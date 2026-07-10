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10 Luglio 2026

Calcolare TAEG e ammortamento: guida con foglio di calcolo

Costruire un piano di ammortamento e calcolare il TAEG in modo preciso: ecco la guida pratica con foglio di calcolo e scenari what‑if su tassi, anticipo e durata.

· · 5 min
Calcolare TAEG e ammortamento: guida con foglio di calcolo

Chi gestisce un finanziamento deve poter stimare il costo totale con metodo, evitando stime grossolane. Un foglio di calcolo consente di costruire un modello chiaro, replicabile e verificabile: dal piano di ammortamento al TAEG fino alle simulazioni su tassi, anticipo e durata. L’obiettivo è trasformare numeri sparsi in una mappa operativa che guidi decisioni consapevoli.

Con pochi campi ben strutturati e alcune formule standard si ottiene una vista completa: rata quote interessi e capitale, saldo residuo, incidenza di spese accessorie e sensibilità del risultato a variazioni delle ipotesi. La logica è modulare: prima si impostano i dati, poi si calcola il flusso delle rate, quindi si integra tutto nel tasso annuo effettivo globale e si analizzano scenari alternativi.

Impostare i dati di base del finanziamento

Il modello parte da un riquadro di input, da mantenere separato dai calcoli. Servono pochi elementi: importo del bene eventuale anticipocapitale finanziato (bene meno anticipo), tasso nominale annuoperiodicità della rata (mensile, trimestrale, ecc.), numero di rate data di erogazione e eventuale pre-ammortamento. Accanto, si elencano i costi accessori istruttoria, incasso rata, perizia, imposta sostitutiva, polizze obbligatorie, bolli e spese ricorrenti. Separare le spese una tantum dalle spese per rata aiuta a controllare la loro incidenza reale.

  1. Capitale finanziato = prezzo bene − anticipo
  2. Tasso periodale = tasso nominale annuo/numero di rate per anno
  3. Scadenziario = data erogazione + progressione periodi

Costruire il piano di ammortamento rata per rata

La struttura classica è l’ammortamento alla francese: rata costante, con quota interessi decrescente e quota capitale crescente. In testata tabellare si preparano le colonne: n. ratadatadebito inizialequota interessiquota capitaleratadebito finale. La rata periodale si ottiene con la funzione standard (ad esempio PMT/RATA): Rata = PMT(tasso periodale; numero di periodi; −capitale; 0; fine periodo). La convenzione “fine periodo” è usuale; se contrattualmente la scadenza è anticipata, si usa “inizio periodo”.

Per ogni riga, la quota interessi è il prodotto tra debito iniziale e tasso periodale; la quota capitale è Rata − quota interessi; il debito finale è debito iniziale − quota capitale. Copiando le formule lungo le righe si ottiene il piano completo, verificando che il debito finale dell’ultima rata sia ~0 (considerare l’arrotondamento centesimale). Eventuale pre-ammortamento si modella come una o più righe con sole quote interessi, prima della prima rata costante.

Integrare le spese e calcolare il TAEG

Il TAEG sintetizza l’effetto combinato di tasso e oneri. In termini operativi, è il tasso interno di rendimento dei flussi effettivi per il cliente: incasso positivo al momento dell’erogazione netta (capitale meno costi iniziali trattenuti) e pagamenti negativi pari a rate più spese ricorrenti per ciascuna scadenza. Con funzioni di IRR/XIRR si stima il tasso effettivo periodale/annuale, tenendo conto delle date. Se si lavora con periodicità uniforme, IRR è sufficiente; con date reali non equidistanti, XIRR migliora l’accuratezza.

Passi pratici: creare una colonna flussi con +erogazione netta all’inizio e −pagamenti per ogni periodo (rata + spesa incasso + bollo, ecc.). Applicare XIRR usando anche la colonna date. Il risultato è il tasso effettivo annuo se si ottiene un tasso periodale, convertirlo a valore annuo equivalente: TAEG ≈ (1 + tasso periodale)^(periodi per anno) − 1. Includere anche imposta sostitutiva, perizia e istruttoria nel flusso iniziale, e le polizze obbligatorie nel periodo in cui sono pagate, per non sottostimare il costo complessivo.

Scenario what-if su tasso, anticipo e durata

Una volta stabile, il modello consente analisi what-if rapide. Tre leve incidono più di tutte: tassoanticipo e durata. Ridurre il tasso abbassa la quota interessi in ogni rata; aumentare l’anticipo riduce il capitale finanziato e l’esposizione; estendere la durata riduce la rata ma aumenta gli interessi totali e può alzare il TAEG se le spese ricorrenti sono significative. Strumenti come Gestione scenari o tabelle dati a una/due variabili permettono di confrontare soluzioni in pochi click, mantenendo fisso il layout del piano.

Esempi utili: tabella dati che varia il tasso dal 3% al 7% e mostra ratainteressi totali e TAEG; simulazione dell’anticipo al 0%, 10%, 20% con indicazione dell’erogazione netta e della probabilità di sostenibilità della rata sul reddito; confronto durate 36/60/84 mesi per misurare il trade-off tra rata e costo totale. Evidenziare le celle output chiave con formattazione condizionale migliora leggibilità e controllo.

Funzioni e controlli di qualità del modello

Per automatizzare, conviene usare nomi intervallo per gli input (es. Capitale, TassoAnn, RateAnno, Durata) e fare riferimento a PMT/RATAIPMT/INTERESSI e PPMT/CAP per le componenti di rata. XIRR/IRR serve per il TAEG; NPER (o NUM.RATE) aiuta a risolvere la durata data una rata obiettivo; RATE trova il tasso implicito se si conoscono capitale, durata e rata. Integrare un foglio “Parametri” con costanti (mesi/anno, giorni/anno, convenzioni) evita errori e rende il modello portabile.

Controlli minimi: somma delle quote capitale uguale al capitale finanziato; interesse totale uguale alla somma delle quote interessi ultima riga con debito finale zero entro 1 centesimo; TAEG coerente con l’inclusione di tutte le spese. Un riquadro di indicatori — rata, interessi totali, TAEG, costo accessori in euro e in % sul capitale — rende immediata la lettura e velocizza il confronto tra scenari, riducendo il rischio di valutazioni superficiali.

Autore

Andrea Innocenti

Andrea Innocenti ha coordinato dall'estero il rientro di una cronista napoletana durante una crisi diplomatica, gestendo contatti con consolati; è corrispondente esteri che definisce linee editoriali sulla geopolitica. Nato a Napoli, parla dialetto locale e mantiene rapporti con ONG partenopee.

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