Convertire criptovaluta da Binance

in

Lo scambio Binance ha una funzione chiamata “Binance Convert” per i suoi utenti per convertire la loro criptovaluta da uno all’altro.

Per utilizzare Binance Convert, non vuoi essere un trader professionista.

Questa versione semplificata del trading è molto veloce, facile da usare e comporta zero commissioni.

Tuttavia, gli utenti saranno soggetti a una commissione di prelievo se ritirano la criptovaluta convertita.

Come convertire criptovaluta su Binance?

Per convertire criptovaluta su Binance, devi andare alla sezione “Binance Convert“.

Quindi, seleziona le coppie di criptovalute da scambiare.

Quindi, esegui il commercio al prezzo di mercato o al prezzo fisso.

Ecco come puoi convertire la criptovaluta sullo scambio Binance.

Passaggi per convertire la criptovaluta da uno all’altro su Binance

Passaggi per convertire la criptovaluta da uno all’altro sull’applicazione mobile Binance

Passaggi per convertire la criptovaluta da uno all’altro su Binance

Accedi a Binance Vai a “Binance Convert“ Impostare le coppie di Exchange Fai clic su “Converti“ Controlla la cronologia degli ordini di conversione

1. Accedi a Binance

Vai al sito Web di Binance e accedi inserendo le tue credenziali o utilizza il codice QR per l’accesso immediato.

Per utilizzare la funzione di accesso istantaneo, è necessario eseguire la scansione del codice QR visualizzato sul sito Web dall’applicazione mobile Binance.

2. Vai su “Binance Convert“

Dopo aver effettuato l’accesso, sarai in grado di vedere più opzioni nell’angolo in alto a sinistra della pagina web.

Passa il mouse sopra l’opzione “Trade“.

In questo modo, puoi vedere opzioni, come Binance Convert, Spot, Margin, P2P, Strategy Trading, Swap Farming, Fan Token e Binance OTC.

Dal momento che si desidera convertire i token crittografici, fare clic su “Binance Convert“.

3. Ordine di mercato

L’ordine di mercato eseguirà il tuo ordine al prezzo di mercato in tempo reale. Sebbene gli ordini di mercato siano soggetti a slittamento, garantiscono l’esecuzione immediata.

Per impostazione predefinita, sarai nell’ordine “Mercato“.

Ora, nella pagina Binance Convert, devi selezionare la criptovaluta che desideri scambiare e la criptovaluta che desideri ricevere.

Seleziona le criptovalute utilizzando la casella a discesa e inserisci l’importo che desideri spendere nel campo “Da“.

Quindi, fai clic su “Anteprima conversione“.

Dopo aver fatto clic su Anteprima conversione, sarai in grado di vedere il prezzo, il prezzo inverso e la quantità di criptovaluta che riceverai.

Se sei soddisfatto del prezzo, fai clic su “Converti” in 6 secondi. Altrimenti, attendi il prossimo prezzo di mercato e fai clic su “Converti“.

4. Ordine limite

Non vi è alcuno slittamento nell’ordine limite. Tuttavia, gli ordini limite non sono garantiti per l’esecuzione.

Per utilizzare l’ordine limite, fai clic su “Limite“.

Quindi, seleziona le coppie di criptovalute da scambiare nel campo Da e A.

Successivamente, è possibile regolare il prezzo in riferimento al prezzo di mercato.

Devi anche impostare la scadenza per il tuo ordine Limit.

Infine, fai clic su “Effettua ordine“.

Verrà visualizzata una richiesta di conferma dell’ordine. Questo mostra quanta crittografia riceverai.

Fai clic su “Conferma“.

5. Controlla la cronologia degli ordini di conversione

Entro pochi secondi dal clic su “Converti” o “Conferma” (se si utilizza l’ordine limite), l’ordine verrà eseguito.

Per visualizzare la cronologia convertita, fai clic su “Visualizza stato“.

Altrimenti, fai clic su “Ordini” come mostrato nell’immagine sottostante.

Passaggi per convertire la criptovaluta da uno all’altro sull’applicazione mobile Binance

Tocca “Converti“ Ordine di mercato Ordine limite Cronologia dei controlli

1. Tocca “Converti“

Apri l’applicazione mobile Binance.

Tocca l’icona “interscambio” nella parte inferiore dello schermo del dispositivo.

Quindi, tocca “Converti“.

2. Ordine di mercato

Per impostazione predefinita, atterrerai nella sezione dell’ordine “Mercato“.

Poiché l’ordine di mercato esegue il tuo ordine al prezzo di mercato in tempo reale, è soggetto a slittamento. Tuttavia, garantisce l’esecuzione immediata.

Nella pagina dell’ordine “Mercato“, dovrai selezionare le coppie di scambio di criptovaluta. Quindi, inserisci l’importo che desideri spendere per questo scambio crittografico nel campo “Da“.

Quindi, tocca “Anteprima conversione“.

Ora apparirà un pop-up di conferma. Questo pop-up ha la quantità di criptovaluta che riceverai.

Una volta che sei soddisfatto del tasso di conversione, tocca “Converti” entro 6 secondi. Altrimenti, attendi il prossimo preventivo.

3. Ordine limite

Scegliendo l’ordine “Limit”, otterrai la criptovaluta convertita a un prezzo fisso. Sebbene non vi sia alcuno slittamento nell’ordine “Limite”, non otterrai la garanzia per l’ordine da eseguire.

Nella pagina dell’ordine “Limite“, imposta le coppie di scambio di criptovaluta.

A differenza degli ordini “Market”, è possibile impostare il prezzo nell’ordine “Limit”. Binance eseguirà l’ordine solo se il prezzo di mercato soddisfa il prezzo specificato.

Nell’ordine “Limite“, è necessario impostare la scadenza.

Infine, tocca “Effettua ordine“.

Ora apparirà una pagina pop-up “conferma ordine“. Puoi vedere la quantità di criptovaluta che riceverai su questo pop-up.

Infine, tocca “Conferma“.

4. Cronologia dei controlli

Per controllare questa transazione, tocca l’icona “portafoglio“.

Quindi, seleziona uno qualsiasi dei token crittografici coinvolti in questa conversione nella scheda “Risorse“.

Conclusione

Binance Convert è la soluzione one-stop per coloro che vogliono scambiare i loro Bitcoin con Ethereum, Ethereum per Bitcoin, ecc.

La funzione Binance Convert è facile da usare, istantanea e ha una tariffa zero.