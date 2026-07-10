Calcolare TAEG e ammortamento: guida con foglio di calcolo

Costruire un piano di ammortamento e calcolare il TAEG in modo preciso: ecco la guida pratica con foglio di calcolo e scenari what‑if su tassi, anticipo e durata.

Chi gestisce un finanziamento deve poter stimare il costo totale con metodo, evitando stime grossolane. Un foglio di calcolo consente di costruire un modello chiaro, replicabile e verificabile: dal piano di ammortamento al TAEG fino alle simulazioni su tassi, anticipo e durata. L’obiettivo è trasformare numeri sparsi in una mappa operativa che guidi decisioni consapevoli.

Con pochi campi ben strutturati e alcune formule standard si ottiene una vista completa: rata quote interessi e capitale, saldo residuo, incidenza di spese accessorie e sensibilità del risultato a variazioni delle ipotesi. La logica è modulare: prima si impostano i dati, poi si calcola il flusso delle rate, quindi si integra tutto nel tasso annuo effettivo globale e si analizzano scenari alternativi.

Impostare i dati di base del finanziamento

Il modello parte da un riquadro di input, da mantenere separato dai calcoli. Servono pochi elementi: importo del bene eventuale anticipocapitale finanziato (bene meno anticipo), tasso nominale annuoperiodicità della rata (mensile, trimestrale, ecc.), numero di rate data di erogazione e eventuale pre-ammortamento. Accanto, si elencano i costi accessori istruttoria, incasso rata, perizia, imposta sostitutiva, polizze obbligatorie, bolli e spese ricorrenti. Separare le spese una tantum dalle spese per rata aiuta a controllare la loro incidenza reale.

Capitale finanziato = prezzo bene − anticipo Tasso periodale = tasso nominale annuo/numero di rate per anno Scadenziario = data erogazione + progressione periodi

Costruire il piano di ammortamento rata per rata

La struttura classica è l’ammortamento alla francese: rata costante, con quota interessi decrescente e quota capitale crescente. In testata tabellare si preparano le colonne: n. ratadatadebito inizialequota interessiquota capitaleratadebito finale. La rata periodale si ottiene con la funzione standard (ad esempio PMT/RATA): Rata = PMT(tasso periodale; numero di periodi; −capitale; 0; fine periodo). La convenzione “fine periodo” è usuale; se contrattualmente la scadenza è anticipata, si usa “inizio periodo”.

Per ogni riga, la quota interessi è il prodotto tra debito iniziale e tasso periodale; la quota capitale è Rata − quota interessi; il debito finale è debito iniziale − quota capitale. Copiando le formule lungo le righe si ottiene il piano completo, verificando che il debito finale dell’ultima rata sia ~0 (considerare l’arrotondamento centesimale). Eventuale pre-ammortamento si modella come una o più righe con sole quote interessi, prima della prima rata costante.

Integrare le spese e calcolare il TAEG

Il TAEG sintetizza l’effetto combinato di tasso e oneri. In termini operativi, è il tasso interno di rendimento dei flussi effettivi per il cliente: incasso positivo al momento dell’erogazione netta (capitale meno costi iniziali trattenuti) e pagamenti negativi pari a rate più spese ricorrenti per ciascuna scadenza. Con funzioni di IRR/XIRR si stima il tasso effettivo periodale/annuale, tenendo conto delle date. Se si lavora con periodicità uniforme, IRR è sufficiente; con date reali non equidistanti, XIRR migliora l’accuratezza.

Passi pratici: creare una colonna flussi con +erogazione netta all’inizio e −pagamenti per ogni periodo (rata + spesa incasso + bollo, ecc.). Applicare XIRR usando anche la colonna date. Il risultato è il tasso effettivo annuo se si ottiene un tasso periodale, convertirlo a valore annuo equivalente: TAEG ≈ (1 + tasso periodale)^(periodi per anno) − 1. Includere anche imposta sostitutiva, perizia e istruttoria nel flusso iniziale, e le polizze obbligatorie nel periodo in cui sono pagate, per non sottostimare il costo complessivo.

Scenario what-if su tasso, anticipo e durata

Una volta stabile, il modello consente analisi what-if rapide. Tre leve incidono più di tutte: tassoanticipo e durata. Ridurre il tasso abbassa la quota interessi in ogni rata; aumentare l’anticipo riduce il capitale finanziato e l’esposizione; estendere la durata riduce la rata ma aumenta gli interessi totali e può alzare il TAEG se le spese ricorrenti sono significative. Strumenti come Gestione scenari o tabelle dati a una/due variabili permettono di confrontare soluzioni in pochi click, mantenendo fisso il layout del piano.

Esempi utili: tabella dati che varia il tasso dal 3% al 7% e mostra ratainteressi totali e TAEG; simulazione dell’anticipo al 0%, 10%, 20% con indicazione dell’erogazione netta e della probabilità di sostenibilità della rata sul reddito; confronto durate 36/60/84 mesi per misurare il trade-off tra rata e costo totale. Evidenziare le celle output chiave con formattazione condizionale migliora leggibilità e controllo.

Funzioni e controlli di qualità del modello

Per automatizzare, conviene usare nomi intervallo per gli input (es. Capitale, TassoAnn, RateAnno, Durata) e fare riferimento a PMT/RATAIPMT/INTERESSI e PPMT/CAP per le componenti di rata. XIRR/IRR serve per il TAEG; NPER (o NUM.RATE) aiuta a risolvere la durata data una rata obiettivo; RATE trova il tasso implicito se si conoscono capitale, durata e rata. Integrare un foglio “Parametri” con costanti (mesi/anno, giorni/anno, convenzioni) evita errori e rende il modello portabile.

Controlli minimi: somma delle quote capitale uguale al capitale finanziato; interesse totale uguale alla somma delle quote interessi ultima riga con debito finale zero entro 1 centesimo; TAEG coerente con l’inclusione di tutte le spese. Un riquadro di indicatori — rata, interessi totali, TAEG, costo accessori in euro e in % sul capitale — rende immediata la lettura e velocizza il confronto tra scenari, riducendo il rischio di valutazioni superficiali.