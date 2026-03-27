Certificate Barclays per l’energia globale: cedole fino al 10,56% e protezione condizionata

Barclays ha emesso un certificate strutturato che mette al centro il settore energetico globale offrendo cedole periodiche sostanziose.

Il prodotto, identificato dall’ISIN XS3295409877, non è un investimento azionario diretto ma una combinazione di meccanismi che include cedole condizionate, una barriera europea sul capitale e un meccanismo di autocall con step down. La negoziazione avviene su Cert-X e il valore nominale è di 100 euro, mentre l’emissione risulta datata 17/03/2026. Comprendere la struttura e le componenti di rischio è essenziale prima di inserirlo in un portafoglio.

Il certificate consente esposizione a un basket composto da BP, Saipem, Halliburton e Cheniere Energy, nomi che rappresentano diverse anime della filiera Oil & Gas. Le caratteristiche caratteristiche operative e i rendimenti attesi non sono omogenei tra i quattro titoli: ciò influenza sia la volatilità che la correlazione del paniere. Lo strumento include inoltre un’opzione quanto che annulla il rischio di cambio, e fissa la scadenza finale con data di valutazione al 18/09/2028 e liquidazione il 25/09/2028.

Composizione del basket e implicazioni di rischio

Il portafoglio sottostante è formato da quattro società: BP, Saipem, Halliburton e Cheniere Energy. Pur essendo quotate su borse diverse (Londra, Milano, New York), tutte appartengono alla filiera dell’energia, con conseguente esposizione a fattori sistematici come il prezzo del petrolio e del gas. La correlazione media del basket è pari a 0,5451, valore che indica una significativa concentrazione settoriale: coppie come SPM.MI–HAL registrano correlazioni elevate (ad esempio 0,7415), mentre combinazioni come SPM.MI–LNG sono meno sincronizzate (0,3890), ma non sufficientemente per parlare di vera diversificazione.

Volatilità e oscillazioni attese

La volatilità implicita dei singoli titoli spiega l’entità delle oscillazioni possibili: Saipem presenta i livelli più elevati con circa 38,2%, Halliburton e Cheniere Energy si collocano tra il 29% e il 32%, mentre BP è più stabile attorno al 24,5%. La media del basket è pari a circa 31,05%, traducendosi in un expected move che può raggiungere circa il 9-11% in 30 giorni. Tale volatilità giustifica le cedole elevate offerte dal prodotto, ma richiede una tolleranza alle fluttuazioni significative del capitale sottostante.

Meccanica del certificate: cedole, barriera e autocall

La struttura prevede una barriera europea al 60% del valore iniziale, che funge da soglia per la protezione condizionata del capitale a scadenza. Le cedole sono fissate allo 0,88% mensile con effetto memoria, il che significa che cedole non pagate in un periodo possono essere recuperate successivamente se le condizioni vengono soddisfatte; il rendimento massimo annuo è pari a 10,56%. L’autocall è attivato mensilmente a partire dal terzo mese, con primo possibile evento dal 17/06/2026, e prevede uno step down dell’1% ogni mese progressivamente dal 100% fino al 74% dei valori iniziali.

Conseguenze pratiche per l’investitore

Se, alla data di valutazione finale, il valore del titolo peggiore del basket resta al di sopra della barriera 60%, l’investitore riceve il capitale nominale più eventuali cedole arretrate grazie all’effetto memoria. Se invece il valore scende sotto tale soglia, la protezione del capitale decade e il rimborso è legato alla performance del sottostante peggiore. L’autocall può determinare un rimborso anticipato: in mercati positivi ciò limita l’esposizione e cristallizza il rendimento, mentre in mercati ribassisti la barriera porta a un rischio di perdita del capitale.

Quando considerarlo in portafoglio

Questo certificate può essere adatto a investitori che cercano cedole periodiche elevate e sono disposti ad accettare una protezione condizionata del capitale e la possibilità di un rimborso anticipato. Non è invece raccomandato per chi desidera protezione totale del capitale o bassa volatilità. Inserirlo in una strategia diversificata può avere senso, purché si conosca la dinamica dei titoli sottostanti, la correlazione elevata tra essi e i parametri chiave come la barriera 60%, le date di valutazione e i meccanismi di autocall indicati.