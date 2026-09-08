Calabria finanzia progetti innovativi in agricoltura con 3 milioni di euro

La Regione Calabria ha stanziato 3 milioni di euro per sostenere progetti innovativi nel settore agricolo e forestale. Scopri come presentare la tua idea e contribuire alla crescita sostenibile del territorio.

La Regione Calabria ha lanciato un’iniziativa ambiziosa per promuovere l’innovazione nel settore agricolo e forestale. Con un investimento di 3 milioni di euro, l’avviso pubblico SRG08 mira a trasformare le idee di ricerca in soluzioni concrete per le imprese locali. Questo progetto, parte del Programma Strategico della PAC 2023-2027 rappresenta un’opportunità unica per favorire la collaborazione tra imprese, filiere agroalimentari e mondo della ricerca.

Collaborazione e innovazione per un’agricoltura sostenibile

L’obiettivo principale dell’iniziativa è facilitare la nascita di partenariati capaci di sviluppare e diffondere innovazioni rispondenti alle esigenze concrete delle imprese del settore agroalimentare e forestale. Ogni partenariato potrà presentare un solo progetto, con un finanziamento che varia tra 120.000 e 300.000 euro, coprendo il 100% dei costi ammessi. La dotazione finanziaria complessiva dell’avviso è di 3 milioni di euro, erogati sotto forma di sovvenzione in conto capitale.

Le parole dell’assessore Gallo

“Vogliamo fare dell’innovazione uno strumento di crescita per l’agricoltura e per le aree rurali calabresi”, afferma l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo. “Promuovendo la cooperazione tra imprese, enti di ricerca e territorio, investiamo sulla capacità della Calabria di sperimentare, innovare e affrontare con strumenti nuovi le sfide poste dai cambiamenti climatici, dalla transizione tecnologica e dalla necessità di rendere sempre più efficienti e competitivi i nostri sistemi produttivi.”

Due fasi per la presentazione dei progetti

L’avviso si articola in due fasi. La prima, finalizzata a verificare la coerenza dell’idea progettuale con i contenuti e le finalità della misura, prevede la presentazione del Progetto di sviluppo, collaudo e adozione dell’innovazione attraverso un modello specifico. La seconda fase sarà riservata alle idee progettuali ammesse, che dovranno presentare una proposta completa secondo le modalità previste dall’avviso.

Le proposte per la prima fase potranno essere presentate dal 7 settembre 2026 al 30 settembre 2026 tramite la piattaforma informatica regionale. L’avviso e i relativi allegati sono disponibili sul sito .

Questa iniziativa rappresenta un passo significativo verso un’agricoltura più innovativa e sostenibile, offrendo alle imprese e ai ricercatori l’opportunità di collaborare per affrontare le sfide future e migliorare la competitività del settore.