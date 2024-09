Carta Dedicata a Te 2024: requisiti e novità della social card da 500 euro

Dal 9 settembre 2024, il Governo italiano ha avviato la distribuzione della Carta Dedicata a Te 2024, una misura di sostegno economico destinata alle famiglie in difficoltà.

La social card, con un valore di 500 euro, rappresenta un aiuto concreto per l’acquisto di beni di prima necessità, e include alcune novità rispetto all’edizione precedente. La misura è stata confermata dal Ministero dell’Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste, che ha anche annunciato un incremento delle risorse disponibili, pari a 600 milioni di euro. L’obiettivo del governo è fornire supporto ai nuclei familiari con ISEE basso e promuovere la sostenibilità alimentare.

Novità della Carta Dedicata a Te 2024

La Carta Dedicata a Te 2024 presenta una serie di importanti novità rispetto al 2023:

Incremento del valore : La social card quest’anno ha un valore di 500 euro , rispetto ai 460 euro dell’anno precedente. Parte del contributo include anche un bonus specifico per il carburante e il trasporto pubblico, del valore di 77,20 euro .

: La social card quest’anno ha un valore di , rispetto ai 460 euro dell’anno precedente. Parte del contributo include anche un bonus specifico per il carburante e il trasporto pubblico, del valore di . Ampliamento dei prodotti acquistabili : Oltre ai beni alimentari di base, con la carta sarà possibile acquistare prodotti DOP e IGP , ortaggi e prodotti da forno surgelati , e altre categorie di alimenti come tonno e carne in scatola .

: Oltre ai beni alimentari di base, con la carta sarà possibile acquistare , , e altre categorie di alimenti come . Scontistica del 15%: Nei negozi aderenti, i titolari della Carta Dedicata a Te potranno usufruire di uno sconto del 15% sugli acquisti, un’iniziativa pensata per contrastare l’aumento dei prezzi dovuto all’inflazione.

Requisiti per accedere alla Carta Dedicata a Te 2024

Possono beneficiare della Carta Dedicata a Te 2024 le famiglie che rispettano i seguenti requisiti:

ISEE inferiore a 15.000 euro: Il nucleo familiare deve avere un indicatore ISEE che non superi questa soglia. Almeno tre componenti nel nucleo familiare: La misura è riservata a famiglie con almeno tre membri. Residenza in Italia: Tutti i componenti del nucleo familiare devono risiedere sul territorio italiano. Assenza di altri contributi: Non possono accedere alla social card le famiglie che già beneficiano di altre forme di sostegno al reddito, come l’Assegno di Inclusione o la NASPI.

Famiglie escluse dal contributo

Alcune famiglie, pur avendo i requisiti ISEE, non potranno beneficiare della Carta Dedicata a Te 2024. In particolare, sono esclusi i nuclei familiari che ricevono:

Assegno di inclusione

NASPI , DIS-COLL o altre forme di sostegno per disoccupazione

, o altre forme di sostegno per disoccupazione Indennità di mobilità

Cassa integrazione guadagni o altre forme di integrazione salariale

Le famiglie che percepiscono una di queste misure non potranno accedere al contributo della carta risparmio spesa.

Come funziona la Carta Dedicata a Te 2024

La Carta Dedicata a Te 2024 è una carta prepagata che può essere utilizzata per acquistare generi alimentari e beni di prima necessità in esercizi commerciali convenzionati. Non è necessario presentare domanda per ottenerla: i beneficiari vengono individuati dall’INPS in collaborazione con i Comuni italiani.

Come ottenere la Carta Dedicata a Te 2024

Per ricevere la Carta Dedicata a Te, non è richiesto alcun modulo di richiesta da parte delle famiglie. L’INPS ha identificato i beneficiari in base ai dati forniti dai Comuni, che invieranno una comunicazione ufficiale alle famiglie idonee. I destinatari della social card riceveranno una notifica via SMS o comunicazione postale, con le indicazioni per ritirare la carta presso gli uffici postali.

Una volta ritirata, la carta è subito attiva e può essere utilizzata presso i negozi convenzionati. In alcune città, i titolari della Carta Dedicata a Te 2023 che continuano a rispettare i requisiti potranno riutilizzare la vecchia carta, senza doverne richiedere una nuova.

Scadenze e utilizzo

È importante sapere che il primo acquisto con la Carta Dedicata a Te 2024 deve essere effettuato entro il 16 dicembre 2024, mentre l’intero importo dovrà essere speso entro il 28 febbraio 2025. I fondi non utilizzati entro questa data non saranno più disponibili.

Quando escono le graduatorie

Dal 9 settembre 2024 sono iniziate le distribuzioni delle carte, e alcuni Comuni hanno già pubblicato le graduatoriecon i nominativi delle famiglie beneficiarie. Queste liste possono essere consultate presso i siti ufficiali dei Comuni, che forniscono anche informazioni dettagliate sulle modalità di ritiro della carta.

La Carta Dedicata a Te 2024 rappresenta un sostegno concreto per le famiglie in difficoltà economica. Con un valore di 500 euro, offre la possibilità di acquistare beni di prima necessità e beneficiare di sconti aggiuntivi nei negozi aderenti. Le novità introdotte per il 2024, come l’ampliamento dei prodotti acquistabili e il bonus carburante, rendono questa misura ancora più completa e utile per far fronte all’aumento del costo della vita.

Assicurarsi di verificare la propria idoneità e di seguire le indicazioni per il ritiro e l’utilizzo della carta entro le scadenze stabilite è fondamentale per usufruire appieno di questo importante strumento di sostegno.