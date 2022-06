Cerdá, la linea “For Fan Pets” estende il “fenomeno dei fan” agli animali domestici

La linea For Fan Pets di Artesanía Cerdá, azienda specializzata nella produzione e distribuzione di prodotti con licenza, estende il cosiddetto “fenomeno fan” agli animali domestici e segna una svolta nel settore, scoprendo una nuova opportunità per fare business.

La linea For Fan Pets di Cerdá: tutte le novità da scoprire

Nell’armadio dei più piccoli (e non solo) non mancano capi di abbigliamento dedicati ai personaggi preferiti di Disney, Star Wars e DC. Il trend non è diffuso solo tra genitori e fedelissimi appassionati: anche i proprietari di cani e gatti acquistano sempre più accessori con questi stessi personaggi per vestire alla moda (e da veri fan) i propri amici a quattro zampe.

La tendenza è cresciuta negli anni e le statistiche lo confermano:

Il numero di famiglie con animali domestici in Europa è aumentato di quasi 20 milioni negli ultimi otto anni e si sta avvicinando a 90 milioni;

Secondo una ricerca realizzata dall’Associazione dei Veterinari degli Animali da Compagnia di Madrid (AMVAC), nel 2019 il numero di animali domestici ha triplicato il numero di bambini nelle famiglie spagnole. La situazione appare simile anche in altri Paesi europei.

Inoltre, la Interzoo di Norimberga, la fiera leader per l’industria internazionale dei prodotti per animali da compagnia, ha mostrato che ora il settore vale più di 1,2 miliardi di euro ed è il quinto mercato più grande d’Europa.

All’evento ha partecipato anche Cerdá con la linea “For Fan Pets”, mostrando le ultime novità in fatto di mangiatoie, guinzagli, pettorine, giocattoli, cucce e abbigliamento per cani e gatti, portando il concetto di prodotti con licenza in questo settore, dove il consumatore cerca il meglio per il membro a quattro zampe della famiglia.

Disney, Star Wars, DC e AC/DC sono alcuni dei marchi in licenza con cui i proprietari di animali domestici possono vestire i loro cani e gatti. I propri animali saranno così eleganti e casual al contempo, sfoggiando capi che si caratterizzano per comfort e durabilità. Il concetto di prodotti su licenza per animali domestici rappresenta un’opportunità commerciale in forte espansione e la collezione “For Fan Pets” è stata progettata per rispondere al fenomeno dei fan con prodotti di qualità. In questo modo, inoltre, si porta in evidenza il legame familiare tra padroni e animali domestici.

Le parole del direttore

Josué Santana, direttore della linea “For Fan Pets” del Gruppo Cerdá, ha parlato della nuova opportunità commerciale e commenta: “C’era una nicchia nel mercato dei prodotti per animali domestici che non era coperta dai prodotti su licenza ed è per questo che abbiamo visto l’opportunità di creare una linea specializzata. Con la nostra partecipazione alla Fiera Interzoo, cerchiamo di far conoscere questo concetto innovativo per il mondo degli animali domestici e il valore aggiunto che il prodotto con licenza porta, perché finora nessuno ha lavorato con le licenze come sta facendo For Fan Pets”.

Poi ha tenuto a sottolineare: “L’accettazione dei nostri prodotti nel canale specializzato è stata molto buona. Attualmente stiamo lavorando con i più importanti rivenditori spagnoli del settore e siamo molto concentrati sulla crescita internazionale”.

Il Gruppo Cerdá

Il Gruppo Cerdá è specializzato nella produzione e distribuzione di prodotti su licenza di marchi di intrattenimento di fama mondiale. Tra questi: Disney, Marvel, LucasFilms, Warner Bros, Nickelodeon e Universal.

Il brand mette a disposizione prodotti di vario genere, dall’abbigliamento alle calzature, dagli accessori ai complementi e ora persino un’ampia gamma interamente dedicata agli animali domestici. Con Cerdá c’è tutto l’occorrente per soddisfare e far divertire la famiglia al completo, nessuno escluso.

Fondamento dell’azienda è il talento del suo team, permettendo al brand di consolidarsi come punto di riferimento in un gran numero di Paesi europei. Come produttore di articoli per la famiglia, il Gruppo Cerdá lavora per rendere tutti i suoi processi più sostenibili e ridurre il più possibile l’impatto ambientale, nel pieno rispetto dell’emergenza attuale.

“For Fan Pets” è un marchio allegro, divertente, ma allo stesso tempo elegante, senza tralasciare l’essenza geek, presente in più di 20 Paesi in tutta Europa e in America Latina, che gestisce un catalogo prodotti di oltre 400 referenze in diverse categorie: da passeggio, da riposo, mangiatoie, giocattoli e moda.