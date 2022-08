Cambiare numero di telefono su Coinbase

in

Hai perso l’accesso al tuo vecchio numero di telefono?

In tal caso, è necessario modificare il numero di telefono su Coinbase.

In caso contrario, non sarai in grado di accedere allo scambio, effettuare transazioni o modifiche alla sicurezza.

Questo perché non sarai in grado di completare l’autenticazione a 2 fattori.

Fortunatamente, Coinbase ti consente di ripristinare il tuo numero di telefono anche se sei disconnesso dallo scambio.

Puoi anche reimpostare il tuo numero di telefono mentre sei connesso.

Questo può essere fatto tramite la pagina “Coinbase Account Recovery”.

In questa guida, imparerai come modificare o ripristinare il tuo numero di telefono su Coinbase.

Come cambiare il tuo numero di telefono su Coinbase

Per modificare il tuo numero di telefono su Coinbase, devi accedere alla pagina “Recupero account Coinbase“.

Per fare ciò, devi toccare il link “Ho un nuovo numero di telefono” mentre sei nella pagina di autenticazione a 2 fattori.

La pagina “Coinbase Account Recovery” ti consente di ripristinare il tuo numero di telefono se hai perso l’accesso ad esso.

Quindi, prima di cambiare il tuo numero di telefono, è meglio disabilitare prima l’autenticazione a 2 fattori per ogni app.

Ma se non l’hai disabilitato, dovrai utilizzare il recupero dell’account su Coinbase.

Il processo è semplice in quanto ti viene richiesto solo di inserire il tuo vecchio numero di telefono, il nuovo numero di telefono e inserire un codice di verifica.

Quindi, il tuo numero di telefono verrà modificato e sarai in grado di ricevere codici di verifica da esso.

1. Apri l’app Coinbase e accedi

Innanzitutto, apri l’app Coinbase sul tuo dispositivo mobile.

Puoi anche usare Coinbase su un desktop per questo.

Tuttavia, gli screenshot in questo articolo vengono presi sull’app Coinbase e non sulla versione desktop di essa.

Una volta che sei sull’app Coinbase, tocca “Accedi”.

Quindi, inserisci la tua e-mail e password.

Quindi, tocca di nuovo “Accedi” per accedere al tuo account Coinbase.

2. Tocca “Ho un nuovo numero di telefono”

Dopo aver toccato “Accedi”, atterrerai alla pagina di verifica in 2 passaggi.

In questa pagina, ti viene richiesto di inserire un codice di 7 cifre che viene inviato al tuo numero di telefono.

Se hai perso l’accesso al tuo numero di telefono, non potrai visualizzare il codice.

Dal momento che hai perso l’accesso al tuo numero di telefono, devi cambiarlo su Coinbase.

Sotto il campo del codice a 7 cifre, vedrai un link che dice “Ho un nuovo numero di telefono”.

Tocca “Ho un nuovo numero di telefono” per procedere al recupero del tuo account Coinbase.

3. Accedi a Coinbase Account Recovery

Dopo aver toccato “Ho un nuovo numero di telefono”, atterrerai sulla pagina di accesso di Coinbase.

Questa volta, devi accedere a Coinbase sul tuo browser.

Il link che hai toccato ti ha indirizzato alla pagina di recupero di Coinbase.

Prima di poter recuperare il tuo account, devi inserire i tuoi dati di accesso.

Inserisci la tua e-mail, password e tocca “Accedi”.

Questa volta, non ti verrà richiesto di completare un’autenticazione a 2 fattori.

Invece, atterrerai su una pagina in cui puoi recuperare il tuo account Coinbase.

4. Tocca “Numero di telefono”

Dopo aver effettuato l’accesso, atterrerai alla pagina “Recupera account Coinbase”.

Nella pagina, sarai in grado di aggiornare il tuo indirizzo e-mail o numero di telefono collegato al tuo account Coinbase.

Ti verranno inoltre fornite alcune informazioni relative al recupero del tuo account.

Le informazioni indicano che il processo di recupero dell’account richiede circa 5 minuti.

Inoltre, le modifiche al tuo account saranno attive tra 48 e 72 ore.

Sotto l’intestazione “Seleziona ciò che desideri aggiornare”, vedrai due opzioni tra cui “Indirizzo e-mail” e “Numero di telefono”.

Mentre stai cercando di cambiare il tuo numero di telefono su Coinbase, tocca l’opzione “Numero di telefono”.

Ciò consentirà a Coinbase di aiutarti ad accedere al tuo account utilizzando un nuovo numero di telefono.

5. Inserisci i tuoi numeri di telefono

Dopo aver toccato l’opzione “Numero di telefono”, atterrerai nella pagina “Raccogli informazioni”.

Nella pagina “Raccogli informazioni”, ti viene richiesto di inserire il tuo numero di telefono corrente, il paese e il tuo nuovo numero di telefono.

Innanzitutto, inserisci il tuo attuale (vecchio) numero di telefono nel campo “Numero di telefono corrente”.

Questo numero di telefono dovrebbe essere il tuo vecchio numero di telefono o il numero di telefono a cui hai perso l’accesso.

In secondo luogo, scegli il tuo paese nel campo “Scegli un paese”.

Questo verrà utilizzato per il tuo nuovo numero di telefono (ad es. +65).

In terzo luogo, inserisci il numero di telefono che desideri modificare nel campo “Nuovo numero di telefono”.

Assicurati che il codice del paese sia corretto.

Infine, tocca “Continua” per procedere al passaggio successivo.

6. Inserisci il codice di verifica

Dopo aver toccato Continua, dovrai verificare il tuo numero di telefono inserendo un codice di verifica.

Un codice di verifica verrà inviato al tuo nuovo numero di telefono.

Controlla i messaggi sul telefono per il codice di verifica.

Quindi, inserisci il codice di verifica e tocca “Verifica” per verificarlo.

Se non hai ricevuto il codice di verifica, puoi toccare “Invia di nuovo SMS” per inviare nuovamente il codice.

Una volta verificato il codice, tocca “Continua” per procedere ai passaggi successivi.

Segui le istruzioni visualizzate per completare il processo di recupero dell’account.

Ci sarà anche una pagina “Stato” in cui puoi controllare lo stato del recupero del tuo account.

Hai imparato con successo come cambiare il tuo numero di telefono su Coinbase!

Conclusione

Dopo aver modificato il numero di telefono, il completamento potrebbe richiedere fino a 72 ore.

A partire dal 2021, la pandemia ha influenzato negativamente i fornitori di servizi di Coinbase.

Detto questo, il processo di verifica dell’identità potrebbe essere ritardato.

Una volta completato il processo di verifica, sarai in grado di completare l’autenticazione a 2 fattori su Coinbase utilizzando il tuo nuovo numero di telefono.