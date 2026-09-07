Mercati in leggera frenata: euro stabile, crypto in calo

EUR/USD a 1.1622, crypto in rosso: BTC a 79762 USD, ETH a 2504.96 USD

La settimana finanziaria si conclude con un andamento misto, segnato da una stabilità relativa delle valute principali e da un leggero calo delle criptovalute. L’euro ha mostrato resilienza, con l’EUR/USD a 1.1622 (+0.06%), mentre l’EUR/GBP ha registrato un calo dello 0.182%, riflettendo una sterlina leggermente più forte.

Sul fronte delle valute, l’EUR/JPY ha guadagnato lo 0.21%, raggiungendo 181.59. La coppia ha beneficiato di un dollaro debole, nonostante la pressione ribassista sullo yen.

Le criptovalute, invece, hanno chiuso la settimana in territorio negativo. Bitcoin ha perso lo 0.23%, scambiato a 79762 USD, mentre Ethereum ha ceduto lo 0.3%, a 2504.96 USD. Il calo, seppur contenuto, interrompe una fase di relativa stabilità per le due principali criptovalute.

La prossima settimana sarà cruciale per monitorare l’evoluzione dei tassi di cambio e il comportamento delle criptovalute, in attesa di nuovi dati macroeconomici che potrebbero influenzare i mercati.

Il contenuto è informativo e non costituisce consulenza finanziaria.