Capital.com paga i dividendi

Per gli investitori azionari, i dividendi sono un problema a cui gli investitori sono spesso molto interessati perché sono legati ai tuoi profitti. Quindi, quando investono in azioni su Capital.com, gli investitori azionari pagano dividendi? Scopriamolo nell’articolo qui sotto.

Gli investimenti azionari su Capital.com pagano dividendi?

I dividendi sono importi che una società paga periodicamente agli azionisti, oltre ai dividendi o alle riserve.

I dividendi sono distribuiti in base al capitale conferito da ciascun azionista della società, sotto forma di dare loro una certa quantità di denaro per azione che possiedono. Ad esempio, se Apple annunciasse un dividendo di $ 0,80 per azione, l’azionista con 50 azioni riceverebbe un dividendo di $ 40.

In effetti, non tutte le borse ti consentono di ricevere dividendi, specialmente con il trading di CFD. Ma Capital.com lo fa da solo per i clienti.

Il tuo account potrebbe avere dividendi aggiunti o sottratti se l’account sta negoziando un’azione, un ETF o un indice che paga dividendi.

Se detieni una posizione BUY, riceverai il pagamento del dividendo direttamente sul tuo saldo disponibile.

Se detieni una posizione SELL, il pagamento del dividendo verrà detratto dal saldo disponibile.

Data di pagamento del dividendo il Capital.com

Nel processo di dividendo ci sono quattro date importanti che devi tenere a mente:

Data di annuncio: la data in cui la direzione della società annuncia l’intenzione di pagare dividendi. Il Consiglio di Amministrazione comunica inoltre il valore del dividendo, la data di stacco del dividendo e la data di pagamento del dividendo. Data ex-dividendo: se negoziato in questo giorno o dopo questa data, l’acquirente non avrà diritto a dividendi. Solo i possessori di azioni prima della data di stacco del dividendo riceveranno dividendi. Data di registrazione: quando la società controlla i record per vedere chi è idoneo a ricevere il dividendo. La data di visualizzazione record è un giorno lavorativo dopo la data di stacco del dividendo. Data del dividendo: quando i dividendi sono effettivamente pagati agli azionisti della società (applicabile alle attività reali).

Per le attività CFD su azioni Capital.com, i dividendi verranno aggiunti (sottratti) al saldo disponibile alla Data di stacco del dividendo.

Cose da tenere a mente quando si investe per ricevere dividendi su Capital.com

Gli investimenti per ricevere dividendi sono applicati principalmente sul mercato azionario statunitense. Il mercato europeo non offre generosamente dividendi (nessun dividendo o paga molto poco). Pertanto, è necessario considerare nel processo di scelta delle azioni in cui investire.

Quando si utilizza una strategia di trading per ricevere dividendi, gli investitori dovrebbero fare attenzione quando il titolo è in una tendenza al ribasso. Perché è molto probabile che il numero di dividendi che riceverai non sarà molto, ma la perdita dal calo del prezzo delle azioni sarà molte volte maggiore. È possibile utilizzare tecniche di analisi a breve termine per prevedere se il prezzo aumenterà o diminuirà il giorno successivo per una visione migliore.

Ricorda che quando VENDI, paghi una commissione pari al dividendo moltiplicato per la leva finanziaria. Quindi, quando apri una posizione SELL, devi controllare quando verrà pagato il dividendo per tenere conto della perdita che potrebbe erodere il tuo potenziale profitto.

Quanta imposta viene detratta sui dividendi?

La ricezione di dividendi è un evento tassato in alcuni casi e in alcune giurisdizioni.