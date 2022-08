Per impostazione predefinita, il sito Web e l’app mobile di Coinbase visualizzeranno la valuta del tuo paese.

Ad esempio, se vieni da Singapore, i prezzi delle criptovalute verranno visualizzati in SGD (dollaro di Singapore).

D’altra parte, se vieni dagli Stati Uniti, i prezzi delle criptovalute verranno visualizzati in USD (dollaro degli Stati Uniti).

Tuttavia, potresti cercare di cambiare la valuta per vedere quanto valgono in un altro paese.

Negli Stati Uniti, i prezzi delle criptovalute sono più economici di altri paesi perché il dollaro USA è più forte.

Quindi, se vuoi vedere i prezzi delle criptovalute in USD, devi cambiare la tua valuta Coinbase.

Ottieni $ 10 USD in Bitcoin gratuito utilizzando questo link di riferimento: https://www.coinbase.com/join/lim_di1.

In questa guida, imparerai come cambiare la tua valuta sul sito Web di Coinbase e sull’app mobile Coinbase.

Come cambiare la tua valuta su Coinbase

Per cambiare la tua valuta su Coinbase, vai al sito web di Coinbase e accedi al tuo account.

Una volta effettuato l’accesso, devi passare alla scheda delle preferenze nella pagina delle impostazioni in cui potrai cambiare la tua valuta.

Puoi accedere alla pagina delle impostazioni facendo prima clic sulla tua immagine del profilo.

Quindi, fai clic su “Impostazioni” per andare alla pagina delle impostazioni.

Dopo aver cambiato la valuta, i prezzi delle criptovalute verranno visualizzati al suo interno.

Ad esempio, se hai cambiato la valuta in USD, i prezzi delle criptovalute verranno visualizzati in USD.

Allo stesso modo, il saldo del tuo portafoglio verrà visualizzato anche in USD (ad es. USD 100).

Ecco come puoi cambiare la tua valuta su Coinbase:

1. Accedi a Coinbase e fai clic sulla tua immagine del profilo

Per cominciare, devi andare al sito web di Coinbase.

Per accedere al sito Web di Coinbase, cerca “Coinbase” su Google e fai clic sul primo risultato di ricerca.

Puoi anche visitare il sito web cliccando su questo link: https://www.coinbase.com.

Una volta che sei sul sito web, devi accedere al tuo account.

Per fare ciò, fai clic su “Accedi” nella barra di navigazione in alto.

Quindi, inserisci il tuo indirizzo e-mail, la password e fai clic sul pulsante “Accedi”.

Dopo aver effettuato l’accesso, atterrerai sulla dashboard.

Nell’angolo in alto a destra del sito web, vedrai la tua immagine del profilo Coinbase.

Fai clic sulla tua immagine del profilo per aprire un menu di navigazione.

2. Clicca su “Impostazioni”

Dopo aver fatto clic sull’immagine del profilo, si aprirà un menu di navigazione.

Nel menu di navigazione, vedrai quattro opzioni.

Le opzioni includono “Impostazioni”, “Rapporti”, “Aiuto” e “Esci”.

L’opzione “Impostazioni” aprirà la pagina delle impostazioni.

In secondo luogo, l’opzione “Rapporti” aprirà la cronologia delle transazioni di Coinbase.

L’opzione “Aiuto” aprirà il centro assistenza e l’opzione “Esci” ti disconnetterà da Coinbase.

Fai clic su “Impostazioni” per andare alla pagina delle impostazioni.

3. Fai clic su “Preferenze” e cambia la tua valuta

Dopo aver fatto clic su “Impostazioni”, atterrerai sulle impostazioni del tuo profilo.

Per impostazione predefinita, facendo clic su “Impostazioni” si apriranno le impostazioni del tuo profilo.

Nella pagina delle impostazioni, vedrai una barra di navigazione contenente più schede.

Le schede includono “Profilo” (impostazione predefinita), “Preferenze”, “Sicurezza”, “Attività” e altro.

Fai clic sulla scheda “Preferenze” per andare alle tue preferenze.

Una volta che sei nella pagina delle preferenze, vedrai una casella a discesa “Valuta locale”.

Nella casella a discesa “Valuta locale” vedrai la valuta attualmente selezionata (ad esempio SGD).

Fai clic sulla casella a discesa e scegli la valuta in cui desideri passare (ad esempio USD).

Quindi, fai clic su “Salva” per salvare la valuta.

Hai cambiato con successo la tua valuta sul sito web di Coinbase!

Come cambiare la tua valuta su Coinbase mobile

Per cambiare la tua valuta su Coinbase mobile, devi passare all’impostazione “Valuta nativa”.

Una volta che sei sull’impostazione “Valuta nativa”, sarai in grado di cambiare la tua valuta.

Il primo passo è accedere all’app Coinbase e toccare l’icona delle impostazioni.

L’icona delle impostazioni si trova nella barra di navigazione inferiore dell’app.

Quindi, sarai in grado di passare all’impostazione “Valuta nativa” in cui sarai in grado di vedere un elenco di valute in cui puoi cambiare.

Puoi cercare la valuta che desideri modificare utilizzando la barra di ricerca o scorrere verso il basso l’elenco per trovarla.

Ecco come puoi cambiare la tua valuta su Coinbase:

1. Accedi all’app mobile Coinbase

Il primo passo è accedere all’app mobile Coinbase.

Innanzitutto, scarica l’app mobile Coinbase se non l’hai già fatto.

Quindi, apri l’app e tocca “Accedi”.

Quindi, inserisci il tuo indirizzo e-mail, la password e fai clic su “Accedi” per accedere al tuo account Coinbase.

Potrai cambiare la tua valuta solo dopo aver effettuato l’accesso al tuo account sull’app mobile Coinbase.

2. Tocca “Impostazioni” e tocca “Valuta nativa”

Dopo aver effettuato l’accesso all’app mobile Coinbase, atterrerai sulla home page.

Nella barra di navigazione inferiore dell’app, vedrai più icone.

Le icone includono “Home”, “Portfolio” e altro ancora.

C’è anche un’icona “Impostazioni” all’estrema destra della barra di navigazione in basso.

Tocca l’icona “Impostazioni” per andare alle tue impostazioni.

Dopo aver toccato “Impostazioni”, atterrerai nella pagina delle impostazioni.

Nella pagina delle impostazioni, vedrai il tuo indirizzo email, il tuo nome e i tuoi metodi di pagamento.

Vedrai anche il tuo account e le impostazioni di sicurezza.

Scorri verso il basso la pagina delle impostazioni fino a visualizzare la scheda “Valuta nativa”.

La scheda “Valuta nativa” si trova sotto l’intestazione “Account”.

Tocca la scheda “Valuta nativa” per andare alle impostazioni della valuta.

3. Cambia la tua valuta

Dopo aver toccato “Valuta nativa”, atterrerai alla pagina “Valute”.

Nella pagina delle valute, vedrai un elenco di valute tra cui puoi scegliere.

Il primo metodo consiste nell’utilizzare la barra di ricerca nella parte superiore della pagina.

Cerca la valuta che desideri modificare utilizzando la barra di ricerca.

Quindi, tocca la valuta per passare ad essa.

In alternativa, puoi scorrere verso il basso l’elenco e trovare la valuta in cui desideri cambiare.

Allo stesso modo, tocca la valuta per cambiarla.

Infine, torna alla homepage e vedrai che i prezzi delle criptovalute sono ora nella valuta in cui sei passato.

Ad esempio, se hai cambiato la tua valuta su Coinbase in “USD”, i prezzi delle criptovalute verranno visualizzati in USD.

Hai cambiato con successo la tua valuta su Coinbase mobile!

Conclusione

Cambiare la tua valuta su Coinbase è qualcosa che potresti dover fare almeno una volta.

Quando visiti il sito Web di Coinbase, la valuta visualizzata verrà impostata sulla valuta del tuo paese per impostazione predefinita.

Se vuoi visualizzare i prezzi delle criptovalute in un altro paese, puoi cambiare la valuta su Coinbase.

Ciò ti consentirà di conoscere i prezzi delle criptovalute nella valuta di un altro paese.