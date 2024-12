Calo della fiducia dei consumatori in Europa: analisi e prospettive

La fiducia dei consumatori in Europa: un trend negativo

Nel mese di dicembre 2024, la fiducia dei consumatori europei ha subito un significativo calo, portando a un sentiment negativo tra i cittadini dell’eurozona. Secondo la stima flash dell’ultimo sondaggio condotto dalla Direzione Generale degli Affari Economici e Finanziari della Comunità europea (DG ECFIN), l’indice di fiducia è sceso a -14,5 punti, rispetto ai -13,8 punti registrati a novembre. Questo dato si rivela peggiore delle aspettative degli analisti, che avevano previsto una contrazione più contenuta, fissando le previsioni a -14 punti.

Implicazioni per i mercati e l’economia

Il calo della fiducia dei consumatori ha ripercussioni dirette sui mercati finanziari. A Wall Street, dopo un avvio negativo, si è registrato un aumento grazie a dati sull’inflazione che sono risultati inferiori alle attese. In particolare, il PCE, che è la misura preferita dalla Federal Reserve, ha mostrato una crescita inferiore alle previsioni, influenzando positivamente l’andamento dei mercati. Gli analisti ora prevedono una pausa nei tassi di interesse a gennaio, con possibili tagli già a marzo, il che potrebbe ulteriormente influenzare il sentiment dei consumatori.

Situazione economica in Europa e oltre

A livello dell’intera Unione Europea, l’indicatore di fiducia ha subito un calo di 1 punto percentuale, attestandosi a -13,4 punti. Questo scenario è aggravato da notizie come l’accordo della Spagna con Airbus per l’acquisto di 25 nuovi aerei Eurofighter, che mira a rinnovare la flotta esistente. Inoltre, la banca centrale russa ha deciso di mantenere il tasso di riferimento al 21%, contrariamente alle aspettative di un aumento, mentre l’inflazione in Russia ha raggiunto l’8,9% a novembre.

In Italia, l’industria ha mostrato un aumento del fatturato dello 0,5% in valore e dello 0,8% in volume a ottobre, trainato principalmente dal mercato interno. Tuttavia, si osserva un calo generale del fatturato su base annua, nonostante un giorno lavorativo in più rispetto all’anno precedente. Questo contesto economico complesso richiede un’attenta analisi delle dinamiche di mercato e delle politiche monetarie che potrebbero influenzare la fiducia dei consumatori nei prossimi mesi.