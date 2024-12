Il panorama dei pagamenti nell’area euro

I pagamenti digitali continuano a guadagnare terreno, sebbene a un ritmo più moderato rispetto agli anni precedenti. Secondo uno studio recente della Banca Centrale Europea (BCE), il contante rimane un metodo di pagamento essenziale, soprattutto nei negozi. Nel 2024, il numero di transazioni in contante è previsto rimanere significativo, in particolare per pagamenti di piccolo importo e transazioni tra privati.

Utilizzo del contante nei negozi

Lo studio della BCE, guidata da Christine Lagarde, evidenzia che il contante è ancora il metodo di pagamento più utilizzato nei punti vendita, nonostante un calo rispetto agli anni passati. Nel 2024, il contante rappresenterà il 52% delle transazioni nei negozi, in diminuzione rispetto al 59% del 2022. Questo trend indica una crescente preferenza per i pagamenti digitali, ma il contante continua a giocare un ruolo cruciale nelle spese quotidiane.

La crescita dei pagamenti digitali

Le carte di pagamento si confermano come lo strumento dominante, rappresentando il 45% del valore totale delle transazioni, sebbene in calo rispetto al 46% dell’anno precedente. Le app mobili, d’altra parte, stanno guadagnando popolarità, con una quota che è aumentata dal 4% al 7%. I pagamenti online, che costituiscono il 21% delle transazioni quotidiane, mostrano un incremento significativo, evidenziando un cambiamento nelle abitudini di acquisto dei consumatori.

Preferenze dei consumatori

Le preferenze di pagamento dei consumatori rimangono stabili. Nel 2024, il 55% degli intervistati preferisce utilizzare carte e strumenti digitali nei negozi, mentre il 22% continua a optare per il contante. La maggior parte dei consumatori considera le carte più rapide e pratiche, mentre il contante è visto come un metodo utile per gestire le spese e garantire la privacy. Inoltre, il 62% degli intervistati ritiene importante avere il contante come opzione di pagamento.

Accesso al contante e futuro dei pagamenti

La soddisfazione riguardo all’accesso al contante rimane alta, con l’87% dei consumatori che trova facile prelevare denaro da sportelli automatici o banche. Tuttavia, questa soddisfazione ha mostrato un leggero calo rispetto al 2022. Piero Cipollone, membro del Comitato esecutivo della BCE, ha sottolineato l’importanza di garantire ai cittadini la libertà di scegliere il metodo di pagamento che preferiscono, sostenendo sia il contante che lo sviluppo di un euro digitale.