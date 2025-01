Un nuovo orizzonte per gli investimenti sostenibili

Negli ultimi anni, l’attenzione verso gli investimenti sostenibili è cresciuta esponenzialmente, e i BTP Green rappresentano un esempio lampante di come il mercato obbligazionario possa adattarsi alle esigenze ambientali. Con un’emissione recente di 5 miliardi di euro a fronte di una domanda di circa 130 miliardi, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha dimostrato che gli investitori sono sempre più interessati a titoli che non solo offrono un rendimento, ma contribuiscono anche a un futuro sostenibile.

La storia dei BTP Green in Italia

Il viaggio dei BTP Green inizia nel 2014 con l’emissione da 500 milioni di euro da parte della multiutility Hera. Tuttavia, è nel 2021 che il Tesoro italiano ha deciso di lanciarsi in questa avventura, presentando il primo BTP Green con una durata venticinquennale. Da allora, il circolante di questi titoli è cresciuto notevolmente, raggiungendo 35,4 miliardi di euro entro la fine del 2023. Questo trend positivo è stato accompagnato da un interesse crescente da parte degli investitori, con ordini che superano di gran lunga le emissioni disponibili.

Il successo delle emissioni e l’interesse degli investitori

Le emissioni di BTP Green hanno registrato numeri straordinari. Per esempio, l’emissione inaugurale ha visto un’importante partecipazione, con 530 investitori, mentre la riapertura ha attirato 350 partecipanti. Questi dati non solo evidenziano l’interesse per i titoli verdi, ma anche la fiducia degli investitori nel potenziale di crescita sostenibile dell’Italia. I rapporti di copertura per le emissioni successive, come il BTP Green 20, hanno mostrato un forte impegno da parte del mercato, con rapporti di copertura rispettivamente di 6,7 e 5,3.

Obiettivi di sostenibilità e impatto ambientale

I BTP Green non sono solo strumenti finanziari, ma rappresentano un impegno concreto dell’Italia verso la sostenibilità. I proventi delle emissioni vengono utilizzati per finanziare spese statali che hanno un impatto positivo sull’ambiente, contribuendo al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 2030. Attraverso l’emissione di questi titoli, l’Italia si allinea con la Tassonomia europea delle attività sostenibili, promuovendo investimenti in progetti che favoriscono la transizione ecologica e la lotta ai cambiamenti climatici.