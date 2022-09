Come eliminare un utente da Capital.com

in

Eliminare Capital.com account per cosa? Cosa si dovrebbe tenere a mente quando si effettua questa richiesta? Come vengono eseguiti i passaggi? Questo articolo ti mostrerà come eliminare gli account utente e prima di farlo.

Motivi per Capital.com eliminare l’account

Ci sono molte ragioni per cui potresti voler aprire un conto di trading attraverso un determinato broker. Allo stesso modo, hai anche molte ragioni per cui desideri eliminare il tuo account precedentemente aperto. Alcuni motivi sono i seguenti:

Hai molti account diversi, quindi vuoi eliminare gli account che non ti servono.

Vuoi passare a un’altra piattaforma di broker.

Non è più necessario acquistare, vendere o negoziare sui mercati finanziari.

Vuoi aprire un nuovo account tramite il link di riferimento di Investing.vn per il supporto quando necessario, quindi devi eliminare il vecchio account.

Nota prima di decidere di Capital.com eliminare l’account

Ci sono alcune note da tenere a mente prima di eliminare un account come segue:

Gli account eliminati saranno permanentemente irrecuperabili.

I fondi rimanenti nel conto non possono essere recuperati una volta eliminati. Pertanto, è necessario prelevare il 100% del capitale nel conto prima di eliminare l’account.

Istruzioni per eliminare Capital.com account utente

Nota, ecco come eliminare un account utente.

Se desideri eliminare il tuo conto di trading, fai riferimento all’articolo seguente:

Per eliminare definitivamente un account Capital.com, al momento non è possibile eliminarlo dall’app. Invece, devi inviare un’e-mail Capital.com supporto. Procedere come segue:

Passo 1. Accedi al tuo indirizzo e-mail registrato su Capital.com e crea una nuova e-mail.

Passo 2. Impostare il titolo come [Richiedi Capital.com eliminare l’account].

Passo 3. Contenuto dell’e-mail come segue:

Voglio eliminare il mio account registrato con Capital.com.

Motivo: non voglio più utilizzare il servizio. (O indica il tuo motivo esatto).

Indirizzo e-mail per la registrazione dell’account: inserisci il tuo indirizzo e-mail registrato per aprire un account Capital.com.

Nome utente: il nome utente utilizzato per verificare l’account.

Passo 4. Dopo aver composto un’e-mail, inviala a: [email protected]

Una volta ricevuta la richiesta da Capital.com supporto, seguiranno il processo. Dovrai monitorare la tua email per conoscere lo stato di avanzamento della richiesta di eliminazione dell’account e seguire le istruzioni.

Nota, una volta eliminato il tuo account utente, non sarai in grado di recuperare i dati associati. Pertanto, pensa attentamente prima di prendere una decisione.