Capital.com eliminare l’account commerciale dal telefono cellulare

Capital.com eliminare il trade dell’account e aggiungere un account sul telefono cellulare. Capital.com ha una pratica funzione che consente ai trader di aprire più conti di trading sullo stesso conto utente. La facilità di aprire più conti e passare da uno all’altro è ciò che molti trader si aspettano.

Questo articolo ti mostrerà come aggiungere e rimuovere Capital.com conti di trading sui telefoni cellulari.

Perché aprire più conti Capital.com?

Ci sono molte ragioni per cui i trader vogliono fare trading su più conti contemporaneamente. I motivi potrebbero essere:

Hai molte strategie di trading diverse. Il trading separato di ogni strategia di trading con un account ti aiuta a monitorare il funzionamento delle strategie. Oppure, avendo diverse strategie a lungo e breve termine, la separazione dei conti ti impedisce anche di essere confuso nel processo di trading.

Vuoi mantenere diversi portafogli separati. Ad esempio, ci sono persone che vogliono investire in azioni e scambiare monete … La separazione dei conti rende più facile per i trader monitorare il mercato e gestire il capitale in modo più efficace.

Si desidera avere più account per scopi diversi. In generale, ogni persona avrà motivi diversi per aprire più conti di trading. Qualunque sia la ragione, Capital.com ha studiato e sviluppato questa funzione per soddisfare le esigenze degli investitori.

Motivi per eliminare Capital.com account commerciale.

Lo stesso vale per l’apertura di conti Capital.com aggiuntivi. Avrai un motivo per voler eliminare il tuo conto di trading. Alcuni motivi come:

Hai scelto la migliore strategia di trading. La verifica dell’efficacia delle nuove strategie è stata completata. Quindi non è più necessario utilizzare più conti di trading.

Gestire più conti di trading contemporaneamente è fonte di distrazione e difficile da controllare.

…

Qualunque sia la tua ragione, Capital.com rende facile per gli utenti aprire conti di trading aggiuntivi. E lo stesso vale per l’eliminazione di un account.

Aggiungi altro ed elimina Capital.com conti di trading sui telefoni cellulari

Per aggiungere o rimuovere un account, è necessario disporre di un account Capital.com. Per aprire un account Capital.com, è necessario registrarsi utilizzando il link sottostante:

Dopo aver aperto un conto Capital.com. Accedi alla funzione di gestione dell’account sul tuo telefono cellulare come segue:

Istruzioni per aprire più Capital.com conti di trading al telefono

Nella categoria [I miei conti], puoi aprire ulteriori conti di trading come segue:

Nella scheda [Live], fai clic su [Aggiungi account Live].

Selezionare la valuta che si desidera utilizzare e fare clic su [Continua]

Assegna un nome all’account e fai clic su [Aggiungi account]

Dopo aver completato il passaggio precedente, hai aperto con successo un account. L’interfaccia Capital.com continua a guidarti attraverso i passaggi successivi per effettuare un deposito. Se non hai ancora effettuato un deposito, puoi uscire.

Ora, controlla l’elenco [I miei account]. Dovresti vedere i tuoi account visualizzati.

Un account che dice [Attivo] indica che stai utilizzando quell’account. Se apri subito uno scambio, utilizzerai il capitale di questo account.

Selezionare l’account che si desidera utilizzare e fare clic su [Passa a] per passare a un altro account.

Come eliminare Capital.com conto di trading sul telefono cellulare

Nella categoria [I miei account], non è possibile eliminare l’account che mostra [Attivo]. Per eliminare un account, eseguire le operazioni seguenti:

Trascina la barra delle opzioni sotto l’account a destra.

Continuare a premere [Elimina] per confermare.

Nota, è necessario trasferire il saldo dell’account su altri account prima di eliminare l’account.

Sopra è una guida su come aprire più account ed eliminare Capital.com account sul telefono. Capital.com consente facilmente agli utenti di aprire di più, eliminare o passare da un account all’altro, che è una comoda funzionalità che semplifica le transazioni in base alle proprie esigenze.