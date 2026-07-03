Scopri le Agevolazioni per Imprese Sociali e Creative in Italia

Un'iniziativa del Ministero delle Imprese e del Made in Italy offre finanziamenti per imprese sociali e creative, promuovendo innovazione e occupazione

In un’epoca in cui l’innovazione e la sostenibilità sono al centro dell’attenzione, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha lanciato Italia Economia Sociale un’iniziativa gestita da Invitalia che mira a supportare le imprese con un impatto sociale positivo. Questo programma rappresenta un’opportunità unica per le imprese che desiderano combinare profitto e utilità sociale, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030.

Con una dotazione finanziaria di 223 milioni di euro il programma è suddiviso in due fondi principali: 200 milioni dal Fondo Rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti di ricerca presso Cassa Depositi e Prestiti e 23 milioni dal Fondo per la crescita sostenibile. Questo mix di risorse è progettato per sostenere una vasta gamma di progetti innovativi e sostenibili.

Chi può partecipare

Le agevolazioni sono rivolte a una gamma diversificata di imprese, tra cui imprese socialicooperative sociali e loro consorzi, cooperative ONLUS e imprese creativo-culturali. L’obiettivo è incentivare la rigenerazione urbana e l’innovazione attraverso investimenti sostenibili, promuovendo al contempo l’occupazione e l’inclusione sociale.

Progetti finanziabili

Le imprese possono accedere a finanziamenti che vanno da un minimo di 100.000 euro a un massimo di 10 milioni di euro. I progetti finanziabili includono la realizzazione di investimenti produttivi e l’incremento dell’occupazione di lavoratori con disabilità. Inoltre, le imprese possono presentare piani di investimento sia per la start-up che per lo sviluppo anche in forma congiunta per favorire la creazione di reti e collaborazioni tra imprese.

Tipologie di investimenti

Tra le tipologie di investimenti ammissibili troviamo la realizzazione di infrastrutture produttive, l’acquisto di macchinari e attrezzature, nonché progetti di ricerca e sviluppo. Un aspetto fondamentale è l’incremento dell’occupazione di lavoratori con disabilità, un obiettivo che riflette l’impegno del programma verso l’inclusione sociale e la sostenibilità.

Agevolazioni disponibili

Italia Economia Sociale offre un mix di agevolazioni che includono finanziamenti e contributi a fondo perduto. In particolare, il finanziamento copre l’80% del totale del programma di spesa, di cui il 70% è rappresentato da un finanziamento agevolato al tasso dello 0,5% annuo con una durata massima di 15 anni. Il restante 30% è costituito da un finanziamento bancario. Inoltre, è previsto un contributo a fondo perduto che varia tra il 5% e il 20% della spesa totale ammessa alle agevolazioni.

Questo mix di agevolazioni è progettato per ridurre il rischio finanziario per le imprese e incentivare investimenti sostenibili e innovativi. Le agevolazioni sono concesse ai sensi del GBER (Regolamento UE n. 651/), garantendo trasparenza e conformità alle normative europee.

Italia Economia Sociale rappresenta un’opportunità significativa per le imprese che desiderano combinare innovazione e sostenibilità, contribuendo al contempo al benessere sociale. Con il suo mix di finanziamenti e contributi a fondo perduto, il programma offre un supporto concreto per la realizzazione di progetti che possono avere un impatto positivo duraturo sulla società.