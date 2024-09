Carta del Docente 2024/25: come funziona, importo e novità

Anche per l’anno scolastico 2024/25 sarà disponibile la Carta del Docente, uno strumento che offre un contributo di 500 euro destinato agli insegnanti di ruolo e, dal 2023, anche ai supplenti con incarico annuale.

L’importo può essere utilizzato per l’aggiornamento professionale e l’acquisto di beni e servizi correlati all’attività didattica. La carta, attivabile a partire da settembre 2024, sarà valida fino al 31 agosto 2026.

In questa guida, esploreremo cos’è la Carta del Docente, a chi spetta, come si attiva, quali sono le novità per il 2024 e come utilizzarla.

Cos’è la Carta del Docente 2024/25

La Carta del Docente è un buono elettronico del valore di 500 euro destinato agli insegnanti di ruolo e ai supplenti annuali, da utilizzare per attività di aggiornamento e formazione professionale. Con la Carta è possibile acquistare libri, riviste, corsi di formazione, biglietti per musei, eventi culturali e molto altro.

Nata nel 2015 grazie alla legge 107/2015 (Buona Scuola), inizialmente era riservata solo ai docenti di ruolo, ma dal 2023, con il Decreto salva infrazioni, è stata estesa anche ai supplenti annuali con contratto fino al 31 agosto.

A chi spetta la Carta del Docente

La Carta del Docente è destinata a:

Docenti di ruolo nelle scuole statali, sia a tempo pieno che parziale.

nelle scuole statali, sia a tempo pieno che parziale. Supplenti annuali con contratto fino al 31 agosto.

con contratto fino al 31 agosto. Insegnanti in formazione e prova .

. Docenti inidonei per motivi di salute , in comando o distacco.

, in comando o distacco. Insegnanti delle scuole militari o scuole all’estero.

La Carta non è utilizzabile per chi è in cessazione dal servizio o per docenti sospesi per motivi disciplinari.

Importo della Carta del Docente 2024/25

L’importo della Carta del Docente per l’anno scolastico 2024/25 è confermato a 500 euro. Tuttavia, si ipotizza che a partire dal 2025 l’importo potrebbe scendere a 400-420 euro a causa di possibili tagli nel Bilancio di Stato. Per il momento, però, per l’anno 2024/25 l’importo resta invariato.

Come attivare la Carta del Docente

La Carta del Docente non richiede una richiesta formale. Viene assegnata automaticamente agli insegnanti aventi diritto, ma per utilizzarla è necessario attivarla tramite il portale cartadedocente.istruzione.it. Ecco i passaggi principali:

Accedi al portale usando le credenziali SPID o CIE. Crea un buono selezionando l’importo desiderato e il bene o servizio da acquistare. Verifica il venditore per assicurarti che accetti il buono come metodo di pagamento. Salva o stampa il buono (QR code, codice a barre, codice alfanumerico) e presentalo al venditore o ente.

Come funziona la Carta del Docente

Una volta attivata, la Carta del Docente permette di generare buoni elettronici per acquistare beni o servizi relativi alla formazione professionale. Puoi creare un buono per l’intero importo disponibile o suddividerlo in più buoni di valore inferiore.

Ricorda di verificare sempre se il rivenditore accetta la Carta del Docente come metodo di pagamento prima di creare il buono.

Cosa si può comprare con la Carta del Docente

La Carta del Docente permette l’acquisto di:

Libri e riviste (anche digitali, audiolibri ed e-book).

(anche digitali, audiolibri ed e-book). Hardware e software per scopi didattici.

per scopi didattici. Corsi di aggiornamento e qualificazione professionale.

e qualificazione professionale. Corsi universitari (laurea, laurea magistrale, master post lauream).

(laurea, laurea magistrale, master post lauream). Biglietti per musei, teatri, cinema e altri eventi culturali.

e altri eventi culturali. Giochi educativi utili per la formazione e coerenti con il Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF) delle scuole.

Cosa non si può comprare

Non è possibile utilizzare la Carta del Docente per acquistare:

Smartphone o dispositivi per comunicazioni elettroniche.

o dispositivi per comunicazioni elettroniche. Stampanti, toner, cartucce, USB , fotocamere e videocamere.

, fotocamere e videocamere. Altri dispositivi o componenti hardware che non rientrano tra le finalità didattiche.

Quando arriva la Carta del Docente 2024/25

La Carta del Docente 2024/25 sarà attivabile a partire dalla fine di settembre 2024. Anche se non è stata comunicata una data precisa, lo scorso anno il portale è stato aggiornato il 27 settembre. Una volta attivata, sarà possibile creare i buoni e utilizzarli fino al 31 agosto 2026.

Scadenze della Carta del Docente

La scadenza della Carta del Docente è fissata al 31 agosto di ogni anno. Ecco le scadenze per i prossimi anni:

31 agosto 2024 per la carta 2022/23.

per la carta 2022/23. 31 agosto 2025 per la carta 2023/24.

per la carta 2023/24. 31 agosto 2026 per la carta 2024/25.

Se al termine dell’anno scolastico rimane un residuo non utilizzato, questo sarà automaticamente trasferito all’anno successivo, accumulandosi al nuovo importo.

Assistenza e FAQ

Per maggiori dettagli e supporto, il Ministero mette a disposizione un servizio di assistenza tecnica e una sezione FAQ sul sito ufficiale della Carta del Docente. In caso di problemi tecnici o dubbi, puoi:

Telefonare al numero di assistenza (080-926 7603), disponibile dal lunedì al venerdì dalle 14:00 alle 18:00.

(080-926 7603), disponibile dal lunedì al venerdì dalle 14:00 alle 18:00. Richiedere supporto tramite l’helpdesk SPID o il supporto online.

Conclusioni: un’opportunità per gli insegnanti

La Carta del Docente 2024/25 rappresenta un’importante risorsa per gli insegnanti, garantendo loro un contributo economico da utilizzare per la formazione e l’aggiornamento professionale. Con un importo di 500 euro, è uno strumento utile per arricchire le competenze didattiche e partecipare ad attività culturali rilevanti. Assicurati di attivare la tua carta non appena sarà disponibile e di utilizzare i buoni entro le scadenze previste.