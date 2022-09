Cardano può raggiungere $ 200? ADA la criptovaluta nativa di Cardano ha il potenziale per raggiungere $ 200. Al prezzo attuale, il prezzo di ADA dovrà aumentare di circa 200 volte per raggiungere $ 200.

Oltre a questo, se ADA guadagna il 30% all’anno e brucia il 50% della sua circolazione, il prezzo ADA raggiungerà $ 200 nei prossimi 11 anni.

Può Cardano raggiungere $ 200: fatti su Cardano

Cardano è una blockchain Proof of Stake decentralizzata fondata nell’anno 2015.

L’obiettivo principale di Cardano era quello di risolvere i problemi legati alla scalabilità, all’interoperabilità e alla sostenibilità.

Come tutti i protocolli blockchain, Cardano aiuta a costruire contratti intelligenti e che si aggiunge alla creazione di applicazioni e protocolli decentralizzati. Tuttavia, l’obiettivo principale degli sviluppatori cardano è stato quello di posizionarsi come l’Internet delle blockchain.

Cardano mira a fornire agli sviluppatori un’intercambiabilità senza soluzione di continuità tra diverse blockchain.

Cardano mira a rimuovere il problema della rete lenta e delle elevate tariffe del gas a causa dell’aumento della transazione.

Cardano può raggiungere $ 200: in che modo Cardano è diverso dagli altri?

Ogni blockchain si posiziona come diversa dalle altre, ma a sua volta, la maggior parte delle funzionalità risulta essere simile. tuttavia, Cardano sta cercando di differenziarsi dal resto delle blockchain.

Ecco alcune delle caratteristiche uniche della blockchain cardano:

A differenza di altre reti blockchain, Cardano fornisce una roadmap aperta dei suoi piani futuri. Si può facilmente avere un’idea degli sviluppi che si svolgono all’interno della rete Cardano. Inoltre, Cardano ha un sistema di revisione tra pari quando si apportano modifiche alla rete.

Cardano è una blockchain PoS decentralizzata fondata nel 2015 e lanciata nel 2017. Si è posizionato come alternativa alla blockchain PoW come Bitcoin principalmente perché è più efficiente dal punto di vista energetico in quanto non si basa sul mining di criptovalute.

I piani alla base dello sviluppo di Cardano sono ambiziosi.

ha una tabella di marcia in cinque fasi che ne delinea la progressione. Ha anche un sistema di peer-review quando si apportano modifiche alla rete e tutta la tecnologia alla base della blockchain si basa su ricerche peer-reviewed. Il team di Cardano lavora con gli accademici per rivedere la loro ricerca e guidare lo sviluppo della blockchain.

A differenza di Bitcoin ed Ethereum in cui una transazione è completata dal coinvolgimento di un minatore, Cardano utilizza lo staking per completare la transazione. Ciò significa che un partecipante deve depositare una certa quantità di criptovaluta per avere il diritto di partecipare all’operazione di picchettamento.

ADA è il token nativo della blockchain cardano. ADA viene utilizzato per il completamento di tutte le transazioni sulla rete Cardano.

Il vero obiettivo di Cardano è quello di diventare l'”Internet delle Blockchain”, tuttavia, sulla base di fatti storici, l’investimento in Cardano può essere redditizio se si è pronti ad avere una partecipazione a lungo termine in esso.

Può Cardano raggiungere $ 200: svantaggi di Cardano

Nonostante molto clamore sullo sviluppo della rete Cardano e sul processo di peer review utilizzato, lo sviluppo complessivo di Cardano è molto lento. Cardano è direttamente in lotta con Ethereum e la blockchain di Ethereum in termini di sviluppo è molto più avanti della blockchain di Cardano.

Mentre il mondo delle criptovalute si sta espandendo, Cardano è pronto ad affrontare i concorrenti. Da Shiba Inu a Bitgert, tutte le criptovalute stanno gradualmente sviluppando la propria blockchain. Questa crescente concorrenza potrebbe danneggiare Cardano poiché lo sviluppo rimane molto basso a Cardano.

Cardano può raggiungere $ 200: calcolo

Se l’ADA dovesse aumentare del 20% all’anno 34 Anni Se ADA dovesse aumentare del 20% all’anno e anche bruciare il 50% delle monete 17 anni Se l’ADA dovesse aumentare del 30% all’anno 22 Anni Se ADA dovesse aumentare del 50% all’anno e bruciare anche il 50% delle monete 11 anni

Può Cardano raggiungere $ 200: Conclusione

Attualmente, il mercato complessivo delle criptovalute è influenzato da eventi geopolitici e dalla decisione della Fed statunitense di aumentare nuovamente i tassi di interesse. La crescente inflazione in tutto il mondo è stata una delle principali preoccupazioni. Questi fattori hanno mantenuto basso il prezzo di Cardano e di altre criptovalute. Tuttavia, una volta che le condizioni economiche in tutto il mondo miglioreranno, il mercato delle criptovalute dovrebbe aumentare di nuovo e Cardano potrebbe raggiungere un limite di prezzo più elevato poiché abbiamo già visto che gli sviluppatori di Cardano stanno lavorando per espandere l’ecosistema Cardano.