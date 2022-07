Cardano (ADA) da Coinbase a Binance: Come trasferire passo passo

in

Per trasferire Cardano (ADA) da Coinbase a Binance, in primo luogo, è necessario copiare l’indirizzo di deposito ADA in Binance.

Quindi, vai alla scheda Invia su Coinbase e incolla l’indirizzo.

Completa il processo di verifica e conferma la transazione.

Per trasferire Cardano (ADA) da Coinbase a Binance, ci sarà una commissione di prelievo ADA da ~ 0,2 a 1 applicabile. La tariffa può variare a seconda della congestione della rete e/o del tipo di rete scelta.

Passaggi per trasferire Cardano (ADA) da Coinbase a Binance

Passaggi per trasferire Cardano (ADA) dall’applicazione mobile Coinbase all’applicazione mobile Binance

Passaggi per trasferire Cardano (ADA) da Coinbase a Binance

Vai a Fiat e Spot in Binance Copia l’indirizzo di deposito ADA Fai clic su “Invia” su Coinbase Inserisci l’importo e incolla l’indirizzo ADA Controlla il tuo account Binance

1. Vai su Fiat e Spot in Binance

Accedi al tuo account Binance.

Ora sarai in grado di vedere più opzioni, come Acquista criptovalute, Mercati, Commercio, Derivati, ecc.

Fai clic su Wallet che si trova nell’angolo in alto a destra della pagina web.

Quindi, fai clic su “Fiat e Spot”.

2. Copia l’indirizzo di deposito ADA

Dopo aver fatto clic su Fiat e Spot, sarai in grado di vedere l’elenco delle risorse.

Trovare ADA utilizzando la casella di ricerca fornita.

Una volta trovato ADA, fai clic su “Deposita“.

Dopo aver fatto clic su Deposita, verrà visualizzata una finestra Deposita Crypto.

In quella finestra Deposit Crypto, è necessario selezionare la rete per visualizzare l’indirizzo di deposito ADA.

Assicurati di selezionare la rete supportata sia da Coinbase che da Binance. Altrimenti, perderai la tua risorsa crittografica.

Stiamo selezionando la “Rete ADA Cardano”.

Quindi, fai clic su “copia icona“.

Nota: il deposito minimo deve essere di 0,00000001 ADA

3. Fai clic su “Invia” su Coinbase

Accedi al tuo account Coinbase.

Ora sarai in grado di vedere il pulsante “Invia / Ricevi” nell’angolo in alto a destra della pagina web.

Fare clic su di esso.

Per impostazione predefinita, sarai nella scheda Invia.

4. Inserisci l’importo e incolla l’indirizzo ADA

Ora, è necessario inserire la quantità di ADA che si desidera inviare.

Seleziona Cardano (ADA) nel campo Paga con il campo.

Incolla l’indirizzo di deposito ADA che hai copiato da Binance (Passaggio 2) nel campo A.

Lascia vuoto il campo Nota oppure puoi scrivere una nota relativa alla transazione.

Infine, fai clic su “Continua”.

Facendo clic su Continua, vedrai un pop-up di conferma, che contiene i dettagli della transazione insieme a Coinbase e alla commissione di rete.

Passa attraverso i dettagli una volta e fai clic su “Invia ora”.

Dopo aver fatto clic su Invia ora, ti verrà richiesto di digitare il codice di verifica; digitalo.

Quindi, fai clic su “Conferma”.

Hai trasferito con successo Cardano (ADA) da Coinbase a Binance.

5. Controlla il tuo account Binance

Se ti trovi nella finestra Deposit Crypto nel tuo account Binance, scorri un po ‘e ricarica la pagina per vedere i depositi recenti.

Altrimenti, tocca “Cardano (ADA)” sotto Fiat e Spot.

Quindi, tocca “Deposito” per vedere i depositi recenti.

Passaggi per trasferire Cardano (ADA) dall’applicazione mobile Coinbase all’applicazione mobile Binance

Tocca “Deposita” nell’applicazione Binance Copia l’indirizzo di deposito ADA Tocca “Invia” nell’applicazione Coinbase Inserisci l’importo e incolla l’indirizzo ADA Controlla l’applicazione Binance

1. Tocca “Deposito” nell’applicazione Binance

Avvia l’applicazione mobile Binance.

Tocca l’icona “Portafoglio” nella parte inferiore dello schermo del cellulare.

Quindi, tocca “Deposito“.

2. Copia l’indirizzo di deposito ADA

Ora, vai alla scheda “Crypto“.

Utilizzare la casella di ricerca per trovare l’ADA.

Una volta trovato ADA, toccalo.

Dopo aver toccato ADA, è necessario selezionare la rete. Abbiamo selezionato “ADA Cardano Network”.

Ora puoi vedere l’indirizzo di deposito ADA.

Tocca l’icona “copia“.

Nota: il deposito minimo deve essere di 0,00000001 ADA

3. Tocca “Invia” nell’applicazione Coinbase

Apri l’applicazione mobile Coinbase.

Ora vedrai più opzioni, come Acquista, Vendi, Invia, Converti e Ricevi.

Tocca “Invia“.

4. Inserisci l’importo e incolla l’indirizzo ADA

Dopo aver toccato Invia, è necessario selezionare l’asset crittografico.

Per impostazione predefinita, ci sarà Bitcoin (BTC) o uno degli altri asset che possiedi nella casella specificata. Se è diverso dal token ADA, toccalo per cambiare la risorsa in Cardano (ADA).

Quindi, digita la quantità di ADA che desideri inviare a Binance.

Puoi toccare MAX se vuoi inviare tutto il tuo Cardano.

Dopo aver inserito l’importo, tocca “Continua“.

Quindi, incolla l’indirizzo di deposito ADA che hai copiato nel passaggio 2.

Dopo aver incollato l’indirizzo del tuo portafoglio, tocca “Anteprima invio”.

Ora, ti verrà richiesta un’anteprima della transazione insieme alla commissione di rete. Tocca “Invia ora“.

A questo punto, Coinbase ti invierà un codice di verifica. È necessario digitarlo per procedere ulteriormente.

Hai trasferito con successo Cardano (ADA) dall’applicazione mobile Coinbase all’applicazione mobile Binance.

5. Controlla l’applicazione Binance

Torna all’applicazione mobile Binance.

Tocca l’icona “Portafoglio”.

Tocca “ADA” sotto “Risorse” per vedere i trasferimenti recenti.

Conclusione

Per inviare Cardano (ADA) da Coinbase a Binance, devi copiare l’indirizzo di deposito ADA e selezionare la rete giusta.

È importante scegliere attentamente la rete quando si trasferisce tra due scambi. Assicurarsi che entrambi gli scambi supportino la rete selezionata.

Perderai le tue risorse crittografiche in modo permanente se usi un indirizzo errato o scegli la rete sbagliata.