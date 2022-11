CAPITALE INIZIALE PER IL TRADING GIORNALIERO: la guida definitiva

in

Negli Stati Uniti, il requisito legale del saldo minimo per il trading iniziale è di 25.000 dollari. Devi mantenere il tuo saldo al di sopra del livello di 25.000 dollari per continuare a fare trading. Se in qualsiasi momento il tuo saldo scende al di sotto del livello minimo legale, ti verrà escluso il day trading.

Questa è chiamata regola del Pattern Day Trading (PDT).

Tuttavia, ci sono alcuni avvertimenti a questa regola. Ad esempio, ci sono intermediari internazionali che possono aggirare questa regola. Potresti anche essere in grado di aprire più conti in contanti, ma le tue operazioni giornaliere disponibili saranno sempre limitate. Discutiamo questa regola in modo più approfondito.

QUAL È UN BUON CAPITALE DI PARTENZA PER IL DAY TRADING?

Mentre puoi iniziare il trading giornaliero con un saldo iniziale di 25.000 dollari, dovresti iniziare da un saldo superiore alla soglia minima poiché il tuo saldo potrebbe scendere al di sotto dei requisiti minimi dopo le tue operazioni iniziali.

Per darti un po’ di spazio di manovra e la flessibilità per eseguire diverse strategie di trading, 30.000 dollari potrebbero essere un capitale decente per cominciare.

Puoi rischiare 300 dollari per operazione e piazzare punti stop-loss comodamente a livelli strategici con un saldo di 30.000 dollari. La dimensione minima del lotto della maggior parte delle azioni è di 100 azioni con una dimensione di zecca di 0,01 dollari, il che significa che puoi impostare stop-loss fino a 3 dollari per azione e scambiare anche azioni volatili con facilità.

I trader giornalieri sono autorizzati a utilizzare la leva fino a quattro volte il saldo del loro conto. Puoi aprire operazioni del valore di 120.000 dollari ($30.000 x 4) se prendi una leva equivalente a quattro volte il saldo del tuo conto di $ 30.000.

Tuttavia, dovresti ricordare che non dovresti rischiare più dell’1% del saldo del tuo conto escluso l’importo a leva. Inoltre, dovresti calcolare la dimensione ottimale del commercio tenendo conto del tuo punto di stop-loss e del rischio per operazione perché la leva può perdere una quantità significativa di denaro se non stai attento.