L’impatto economico di Amazon in Italia: dati e prospettive

Dai data center ai centri logistici, Amazon ha rivoluzionato l'economia italiana in 15 anni di attività

Amazon ha celebrato 15 anni di presenza in Italia con un bilancio impressionante: oltre 30 miliardi di euro investiti e una rete di infrastrutture che ha trasformato il mercato italiano. Giorgio Busnelli, vice presidente e country manager di Amazon Italia, ha illustrato come l’azienda abbia contribuito alla crescita economica del Paese attraverso una serie di iniziative strategiche.

Gli investimenti di Amazon in Italia non si limitano alle infrastrutture logistiche, ma includono anche data center, uffici e spese operative. Secondo le stime di Keystone Strategy, questi investimenti hanno generato oltre 23 miliardi di euro di valore aggiunto per il PIL italiano, con un contributo di circa 4 miliardi di euro nel solo 2025.

Infrastrutture e innovazione tecnologica

Amazon ha ampliato la sua rete logistica con l’apertura di nuovi centri di distribuzione, come quello di Jesi, che ha richiesto un investimento di 180 milioni di euro e prevede l’assunzione di oltre mille dipendenti a tempo indeterminato nei prossimi tre anni. La società dispone attualmente di oltre 60 strutture in Italia, tra cui data center e centri di ricerca dedicati all’intelligenza artificiale generativa e al riconoscimento vocale.

L’intelligenza artificiale è al centro delle strategie di Amazon per migliorare l’esperienza dei clienti. Tecnologie come Alexa+ e Rufus, l’assistente virtuale dedicato allo shopping, stanno rivoluzionando il modo in cui gli utenti interagiscono con la piattaforma. Inoltre, Amazon Lens permette di cercare prodotti attraverso fotografie e screenshot, offrendo un’esperienza di acquisto sempre più personalizzata.

Consegne rapide e sostenibilità

Nel 2025, i clienti Prime italiani hanno ricevuto oltre 230 milioni di prodotti in giornata o entro il giorno successivo, un record per il gruppo. Per accelerare ulteriormente le consegne, Amazon ha realizzato un’area dedicata ai prodotti maggiormente richiesti a Peschiera Borromeo, vicino a Milano. La società sta anche elettrificando le flotte dei partner di consegna, con l’introduzione di oltre 500 furgoni elettrici nel 2025 e hub di micromobilità in otto città italiane.

Amazon ha contribuito allo sviluppo di otto parchi solari e 32 impianti fotovoltaici sui tetti dei siti logistici, dimostrando un impegno concreto verso la sostenibilità. Inoltre, l’Operations Innovation Lab di Vercelli ha sviluppato tecnologie per realizzare imballaggi su misura in carta ultraleggera, adottate anche nel resto d’Europa.

Opportunità per le PMI italiane

Oltre 20mila PMI italiane vendono i loro prodotti attraverso la piattaforma Amazon, generando oltre 4 miliardi di euro di vendite nel 2025. Di queste, circa il 45% si trova nel Mezzogiorno, dove l’e-commerce rappresenta una leva fondamentale per l’internazionalizzazione. La Vetrina del Made in Italy promuove oltre 5.500 PMI italiane, con più di 3 milioni di prodotti disponibili in 11 Paesi.

Amazon ha investito oltre 2 miliardi di euro nel Sud Italia, contribuendo alla creazione di più di 3mila posti di lavoro a tempo indeterminato. Questo impegno ha permesso a molte piccole e medie imprese di accedere a mercati internazionali, aumentando la loro visibilità e competitività.

Impatto economico e sociale

Amazon conta oggi oltre 19mila dipendenti a tempo indeterminato in Italia e supporta oltre 100mila posti di lavoro complessivi, tra dipendenti diretti, stagionali e collaboratori esterni. La società ha anche creato 45mila posti di lavoro indiretti nell’edilizia, nella logistica e nei servizi professionali, oltre a 15mila posti indotti in tutta l’economia italiana.

Sul fronte sociale, Amazon ha distribuito oltre 600mila prodotti in eccedenza attraverso il programma Amazon Dona, raggiungendo 35mila famiglie in collaborazione con 1.400 organizzazioni benefiche. Inoltre, il programma Amazon Future Engineer ha formato oltre 200mila talenti in Italia nella formazione STEM, avvicinando le nuove generazioni alle professioni scientifiche e tecnologiche.

Con oltre 60 siti da Trento a Palermo, Amazon ha esteso la sua presenza in Italia, contribuendo alla crescita economica e alla creazione di opportunità per imprese e lavoratori. La società continua a investire in innovazione, sostenibilità e formazione, consolidando il suo ruolo come attore chiave nel mercato italiano.