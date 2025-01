Numeri da record per il calcio mondiale

La Deloitte Football Money League 2025 ha rivelato risultati straordinari per il mondo del calcio, con i 20 club più ricchi del pianeta che hanno generato ricavi complessivi di 11,2 miliardi di euro nella stagione 2023/2024. Questo segna un incremento del 6% rispetto all’anno precedente, evidenziando la continua crescita economica del settore. A dominare la classifica è il Real Madrid, che diventa il primo club nella storia a superare il miliardo di euro di ricavi in una sola stagione, con oltre 1 miliardo di euro incassati.

I club di vertice e le loro entrate

Alle spalle del Real Madrid si trovano i soliti noti: il Manchester City con 838 milioni di euro, il Paris Saint-Germain con 806 milioni, il Manchester United con 771 milioni e il Bayern Monaco con 765 milioni. Per quanto riguarda l’Italia, il Milan si conferma il club più ricco, sfiorando i 400 milioni di euro e piazzandosi al 13° posto. L’Inter segue a breve distanza con 390 milioni, mentre la Juventus ha registrato un calo significativo, scivolando dal 11° al 16° posto con 355 milioni di euro, a causa della sua assenza dalle competizioni europee.

Le fonti di reddito dei club

Un aspetto interessante emerso dal report è che i club guadagnano più dal merchandising che dalle partite. Con 4,9 miliardi di euro, le attività commerciali rappresentano il 44% dei ricavi complessivi, mostrando un incremento del 10% rispetto all’anno precedente. Questo aumento è stato principalmente alimentato da eventi dal vivo non calcistici e da un miglioramento delle vendite al dettaglio. Al contrario, i ricavi televisivi si attestano a 4,3 miliardi di euro, senza variazioni significative, poiché i principali campionati hanno mantenuto gli stessi contratti di trasmissione.

Il futuro degli stadi e delle competizioni

Secondo l’analisi di Deloitte, nel 2025 saranno in corso oltre 300 progetti di stadi sportivi a livello globale, riflettendo un crescente interesse per la costruzione e l’ammodernamento degli stadi. I club non solo vogliono soddisfare la domanda, ma si concentrano anche sulla creazione di luoghi di intrattenimento che offrano esperienze migliori per i tifosi e la comunità. Inoltre, l’ampliamento delle competizioni UEFA e della Coppa del Mondo per club FIFA potrebbe aumentare le entrate dei club europei, con più squadre qualificate per le fasi avanzate delle competizioni.

Conclusioni sui trend economici del calcio

In un contesto in cui il numero di partite aumenta, è fondamentale garantire il benessere dei giocatori per mantenere la competitività. La Deloitte sottolinea che, mentre le entrate commerciali dominano per i club di vertice, le entrate televisive rimangono cruciali per le squadre nella parte bassa della classifica. Con un futuro promettente per il calcio, i club devono continuare a diversificare le loro fonti di reddito per affrontare le sfide economiche e mantenere il loro status nel panorama calcistico globale.