tranne che con gli ASIC bitcoin (minatori). Quando gli utenti ricevono i loro premi minerari, vengono inviati direttamente al portafoglio fornito dall’utente. Sazmining non custodisce mai i fondi dell’utente, il che fa la differenza per alcuni clienti che preferiscono la privacy e l’anonimato.

Compass Mining: ora tutti possono estrarre Bitcoin

Un’altra società nello spazio di cloud mining che esiste da un paio d’anni è Compass Mining. Sono una consolidata società di mining di bitcoin cloud con oltre 20 strutture minerarie in tutto il Nord America. I minatori vanno da $ 2.050 nella fascia bassa e $ 9.100 nella fascia alta. Simile a Sazmining, i clienti pagano una tariffa mensile per coprire i costi di elettricità e manutenzione associati all’hosting del rig.

Compass promuove una gamma di fornitori di energia con molte strutture al di sopra del 50% di energia verde. Gli utenti hanno la libertà di selezionare in quali strutture vorrebbero estrarre, nonché in quale moneta vorrebbero estrarre.

Le monete estratte vengono depositate nel portafoglio web che consente agli utenti di depositare, convertire o prelevare fondi dalla piattaforma. Questa flessibilità consente ai clienti di avere i loro premi depositati nel portafoglio per essere reinvestiti, pagare i costi dell’elettricità o prelevati.

Ne vale la pena il cloud mining di Bitcoin?

Ci sono diverse variabili che cambiano se il cloud mining è redditizio o meno. Le due grandi variabili sono il prezzo del bitcoin e l’hashrate globale.

Più alto è il prezzo del bitcoin, più redditizio è il mining in termini di USD. Più alto è l’hashrate globale, minore è la quantità di BTC che riceverai da ogni minatore che possiedi. In definitiva, la redditività del mining finisce per essere un delicato equilibrio tra quanto hai pagato per il tuo minatore, quanto paghi per eseguirlo, il prezzo di BTC e quante altre persone stanno estraendo bitcoin nel mondo.

Ricorda, il mining di bitcoin è uno sforzo competitivo tra centinaia di migliaia di partecipanti in tutto il mondo.

Una strategia di costo medio del dollaro

Un modo per pensare di possedere un minatore con Compass o Sazmining è che si tratta di una strategia di costo medio in dollari. La bolletta energetica mensile è quanto costa acquistare la tua ricompensa mensile in bitcoin. Mettiamo in atto alcuni numeri concreti per illustrare la redditività, o la sua mancanza.

Secondo il calcolatore minerario di braiins, 100TH / s produrrà circa 0,28 BTC nel corso di 36 mesi. Questo è 0,007 BTC al mese. A $ 23.000 per bitcoin e un costo mensile di $ 180, è una perdita di $ 20 ogni mese. Tuttavia, se bitcoin è seduto a $ 100k per moneta, allora quella stessa tariffa mensile di $ 180 ti consente di acquistare $ 700 di BTC al mese.

Il punto di pareggio sarebbe di circa $ 25.000 per Bitcoin.

Considerazioni finali sul cloud mining

Alcune persone dicono che sarebbe meglio acquistare bitcoin direttamente, o la media del costo del dollaro con i soldi che avresti usato per acquistare una piattaforma di mining. Per molte persone, il cloud mining di bitcoin è più fastidioso e rischioso di quello che vale.

I minatori di Bitcoin non sono molto liquidi, quindi una volta che li hai, devi impegnarti a pagare una fattura mensile per loro. La strategia è quella di mangiare il costo mentre i tuoi premi valgono meno della tua bolletta mensile, quindi potenzialmente vendere una volta che il bitcoin diventa abbastanza alto da bloccare un rendimento attraente.

D’altra parte, alcune persone potrebbero godere della media dei costi in dollari in bitcoin con il pilota automatico. La strategia di mining bitcoin hands-off è attraente per coloro che amano creare flussi di reddito passivo e guardare il flusso di denaro nei loro portafogli. Indipendentemente dal fatto che tu acquisti un minatore da Sazmining o Compass, le due società stanno oggettivamente aiutando nell’adozione globale di bitcoin democratizzando l’accesso ai minatori di bitcoin. Ora, il mining di bitcoin è davvero facile come impostare un abbonamento Netflix.