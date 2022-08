Investmate: Come scaricare l’app

Quando entrano nel mercato finanziario, molti investitori si sentono confusi su dove iniziare. I mercati finanziari sono volatili e imprevedibili. Pertanto, l’investimento finanziario di apprendimento è estremamente importante. Tuttavia, la conoscenza finanziaria è spesso molto complessa e semplice da capire non è facile.

In questo articolo, ti guideremo a utilizzare l’app Investmate per imparare come investire in modo divertente.

Cos’è l’app Investmate?

Investmate è un’app di apprendimento degli investimenti “all-in-on” sviluppata da Capital.com. È progettato per aiutare i clienti a familiarizzare e migliorare le loro capacità e conoscenze negli investimenti.

Sull’app Investmate, agli utenti verrà fornito gratuitamente un set diversificato di strumenti e materiali didattici, con oltre 30 corsi.

I corsi e le lezioni sono di dimensioni moderate, costituiti da brevi lezioni che richiedono solo 3 minuti per essere completate, presentate come pratiche schede. Scorri o tocca per trovare la scheda successiva o contrassegnala come preferita da ricordare e torna al documento.

La funzione di previsione commerciale su Investmate ti consente anche di esercitarti a prevedere i movimenti dei prezzi in base a scenari di trading reali.

Inoltre, gli utenti possono trovare suggerimenti per migliorare le prestazioni di trading condivisi da esperti, notizie, video e glossario approfondito ed esempi di vita reale da imparare.

In tal modo, coloro che sono nuovi alla finanza possono cogliere rapidamente vari concetti e migliorare le loro capacità di investimento.

Quando scarichi l’app, puoi impostare obiettivi di apprendimento in base al tuo livello, impostare promemoria di notifica di studio, ecc. Con tutte queste utilità, puoi imparare dalle basi alle conoscenze avanzate e testare i tuoi progressi con divertenti quiz finanziari.

Come scaricare l’app Investmate per imparare a investire

Passo 1: Per scaricare, in primo luogo, è necessario accedere all’App Store (per iOS) o al Play Store (per Android).

Di seguito, ti guideremo attraverso l’installazione dell’App Store. Per i dispositivi mobili che utilizzano il sistema operativo Android, i passaggi saranno simili.

Passo 2: Dopo aver effettuato l’accesso al mercato delle app, digita “Investmate” nella casella di ricerca e scarica l’app.

Passo 3: Accedi al tuo conto Invest con il tuo account Capital.com e-mail e password = > fai clic sul pulsante “Accedi i”.

Se non hai un account su Capital.com, puoi registrarti seguendo il link QUI.

Passo 4: Dopo aver effettuato l’accesso, inserisci le tue qualifiche e gli obiettivi di apprendimento come richiesto.

Subito, puoi iniziare la tua esperienza di apprendimento sull’app. Se vuoi cambiare l’obiettivo di apprendimento, vai su” “Impostazione” ->” “Il mio obiettivo” per adattarti.

Nel complesso, l’app Investmate è costruita per rendere più facile per gli studenti l’accesso ai mercati finanziari, rendendo le conoscenze finanziarie complesse il più semplici possibile. Il contenuto di Investmate è piuttosto ricco e confezionato in un’interfaccia pulita e semplice. Puoi studiare e ricercare in modo efficiente sempre e ovunque. Buon trading!