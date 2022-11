uno STIPENDIO Da TRADING GIORNALIERO: come fare

in

Il day trading, senza dubbio, ha il potenziale per farti guadagnare un sacco di soldi. Potresti aver visto varie personalità su internet e sulle piattaforme di social media che affermano di aver guadagnato fortune dal day trading.

I nuovi trader spesso chiedono quanto possono guadagnare in media come trader principianti.

La domanda è importante, ma purtroppo non esiste una cifra definitiva o assoluta. L’importo medio che puoi guadagnare il day trading dipende da innumerevoli fattori e varia da trader a trader.

Secondo le stime, circa il 90% dei commercianti al dettaglio perde denaro, il che significa che c’è una maggiore probabilità che tu sia tra il 90% dei commercianti non redditizi. Ma questo non significa nemmeno che dovresti rinunciare del tutto al trading supponendo che non si possa mai fare soldi facendo trading.

Devi essere disciplinato e fissare obiettivi più piccoli e realizzabili. In effetti, la tua priorità durante i tuoi primi giorni di trading dovrebbe essere quella di proteggere il tuo capitale e non cercare di ottenere grandi profitti.

Quando ti familiarizzi con il mercato e hai imparato l’arte della gestione del rischio, puoi andare a fare soldi. Alcuni trader prendono un’alta leva finanziaria e aprono grandi posizioni per generare un forte profitto, ma finiscono per lottare per gestire la loro posizione mentre le emozioni iniziano a entrare in gioco.

Non appena le posizioni diventano rosse, non trovi il coraggio di chiudere il tuo scambio perdente per fermare le tue perdite, ma trovi il coraggio di porre fine al tuo scambio vincente a metà strada e lasciare i soldi sul tavolo.

Mentre non c’è una risposta definitiva sulla quantità media di denaro che puoi guadagnare come day trader indipendente, puoi competere per diventare un trader migliore ogni giorno che passa.

STIPENDIO MEDIO DI DAY TRADING

Mentre puoi iniziare il day trading da solo senza molte difficoltà, puoi anche ottenere un lavoro presso aziende commerciali dove puoi guadagnare uno stipendio ragionevole senza rischiare i tuoi soldi.

Un trader giornaliero medio ha guadagnato circa 82.000 dollari all’anno nel 2020 sulla base di 1.694 stipendi pubblicati sul sito web. D’altra parte, i trader di banche premium, come Bank of America e Morgan Stanley guadagnano in media circa 280.000 dollari all’anno.

La remunerazione di un trader in CitiBank può arrivare fino a 500.000 dollari. I gestori di hedge fund privati e i gestori di fondi ad alto patrimonio netto ottengono stipendi ancora più alti.

COME FARE UN GIORNO DI STIPENDIO TRADING?

Se vuoi ottenere un lavoro come day trader in una società commerciale o in un istituto finanziario, potresti aver bisogno di una licenza Series 7 o Series 63. La licenza Serie 7 ti consente di commerciare all’interno del livello federale, mentre la licenza Serie 63 ti consente di commerciare all’interno dei confini dello stato.

Lo stipendio base di un day trader entry-level a partire dal 2020 era compreso tra $ 50.000 e $ 70.000. Tuttavia, devi fornire rendimenti decenti e continuare le tue prestazioni per continuare il tuo lavoro. Lo stipendio che ottieni come day trader, secondo alcune stime, è di circa il 10%-30% del profitto che generi per l’azienda.

Se ti comporti costantemente e per alcuni anni, puoi ottenere un aumento di stipendio e iniziare a guadagnare da circa $ 150.000 a $ 180.000. In poche parole, se guadagni soldi costantemente per l’azienda, manterresti il tuo lavoro e guadagneresti anche una discreta quantità di denaro.