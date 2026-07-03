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4 Luglio 2026

Scopri le Agevolazioni per Imprese Sociali e Creative in Italia

Un'iniziativa del Ministero delle Imprese e del Made in Italy offre finanziamenti per imprese sociali e creative, promuovendo innovazione e occupazione

· · 3 min
Scopri le Agevolazioni per Imprese Sociali e Creative in Italia

In un’epoca in cui l’innovazione e la sostenibilità sono al centro dell’attenzione, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha lanciato Italia Economia Sociale un’iniziativa gestita da Invitalia che mira a supportare le imprese con un impatto sociale positivo. Questo programma rappresenta un’opportunità unica per le imprese che desiderano combinare profitto e utilità sociale, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030.

Con una dotazione finanziaria di 223 milioni di euro il programma è suddiviso in due fondi principali: 200 milioni dal Fondo Rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti di ricerca presso Cassa Depositi e Prestiti e 23 milioni dal Fondo per la crescita sostenibile. Questo mix di risorse è progettato per sostenere una vasta gamma di progetti innovativi e sostenibili.

Chi può partecipare

Le agevolazioni sono rivolte a una gamma diversificata di imprese, tra cui imprese socialicooperative sociali e loro consorzi, cooperative ONLUS e imprese creativo-culturali. L’obiettivo è incentivare la rigenerazione urbana e l’innovazione attraverso investimenti sostenibili, promuovendo al contempo l’occupazione e l’inclusione sociale.

Progetti finanziabili

Le imprese possono accedere a finanziamenti che vanno da un minimo di 100.000 euro a un massimo di 10 milioni di euro. I progetti finanziabili includono la realizzazione di investimenti produttivi e l’incremento dell’occupazione di lavoratori con disabilità. Inoltre, le imprese possono presentare piani di investimento sia per la start-up che per lo sviluppo anche in forma congiunta per favorire la creazione di reti e collaborazioni tra imprese.

Tipologie di investimenti

Tra le tipologie di investimenti ammissibili troviamo la realizzazione di infrastrutture produttive, l’acquisto di macchinari e attrezzature, nonché progetti di ricerca e sviluppo. Un aspetto fondamentale è l’incremento dell’occupazione di lavoratori con disabilità, un obiettivo che riflette l’impegno del programma verso l’inclusione sociale e la sostenibilità.

Agevolazioni disponibili

Italia Economia Sociale offre un mix di agevolazioni che includono finanziamenti e contributi a fondo perduto. In particolare, il finanziamento copre l’80% del totale del programma di spesa, di cui il 70% è rappresentato da un finanziamento agevolato al tasso dello 0,5% annuo con una durata massima di 15 anni. Il restante 30% è costituito da un finanziamento bancario. Inoltre, è previsto un contributo a fondo perduto che varia tra il 5% e il 20% della spesa totale ammessa alle agevolazioni.

Questo mix di agevolazioni è progettato per ridurre il rischio finanziario per le imprese e incentivare investimenti sostenibili e innovativi. Le agevolazioni sono concesse ai sensi del GBER (Regolamento UE n. 651/), garantendo trasparenza e conformità alle normative europee.

Italia Economia Sociale rappresenta un’opportunità significativa per le imprese che desiderano combinare innovazione e sostenibilità, contribuendo al contempo al benessere sociale. Con il suo mix di finanziamenti e contributi a fondo perduto, il programma offre un supporto concreto per la realizzazione di progetti che possono avere un impatto positivo duraturo sulla società.

Autore

Francesca Spadaro

Francesca Spadaro ha ricostruito una catena di investimenti veronese partendo dai bilanci depositati alla Camera di Commercio; è analista finanziaria che coordina dossier su PMI e mercati. Laureata in economia, collabora con camerali locali e cura newsletter economiche territoriali.

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