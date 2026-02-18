Calendario delle lezioni e distribuzione degli insegnamenti per il periodo accademico

Orario delle lezioni: guida pratica per orientarsi

Struttura generale e frequenza degli insegnamenti

Le attività si svolgono prevalentemente nei giorni feriali e seguono blocchi orari ricorrenti: mattina (09:00-11:00; 11:00-13:00), pomeriggio (14:00-16:00; 16:00-18:00) e serale (18:00-20:00). Tra le materie più frequenti figurano Diritto commerciale e Macroeconomia, affiancate da Statistica con cadenza settimanale. Ogni corso è affidato a un docente dedicato, tra cui Giampaolino, Mattesini, Giordani e Carbonaro. Le lezioni si tengono in aule identificate con codici come T3, T4, P3 e S5, che facilitano l’orientamento degli studenti.

Dal punto di vista organizzativo, la ripetitività dei blocchi orari agevola la pianificazione dello studio e delle attività extracurriculari. La griglia settimanale integra indicazioni su aule, orari e responsabili, consentendo una rapida consultazione da parte degli iscritti.

Ripetitività e alternanza

La regolarità delle attività didattiche prosegue con una combinazione strutturata di lezioni frontali, esercitazioni e test, svolte più volte alla settimana per consolidare competenze teoriche e pratiche. Questa alternanza avviene durante i consueti blocchi orari e mira a trasformare conoscenze astratte in capacità applicative utili sul mercato del lavoro.

Per i giovani investitori e gli appassionati di economia, il ritmo ripetuto delle attività facilita l'acquisizione di strumenti analitici essenziali, come l'interpretazione di dati e la risoluzione di problemi economici.

La sequenza tra lezione, esercitazione e verifica consente inoltre di valutare progressivamente l'apprendimento e di calibrare gli interventi formativi in base ai risultati ottenuti.

Calendario settimanale e mappatura delle aule

La scansione settimanale conferma una struttura ricorrente pensata per massimizzare l'apprendimento pratico. Nei primi giorni della settimana prevalgono lezioni introduttive al mattino e sessioni applicative nel pomeriggio; le serate sono riservate a moduli specialistici e corsi di supporto.

Le attività si svolgono principalmente nelle aule T3, T4, P3, I2 e S5, con un'integrazione in online per alcune esercitazioni e approfondimenti.

Distribuzione per tipologia di corso

I corsi teorici si tengono prevalentemente in grandi aule come Aula Magna o T1. Le esercitazioni e i laboratori economico-statistici sono spesso collocati in aule I o S con numerazione specifica (I2, I4, S12). I moduli professionalizzanti e i laboratori intensivi, come Startup Lab o Strategie e bilancio di sostenibilità, sono organizzati in blocchi da due o tre ore e si svolgono talvolta in fascia pomeridiana o al mattino avanzato.

Docenti, corsi speciali e attività aggiuntive

Oltre ai corsi tradizionali, il calendario include moduli specialistici e interdisciplinari come Lineamenti di diritto tributario, Strategie e bilancio di sostenibilità, Imprenditorialità e questioni di genere e corsi di lingua. Gli insegnamenti sono organizzati spesso in incontri intensivi di più ore e coordinati da docenti con competenze specifiche, tra cui Barabino, Poggesi, Lucianelli e Muglia. La presenza di lezioni online per alcuni moduli riflette un approccio ibrido finalizzato a facilitare la partecipazione e a conciliare studio e impegni professionali.

Organizzazione delle verifiche

Le verifiche sono strutturate per valutare competenze teoriche e operative. I test di Statistica e le prove pratiche nelle esercitazioni si svolgono in sessioni programmate lungo il calendario didattico. Le sedute individuali consentono di adattare le valutazioni al ritmo del corso e alle esigenze dei partecipanti.

La programmazione prevede sessioni di esercitazione regolari come preparazione continua. Questo approccio assicura che gli studenti applichino i concetti sotto la supervisione del docente e migliorino la performance nelle verifiche formali.

La combinazione di lezioni, laboratori e test favorisce continuità e applicazione pratica. La conoscenza delle aule e dei blocchi orari permette a studenti e docenti di razionalizzare spostamenti e carichi di studio.