Btp Italia Sì, raccolti quasi 9 miliardi: rendimento minimo dell’1,6% più inflazione

Il collocamento del nuovo Btp Italia Sì si è concluso con 8,842,593 milioni di euro raccolti e 281.140 contratti; il titolo offre un tasso minimo dell'1,6% più inflazione e un premio fedeltà dello 0,6% per chi lo detiene fino al 23 giugno 2031

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha formalizzato la chiusura del collocamento della prima emissione del Btp Italia Sìun titolo di Stato quinquennale pensato per attrarre i risparmiatori individuali. L’operazione ha raccolto complessivamente 8.842,593 milioni di euro attraverso 281.140 contratti validi, e conferma condizioni economiche già anticipate nelle comunicazioni preliminari.

Il nuovo strumento è stato progettato per offrire una protezione contro l’erosione del potere d’acquisto: prevede un tasso minimo garantito oltre alla rivalutazione legata all’indice dei prezzi, e un incentivo finale per chi mantiene il titolo fino alla scadenza.

Risultati operativi del collocamento e codici identificativi

Al termine del periodo di collocamento il controvalore emesso corrisponde al totale degli acquisti perfezionati sul MOT (Mercato Telematico delle Obbligazioni e Titoli di Stato di Borsa Italiana) nelle giornate dedicate. L’offerta è stata distribuita tramite due banche dealer, Intesa Sanpaolo S.p.A. e UniCredit S.p.A.con il supporto di due co-dealer, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e Banco BPM S.p.A.. Durante il collocamento il titolo è stato identificato con il codice ISIN IT0005713539per le negoziazioni sul mercato secondario, da data di regolamento in poi, il codice sarà ISIN IT0005713547.

Numeri dell’inflazione e data di regolamento

Al momento della regolamentazione l’indice dell’inflazione rilevato per il calcolo delle rivalutazioni è pari a 102,23333. Questi riferimenti sono centrali per determinare l’importo delle cedole semestrali, dal momento che la componente di inflazione viene sommata al tasso minimo garantito per ottenere il rendimento effettivo delle cedole.

Caratteristiche finanziarie: rendimento, durata e premio fedeltà

Il Btp Italia Sì ha una durata di cinque anni con data di godimento 23 giugno 2026 e scadenza 23 giugno 2031. Il rendimento reale minimo garantito è stato confermato all’1,60% annuo: a questo va aggiunta la rivalutazione legata al tasso di inflazione nazionale, rilevato dall’indice ufficiale di riferimento. La struttura prevede cedole semestrali calcolate sulla base della somma tra il tasso minimo e l’inflazione applicata nel periodo.

Per incentivare la tenuta del titolo fino alla scadenza, gli investitori che manterranno il Btp per l’intera durata riceveranno un premio finale aggiuntivo dello 0,6% del capitale nominale sottoscritto. Inoltre, come per altri titoli di Stato, si applica la tassazione agevolata del 12,5% sui rendimenti.

Modalità di sottoscrizione e liquidità

La sottoscrizione era riservata ai risparmiatori individuali e affini. Durante il periodo di collocamento il titolo poteva essere acquistato a partire da lotti minimi da 1.000 eurosia negli sportelli bancari che tramite home banking abilitato al trading. Non sono stati previsti limiti di allocazione: tutte le richieste pervenute sono state soddisfatte integralmente. Dopo la fase primaria, il titolo sarà negoziabile sul mercato secondario alle condizioni correnti, sempre con tagli minimi da 1.000 euro.

Motivazioni dell’emissione e contesto di mercato

Il lancio del Btp Italia Sì risponde all’obiettivo del Ministero di rafforzare la partecipazione delle famiglie italiane al finanziamento del debito pubblico, offrendo uno strumento più appetibile in un contesto di inflazione elevata. La formula proposta, che somma un tasso reale minimo all’andamento dei prezzi, mira a preservare il capitale dal deprezzamento e ad allineare l’interesse dei risparmiatori alla necessità di reperire risorse sul mercato.

In termini pratici, la combinazione di un tasso base dell’1,6%della rivalutazione legata all’inflazione e del premio di fedeltà rende il titolo competitivo per chi cerca un investimento a basso rischio con protezione dall’inflazione e vantaggi fiscali rispetto ad altre forme di investimento.

Chi ha partecipato al collocamento ha quindi acquisito un prodotto con parametri di rendimento e identificativi chiari, il cui importo emesso riflette la domanda effettiva espressa nei cinque giorni dedicati all’offerta.