Carta Dedicata a Te 2024: guida alle graduatorie e ai Comuni coinvolti

A partire dal 9 settembre 2024, è stata avviata la distribuzione della Carta Dedicata a Te 2024, un contributo economico di 500 euro destinato alle famiglie italiane con ISEE basso.

Le graduatorie dei beneficiari stanno progressivamente venendo pubblicate sui siti web dei Comuni italiani, e i beneficiari possono verificare la loro idoneità all’agevolazione attraverso i codici di identificazione assegnati, nel pieno rispetto delle normative sulla privacy.

Graduatorie della Carta Dedicata a Te: quali Comuni hanno già pubblicato

Le prime graduatorie della Carta Dedicata a Te 2024 sono disponibili sui portali web di diversi Comuni italiani. Queste liste contengono i codici identificativi dei beneficiari, come il numero di protocollo DSU ISEE 2024, senza includere nomi e cognomi per garantire la riservatezza. Ecco un elenco dei Comuni che hanno già pubblicato le loro graduatorie:

Siracusa

Perugia

Teramo

Busto Arsizio

Frosinone

Ercolano (Napoli)

Cinisi (Palermo)

Gravina di Puglia (Bari)

Modugno (Bari)

Ardea (Roma)

Cerignola (Foggia)

Elmas (Cagliari)

Colleretto Giacosa (Torino)

Sorso (Sassari)

Figline e Incisa Valdarno (Firenze)

Terlizzi (Roma)

Terrasini (Palermo)

Villa San Giovanni (Reggio Calabria)

Queste graduatorie possono essere consultate sui siti ufficiali dei rispettivi Comuni. Ogni amministrazione ha proceduto alla pubblicazione degli elenchi seguendo i criteri stabiliti per la selezione dei beneficiari, tenendo conto delle risorse disponibili e delle priorità previste dal programma.

Graduatorie attese e aggiornamenti

Le graduatorie per le città di Roma e Milano sono tra le più attese e saranno pubblicate entro la fine di settembre 2024. Man mano che nuovi Comuni completano la pubblicazione delle loro liste, gli aggiornamenti saranno resi disponibili per garantire che tutti i beneficiari possano verificare la loro idoneità.

Come vedere le graduatorie della Carta Dedicata a Te

Per verificare se si è tra i beneficiari della Carta Dedicata a Te 2024, è necessario accedere al sito del proprio Comune di residenza e cercare la sezione dedicata al sussidio. Le graduatorie pubblicate includono solo i codici identificatividei beneficiari, come il numero di protocollo DSU ISEE, in linea con le disposizioni sulla protezione dei dati personali.

Anche se non tutti i Comuni hanno pubblicato le graduatorie, gli Enti sono obbligati a inviare una comunicazione ufficiale ai beneficiari, informandoli della loro idoneità e delle modalità per ritirare la carta.

Come vengono selezionati i beneficiari

I beneficiari della Carta Dedicata a Te 2024 sono selezionati dall’INPS sulla base dei dati forniti dai Comuni e del rispetto dei requisiti previsti. I Comuni hanno ricevuto le liste dei beneficiari a fine agosto 2024 e hanno iniziato a inviare le comunicazioni ufficiali ai destinatari del contributo.

La priorità viene assegnata in base a una graduatoria strutturata che tiene conto della composizione familiare e del reddito ISEE. Ecco i gruppi di priorità:

Primo gruppo: famiglie con almeno tre componenti, di cui uno minore di 14 anni. La priorità è data ai nuclei con ISEE più basso. Secondo gruppo: famiglie con almeno tre componenti, di cui uno minore di 18 anni. Anche in questo caso, la priorità viene assegnata in base all’ISEE. Terzo gruppo: famiglie con almeno tre componenti, senza limiti di età per i figli. La priorità è data in base all’ISEE e all’età del componente più giovane.

Dove usare la Carta Dedicata a Te

La Carta Dedicata a Te può essere utilizzata per acquistare generi alimentari e beni di prima necessità presso esercizi commerciali convenzionati, come supermercati e ipermercati. Le convenzioni sono state stipulate tra il Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare e le principali catene della grande distribuzione.

Quanti sono i beneficiari della Carta Dedicata a Te 2024

Per il 2024, sono stati stanziati 600 milioni di euro per la distribuzione di circa 1.330.000 carte. I fondi disponibili sono limitati, quindi non tutte le famiglie idonee riceveranno il contributo. La distribuzione avviene in base alla graduatoria di priorità, con precedenza alle famiglie economicamente più svantaggiate.

Scadenze e utilizzo della Carta Dedicata a Te

La Carta Dedicata a Te 2024 deve essere utilizzata entro il 28 febbraio 2025, ma il primo acquisto deve essere effettuato entro il 16 dicembre 2024. Se la carta non viene utilizzata entro questa data, il beneficiario perderà il diritto all’agevolazione.

La carta può essere utilizzata per acquistare generi alimentari, carburante e abbonamenti per il trasporto pubblico. È importante rispettare le scadenze indicate per non perdere il beneficio.

Quando e come arriva la Carta Dedicata a Te

La distribuzione della Carta Dedicata a Te 2024 è iniziata il 9 settembre 2024. I Comuni stanno inviando le comunicazioni ufficiali ai beneficiari, che devono presentarsi presso gli uffici postali per ritirare la carta. Solo dopo aver ricevuto la notifica dal Comune, il beneficiario potrà recarsi alle Poste Italiane per il ritiro.

In alcuni Comuni, chi ha già ricevuto la carta lo scorso anno non dovrà ritirare una nuova card. Se la vecchia carta è ancora valida, il beneficiario potrà continuare a utilizzarla per il 2024.

Come verificare se sei tra i beneficiari

Per verificare se sei tra i beneficiari della Carta Dedicata a Te 2024, visita il sito del tuo Comune di residenza o attendi la comunicazione ufficiale. Le graduatorie stanno venendo pubblicate gradualmente, e le risorse sono limitate, quindi solo le famiglie che rientrano nei criteri di priorità riceveranno il contributo.

Assicurati di controllare il sito del Comune e di essere pronto a ritirare la carta una volta ricevuta la notifica. Il contributo da 500 euro è un aiuto prezioso per le famiglie in difficoltà, da utilizzare entro le scadenze stabilite.