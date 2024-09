Imprenditoria Giovanile 2024: Guida Completa a Bandi e Incentivi Nazionali e Regionali

in

Nel 2024, l’Italia offre numerosi incentivi per promuovere l’imprenditoria giovanile, con finanziamenti agevolati, contributi a fondo perduto e sostegni al credito.

Questa guida esplora le opportunità disponibili a livello nazionale e regionale, fornendo un quadro chiaro su come accedere a queste risorse.

Incentivi Nazionali per l’Imprenditoria Giovanile 2024

Iniziamo con l’elenco delle principali iniziative disponibili a livello nazionale.

1. Resto al Sud

“Resto al Sud” supporta la nascita e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali nel Mezzogiorno d’Italia, includendo anche le aree del cratere sismico del Centro Italia. Rivolta a persone dai 18 ai 55 anni, la misura offre una combinazione di finanziamenti bancari agevolati e contributi a fondo perduto. È possibile presentare domanda tramite il sito di Invitalia.

2. Resto al Sud 2.0

“Resto al Sud 2.0”, introdotto dal Decreto Legge del 7 maggio 2024, è un pacchetto di incentivi per giovani under 35 che avviano un’impresa nel Sud Italia. La misura offre voucher fino a 50.000 euro o contributi a fondo perduto che coprono fino al 75% degli investimenti, per un massimo di 200.000 euro.

3. Incentivi Autoimpiego Green e Digital

Il Decreto Primo Maggio 2024 introduce incentivi per l’autoimpiego nel settore green e digital, destinati ai giovani under 35. Questi possono ricevere un contributo mensile di 500 euro e l’esonero dal pagamento dei contributi previdenziali per l’assunzione di dipendenti.

4. Incentivi Autoimpiego per Imprese al Centro Nord

Sempre con il Decreto Primo Maggio 2024, sono stati introdotti incentivi per l’autoimpiego nel Centro Nord Italia, riservati ai giovani under 35. Le agevolazioni includono voucher fino a 40.000 euro o contributi a fondo perduto fino al 65% degli investimenti, per un massimo di 200.000 euro.

5. ON – Oltre Nuove Imprese a Tasso Zero

Questa misura combina un contributo a fondo perduto con un finanziamento a tasso zero, destinato a micro e piccole imprese composte prevalentemente da giovani under 35 o da donne di qualsiasi età. La domanda deve essere presentata tramite Invitalia.

6. Start Cup

La Start Cup è una competizione regionale che premia i migliori progetti di start-up innovativi. Ogni regione italiana organizza un bando annuale per supportare la creazione di nuove imprese attraverso formazione, mentorship e accesso agli incubatori.

7. Smart & Start Italia

“Smart & Start Italia” è un programma che sostiene progetti d’impresa innovativi con investimenti tra 100.000 e 1,5 milioni di euro. La misura è gestita da Invitalia.

8. Cultura Crea 2.0

“Cultura Crea 2.0” supporta la creazione di imprese nel settore turistico-culturale nelle regioni del Sud Italia, con finanziamenti e contributi a fondo perduto.

9. Fondo Impresa Femminile

Il Fondo Impresa Femminile sostiene la nascita e il consolidamento delle imprese guidate da donne, con un budget di 200 milioni di euro. Le iniziative finanziate includono progetti nei settori dell’industria, artigianato, servizi, commercio e turismo.

10. Credito d’Imposta Formazione Giovani Agricoltori

I giovani agricoltori under 40 che hanno avviato la loro attività dal 1° gennaio 2021 possono beneficiare di un credito d’imposta pari all’80% delle spese sostenute per la formazione, fino a un massimo di 2.500 euro annui.

11. Bando ISMEA Più Impresa 2024

Il bando “ISMEA Più Impresa” è rivolto ai giovani e alle donne che vogliono avviare o espandere un’azienda agricola, con finanziamenti fino a 1,5 milioni di euro.

12. Generazione Terra

“Generazione Terra” offre finanziamenti per l’acquisto di terreni agricoli a giovani under 35, con importi fino a 1,5 milioni di euro, gestiti da ISMEA.

13. Cresci al Sud

Il Fondo “Cresci al Sud” finanzia progetti di crescita per PMI nel Mezzogiorno, sostenendo lo sviluppo e la competitività delle imprese locali.

14. Nuovo Bando Parco Agrisolare 2024

Dal 16 settembre 2024, le imprese del Mezzogiorno possono richiedere incentivi per l’installazione di pannelli fotovoltaici sui tetti aziendali, con contributi a fondo perduto fino all’80%.

Incentivi Regionali per l’Imprenditoria Giovanile 2024

Oltre ai programmi nazionali, molte regioni italiane offrono incentivi specifici per i giovani imprenditori. Ecco alcuni esempi:

1. Friuli Venezia Giulia – Progetto SISSI 2.0

Questo progetto supporta lo sviluppo imprenditoriale tra giovani, donne e disoccupati attraverso percorsi di orientamento e coaching.

2. Liguria – Misura 7.2 Garanzia per i Giovani

Il bando offre finanziamenti a tasso zero, senza garanzie, per l’avvio di nuove attività imprenditoriali, con importi tra 10.000 e 25.000 euro.

3. Marche – Creazione d’Impresa

La Regione Marche promuove l’autoimprenditorialità giovanile con percorsi formativi e consulenze per l’avvio di nuove imprese.

4. Puglia – Fondo NIDI

Il Fondo NIDI sostiene l’avvio di microimprese e studi professionali associati con contributi a fondo perduto e prestiti rimborsabili.

5. Sicilia – Fondo Politiche Giovanili

Questo fondo finanzia progetti giovanili con un contributo regionale pari al 100% dei costi ammissibili, fino a 70.000 euro.

6. Toscana – Investimenti Risorse Idriche in Agricoltura

La Regione Toscana offre contributi per migliorare l’uso dell’acqua in agricoltura, con un sostegno fino al 50% per i giovani agricoltori.

Il 2024 offre una vasta gamma di opportunità per i giovani imprenditori in Italia, sia a livello nazionale che regionale. Sfruttare questi incentivi può fare la differenza nella creazione e nello sviluppo della propria impresa. Restate aggiornati su nuovi bandi e iniziative per cogliere tutte le opportunità disponibili.