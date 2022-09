Capital.com: cos’è e come funziona

Capital.com wiki: Cos’è Capital.com? Capital.com è un broker (broker) che ti aiuta a fare trading e investire in azioni, indici, criptovalute, forex, materie prime … internazionalmente. Quindi Capital.com è rispettabile? Questo articolo ti aiuterà a chiarire la credibilità, i vantaggi e gli svantaggi e come aprire un account su questo scambio.

Capital.com wiki: Cos’è Capital.com?

Come accennato in precedenza, Capital.com è un broker di trading online lanciato nel 2017. Nonostante il suo recente lancio, Capital.com ha rapidamente costruito la sua posizione nel mercato del trading. Ecco alcune informazioni su Capital.com per aiutarti a capire meglio questo broker.

Capital.com consente il trading di attività tra cui:

CFD su azioni: più di 4000 azioni provenienti da paesi: USA, Australia, Canada, Finlandia, Francia, Germania, Regno Unito, Hong Kong, Irlanda, Italia, Giappone, Paesi Bassi, Norvegia, Russia, Singapore, Spagna occidentale, Svezia, Svizzera… Indici CFD: 23 indici in tutto il mondo, da quelli iconici come il NASDAQ 100, Dow Jones e FTSE 100 a quelli più specifici come Wig 20 o IBEX 35. Forex: 138 delle coppie di valute più popolari al mondo. CFD su criptovaluta: 202 token crittografici, con molte criptovalute abbinate a molte valute diverse. Materie prime: 29 CFD su materie prime sono altamente liquidi e con leva finanziaria.

Molti conducono regolatori nel mondo, come ad esempio:

Financial Conduct Authority (FCA) – La Financial Conduct Authority – è il regolatore del settore dei servizi finanziari nel Regno Unito; Cyprus Securities and Exchange Commission (CySec) – Cyprus Securities and Exchange Commission; Australian Securities and Investments Commission (ASIC) – Australian Securities and Investments Commission E Banca Nazionale – Banca Nazionale di Bielorussia.



Qual è la piattaforma di trading di Capital.com?

Capital.com integra due piattaforme di trading: la piattaforma di trading di Capital.com è user-friendly e facile da usare per gli investitori che sono nuovi al trading e la piattaforma MetaTrader 4 (MT4) per gli investitori professionali.

Capital.com costruito la sua piattaforma di trading ottimizzata per la facilità d’uso sia su dispositivi mobili che web. Questo è un grande vantaggio per i nuovi investitori per conoscere i mercati finanziari internazionali.

Apri e verifica un account:

Una delle difficoltà che i trader affrontano per alcuni scambi internazionali è che il processo di apertura e verifica del conto è troppo complicato. Tuttavia, Capital.com ha un processo di apertura e verifica del conto senza sforzo; con un solo tipo di documento (carta d’identità, passaporto o patente di guida …), puoi verificare con successo il tuo account in pochi minuti.

Privo di commissioni e dividendi quando si negoziano azioni:

Anche se attualmente, Capital.com consente ancora solo il trading di CFD su azioni. Tuttavia, se non si utilizza la leva finanziaria, è anche possibile tenere comodamente il titolo durante la notte senza commissioni overnight. Inoltre, puoi anche ricevere dividendi come il trading di azioni reali. Questo è uno dei punti a favore dei Capital.com clienti. Perché molti investitori vogliono possedere azioni straniere per lungo tempo o acquistare azioni per ricevere dividendi, ma non tutte le borse hanno questi vantaggi.

Metodo di deposito:

Uno dei vantaggi da non perdere a Capital.com è completamente gratuito per i trader.

Inoltre, broker Capital.com supporta anche molti porti di deposito e prelievo nazionali in molti paesi.

Capital.com wiki: Aprire un account Capital.com

Per aprire un account Capital.com, eseguire le operazioni seguenti:

Passo 1: Clicca sul link qui sotto per aprire un account Capital.com.

Nota: dovresti aprire un account direttamente dal link di riferimento di Investiki.com per il supporto quando necessario.

Fase 2:

Inserisci le informazioni e-mail, la password che desideri impostare per il tuo account e fai clic su [Continua]

Quindi hai aperto con successo un account Capital.com.

Capital.com wiki: Verifica il tuo account Capital.com

Per verificare il tuo account Capital.com, procedi come segue:

Passo 1: Dopo aver effettuato l’accesso al tuo account, fai clic su [Impostazioni] nell’angolo in basso a sinistra dello schermo:

Passaggio 2: fare clic su [Verifica account]

Passo 3: Fai clic sul tipo di documento che hai a disposizione.

Nota:

Il documento che utilizzi per la verifica deve avere un nome che corrisponda al nome con cui hai registrato le informazioni del tuo account.

L’indirizzo che dichiari deve corrispondere all’indirizzo stampato sul documento che hai utilizzato per verificare il tuo account.

Conclusione: Capital.com wiki: Cos’è Capital.com?

Sopra ci sono alcune informazioni di base su Capital.com trading floor e le istruzioni su come aprire un conto di investimento su Capital.com. In generale, anche se di recente costituzione, Capital.com è uno scambio rispettabile, diventando sempre più popolare in Vietnam.

Capital.com è amato per la sua interfaccia amichevole, adatta a trader di tutti i livelli di esperienza. In particolare, il deposito e il prelievo e la verifica del conto sono molto semplici, privi di commissioni per il trading azionario e la ricezione di dividendi azionari sono anche uno dei vantaggi di questo broker.