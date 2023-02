Per quanto tempo bisogna tenere i Bitcoin?

in

Mantenendo bitcoin a lungo termine piuttosto che a breve termine, riduci il rischio di perdere valore a causa delle fluttuazioni dei prezzi a breve termine, pur avendo l’opportunità di beneficiare dell’apprezzamento dei prezzi a lungo termine.

L’acquisto e la vendita di bitcoin in brevi periodi di tempo aumenta significativamente la possibilità che il tuo bitcoin perda valore.

Nel corso della vita di bitcoin, abbiamo visto che un modo molto più sicuro per conservare il valore in bitcoin è acquistarlo e tenerlo a lungo termine. Questo articolo mostra che se stai acquistando bitcoin, dovresti tenerlo a lungo termine piuttosto che cercare di scambiarlo per ottenere un profitto veloce.

Il trading di Bitcoin è più rischioso

Molte persone pensano al bitcoin come a un investimento perché il prezzo è aumentato così tanto nel tempo e parecchie persone sono diventate ricche di conseguenza.

La storia di apprezzamento dei prezzi e volatilità di Bitcoin rafforza l’idea che per realizzare un profitto da bitcoin, dovresti comprare e vendere (scambiare) bitcoin.

Tuttavia, la realtà è che la maggior parte delle persone che tentano di scambiare bitcoin finiscono per perdere denaro. Per una spiegazione più dettagliata sul perché raccomandiamo alla maggior parte delle persone di non provare a scambiare bitcoin, leggi il nostro articolo sulle strategie di investimento bitcoin.

Bitcoin è per risparmiare e spendere

Le proprietà del bitcoin (di cui parleremo un po ‘più avanti) lo rendono molto adatto per il risparmio e la spesa. La storia ci ha dimostrato che il modo più sicuro e affidabile per realizzare un profitto con bitcoin è acquistare e conservare per un lungo periodo di tempo.

Bitcoin è stato originariamente creato come un sistema di cassa elettronico e può essere utilizzato per effettuare pagamenti in modi impossibili con i sistemi di pagamento tradizionali.

Ad esempio, ci vogliono giorni per inviare denaro oltre i confini internazionali, ma bitcoin può essere trasferito a livello globale in pochi minuti.

Alcune delle proprietà che rendono bitcoin buono per il risparmio includono:

Ci saranno sempre e solo 21 milioni di bitcoin e oltre 18 milioni di loro stanno già circolando.

Le tue partecipazioni in bitcoin non possono essere diluite dalla stampa di denaro.

L’economia di base afferma che un’offerta costante e una domanda crescente dovrebbero portare ad aumenti dei prezzi nel tempo. L’offerta costante di Bitcoin è molto prevedibile a causa del design trasparente del sistema. Si prevede che la domanda di bitcoin aumenterà gradualmente nel tempo perché siamo ancora all’inizio della vita di bitcoin.

Bitcoin è facile da proteggere con un po ‘di conoscenza. Puoi conservare in modo sicuro un grande valore in bitcoin abbastanza facilmente, soprattutto se confrontato con il risparmio in oro o contanti.

Bitcoin non può essere facilmente confiscato allo stesso modo dell’oro o del contante.

Alcune delle proprietà che rendono bitcoin buono per la spesa includono:

Bitcoin è puramente digitale. Allo stesso modo in cui possiamo inviare informazioni su Internet in modo estremamente rapido, possiamo inviare valore su bitcoin molto più velocemente rispetto all’invio con metodi tradizionali.

Un altro vantaggio della natura digitale del bitcoin è che possiamo anche dividerlo in unità molto più piccole rispetto al denaro tradizionale (come oro o dollari). Ciò significa che bitcoin può essere utilizzato per una gamma più ampia di applicazioni rispetto al denaro tradizionale.

Il design peer-to-peer decentralizzato di Bitcoin significa che puoi effettuare pagamenti bitcoin 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all’anno, senza dover fare affidamento su banche o altri fornitori di pagamenti.

Tendenze dei prezzi Bitcoin

Ecco un grafico della cronologia dei prezzi di bitcoin, che supporta la maggior parte delle affermazioni di questo articolo:

Nel grafico sopra, puoi vedere che il prezzo del bitcoin è aumentato drasticamente nel tempo. A parte poche eccezioni, se avessi acquistato bitcoin e lo avessi tenuto per più di un anno o due, avresti visto aumentare il valore del tuo bitcoin. Al contrario, puoi vedere che ci sono state molte volte in cui cercare di cronometrare il mercato avrebbe comportato un improvviso calo di valore, come all’inizio del 2018 e all’inizio del 2022.

Ci sono alcuni periodi di 1-2 anni davvero approssimativi, ma se si torna a una prospettiva di 5 anni, le cose diventano molto più positive per i possessori di Bitcoin.

La storia dimostra che se dovessi acquistare e tenere bitcoin a lungo termine, non saresti soggetto a questo tipo di perdite improvvise. Invece, vedresti il valore del tuo bitcoin aumentare costantemente nel tempo.