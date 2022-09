Capital.com come effettuare ordini sui telefoni cellulari

Capital.com come effettuare ordini Limit sui telefoni cellulari. Come annullare gli ordini in sospeso su Capital.com. Che cos’è l’ordine pendente e qual è il significato dell’ordine pendente? Esploreremo questi problemi insieme nell’articolo seguente.

Che cos’è un ordine limite?

Un ordine in sospeso è un tipo di ordine che consente di effettuare un ordine per acquistare o vendere un bene a un determinato prezzo, che verrà eseguito quando tale prezzo verrà raggiunto in futuro.

Guida Capital.com: come effettuare ordini limite sui telefoni cellulari

Se non hai un account Capital.com, puoi registrarti al link:

Passo 1: Per effettuare un ordine in sospeso su Capital.com, devi accedere al tuo account, quindi cercare il titolo che desideri negoziare.

Passo 2: Nella finestra di trading, fai clic sul simbolo dell’opzione di trading

Passaggio 3: scegli un ordine di acquisto o vendita (a seconda del tuo piano di trading), attiva il pulsante [Acquista quando il prezzo è] e inserisci il prezzo in sospeso.

Passaggio 4: effettuare [Ordine Stop Loss] e [Take Profit], quindi fare clic su [Effettua ordine stop]

Passo 5: Sullo schermo apparirà un messaggio di ordine in sospeso. Premere [Ok] per terminare.

Come annullare gli ordini in sospeso su Capital.com

Per visualizzare gli ordini in sospeso, fai clic sulla scheda [Le mie operazioni], quindi seleziona [Ordini]

Per annullare un ordine in sospeso, fare clic sul simbolo [x] accanto all’ordine in sospeso.

Premere il pulsante [Elimina] per confermare. Quindi hai eliminato con successo l’ordine in sospeso.

Conclusione: istruzioni per l’utilizzo di ordini in sospeso su Capital.com

Come puoi vedere, gli ordini ti aiutano a sfruttare le opportunità di trading in base alla strategia impostata.

Gli ordini in sospeso ti aiutano a non dover monitorare spesso il mercato, ma non perdere un’opportunità di trading. O a volte, il prezzo di un titolo si muove troppo velocemente. Effettuare un ordine in sospeso ti aiuterà a cogliere il momento migliore. Inoltre, l’utilizzo di ordini in sospeso durante il trading ti aiuta anche a investire secondo il tuo piano senza essere influenzato dalle emozioni. Pertanto, i trader professionisti spesso sfruttano questa caratteristica di Capital.com.