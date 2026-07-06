Castlelake rilancia e ottiene l’intesa preliminare su easyJet a 6,90 sterline

easyJet ha raggiunto un’intesa preliminare con il fondo statunitense Castlelake per un’offerta a 6,90 sterline per azione. la proposta, quinta nella serie, sosterrà la modernizzazione della flotta se dovesse diventare definitiva e resta soggetta a due diligence e ad altre condizioni propedeutiche.

La trattativa su easyJet compagnia aerea low cost quotata alla Borsa di Londra ha fatto un passo avanti con un accordo preliminare raggiunto con il fondo statunitense Castlelake. L’intesa prevede un corrispettivo di 6,90 sterline per azione cifra che rappresenta un aumento rispetto alla proposta precedente di 6,50 sterline per azione presentata dallo stesso fondo.

Si tratta della quinta offerta formulata da Castlelake nel corso delle trattative. L’accordo attuale non è ancora un’offerta pubblica definitiva: è subordinato a una serie di condizioni preliminari, tra cui il completamento di una due diligence approfondita. Se le condizioni verranno soddisfatte e le procedure formali concluse, il lancio dell’offerta è previsto per lunedì 3 agosto.

Prezzo offerto e storia delle proposte

Il nuovo prezzo di 6,90 sterline per azione segna un incremento rispetto al round precedente, quando Castlelake aveva offerto 6,50 sterline per azione. Questo aumento testimonia la determinazione del fondo a raggiungere un’intesa con il consiglio e con gli azionisti della compagnia. In termini pratici, un’offerta di questo tipo rientra nella logica di una offerta pubblica di acquisto ovvero un tentativo di acquisire il controllo del capitale ordinario di una società quotata attraverso l’acquisto delle azioni a un prezzo prefissato.

Implicazioni economiche per gli azionisti

Per gli azionisti, una proposta con premio rispetto alle quotazioni correnti rappresenta un’opportunità di monetizzare l’investimento a condizioni predeterminate. Tuttavia, l’effettiva realizzazione dell’operazione dipende dall’esito della due diligence e dalle ulteriori condizioni contrattuali che il fondo si è riservato. Castlelake ha chiarito di potersi riservare il diritto di modificare le condizioni dell’offerta, anche presentando termini meno favorevoli o senza prevedere un’opzione in azioni, sulla base dei risultati delle verifiche e dell’andamento delle trattative.

Strategia di Castlelake e programma di modernizzazione della flotta

Nel corso delle interlocuzioni il fondo ha posto l’accento sull’intenzione di sostenere la crescita futura di easyJet e di contribuire alla trasformazione del gruppo in una compagnia aerea europea più solida e resiliente. Una componente centrale del progetto annunciato è il supporto al programma di modernizzazione della flotta ritenuto essenziale per aumentare la competitività e l’efficienza operativa della compagnia.

La sostituzione o l’ammodernamento degli aeromobili implica, tipicamente, aeromobili più giovani e con consumi inferiori, con conseguenti risparmi sui costi di carburante e una riduzione dell’impatto ambientale. Castlelake ha indicato che questo piano costituisce un pilastro della sua proposta per rendere l’azienda più sostenibile e resistente nel lungo periodo, con benefici attesi per i vari stakeholder: azionisti, dipendenti, clienti, creditori e fornitori.

Ruolo delle verifiche e tempistica

La proposta è al momento vincolata al completamento di una due diligence fase in cui il potenziale acquirente esaminerà conti, contratti e aspetti legali e operativi rilevanti per definire la documentazione finale dell’operazione. Solo dopo il soddisfacimento di queste condizioni formali sarà possibile procedere al lancio ufficiale dell’offerta. Gli attori in campo hanno indicato come termine orientativo per il possibile lancio lunedì 3 agosto salvo imprevisti legati alle verifiche o alla negoziazione dei dettagli contrattuali.

Clausole di flessibilità e rischi per il mercato

Nell’annuncio relativo all’intesa Castlelake ha esplicitato la possibilità di presentare successivamente condizioni diverse da quelle oggi comunicate, o persino di non prevedere un’opzione in azioni. Questa riserva lascia spazio a scenari multipli: dal perfezionamento dell’operazione alle modifiche non favorevoli agli azionisti, fino all’abbandono dell’operazione se la due diligence dovesse evidenziare criticità. Per il mercato e per gli investitori, i passaggi da monitorare sono