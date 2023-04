CFTC fa causa a Binance: è tempo di trovare un altro scambio?

La Commodity Futures Trading Commission ha accusato Binance di “evasione intenzionale” della legge statunitense sul commercio di materie prime, tra le altre presunte violazioni. In un mese in cui la SEC ha già minacciato Coinbase di azioni legali, quest’ultima manovra normativa arriva come un duro colpo per le criptovalute in generale e Binance in particolare, con lo scambio che affronta accuse di alcuni crimini molto gravi. Questi includono l’insider trading da parte del CEO Changpeng Zhao e i tentativi di consentire ai clienti con sede negli Stati Uniti di eludere i requisiti di conformità.

Nell’avviare la sua azione, la CFTC sta cercando una serie di punizioni per Binance, tra cui “sboccatura, sanzioni pecuniarie civili [e] divieti permanenti di negoziazione e registrazione”. In quanto tale, Binance ora affronta potenzialmente una minaccia esistenziale, con i suoi clienti che già rispondono alla notizia delle accuse ritirando circa $ 2 miliardi di fondi.

Questo significa che Binance potrebbe crollare? Che i suoi clienti hanno bisogno di trovare una nuova piattaforma di trading? Bene, mentre alcuni dei suoi clienti sono apparentemente già giunti a questa conclusione, non è certo che le accuse della CFTC saranno confermate in tribunale (in questo caso, la Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto settentrionale dell’Illinois). E anche se lo fossero, un divieto negli Stati Uniti lascerebbe Binance aperto per continuare le sue operazioni nel resto del mondo.

CFTC fa una lista di presunte violazioni e misfatti di Binance

Inutile dire che il deposito della CFTC presso la Corte distrettuale per il distretto settentrionale dell’Illinois rende eccellente la lettura prima di andare a dormire (a meno che tu non sia Changpeng Zhao, ovviamente). Fa le seguenti accuse, che potrebbero potenzialmente comportare che Binance venga colpito con una punizione molto severa, supponendo che il tribunale decida a favore del regolatore.

Il CEO Changpeng Zhao ha gestito direttamente o indirettamente circa 300 conti di trading Binance, con lo scopo di condurre attività di insider trading in borsa.

Binance ha ripetutamente consigliato i clienti con sede negli Stati Uniti (e anche i suoi dipendenti) su come eludere i controlli di conformità CFTC, con lo scambio che “non è mai stato registrato con la CFTC in alcun modo” al fine di fornire legalmente il trading di derivati basati su materie prime.

Lo scambio ha deliberatamente strutturato la sua attività e la rete di filiali con l’obiettivo di eludere i requisiti di registrazione negli Stati Uniti, nonostante il fatto che il 16% dei suoi conti fosse detenuto da clienti che la piattaforma identificava come situati negli Stati Uniti.

Binance ha ignorato le leggi che richiedono controlli per la prevenzione e l’individuazione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.

Binance nasconde e offusca intenzionalmente le identità delle entità aziendali che gestiscono la sua piattaforma, nonché le loro posizioni.

Ha commesso numerose violazioni del Commodity Exchange Act (CEA), tra cui la ricerca e l’accettazione di ordini per futures su materie prime, opzioni, swap e transazioni di materie prime al dettaglio, nonché la facilitazione di swap senza essere registrato come struttura di esecuzione di swap.

Forse non sorprende che, per quelli all’interno della stessa comunità di criptovaluta, l’accusa riguardante l’insider trading abbia attirato la maggior parte dell’attenzione e la maggior parte delle critiche. Anche se per più di poche persone, non è davvero una sorpresa.

Ciò che è particolarmente dannoso delle accuse della CFTC è che il regolatore delle materie prime sembra aver ottenuto comunicazioni interne di Binance, inclusi messaggi di testo ed e-mail inviati tra Zhao e vari altri membri dello staff.

Alcuni dei più imbarazzanti di questi rivelano che Binance era apparentemente consapevole che la sua piattaforma veniva utilizzata dai terroristi. Ad esempio, l’ex responsabile della conformità dell’exchange – Samuel Lim – è stato coinvolto in una conversazione del febbraio 2019 “riguardante le transazioni di Hamas” sulla sua piattaforma, con Lim che spiegava al collega che i terroristi di solito inviano “piccole somme” di denaro, poiché “grandi somme costituiscono riciclaggio di denaro”.

Binance è in guai seri?

Per quanto tutto questo sembri quasi certamente negativo, forse non sorprende che Binance stessa abbia risposto vigorosamente all’azione e alle accuse della CFTC, con Changpeng Zhao che ha scritto un blog il giorno in cui sono state presentate le accuse.

Lo usa per negare le accuse della CFTC, dichiarando che lo scambio “non è d’accordo con la caratterizzazione di molte delle questioni presunte nella denuncia”. Ciò include affermazioni riguardanti il lassismo dei controlli KYC e AML e anche per quanto riguarda l’insider trading, mentre afferma anche che lo scambio blocca “utenti statunitensi per nazionalità (KYC), IP (inclusi endpoint VPN comunemente usati al di fuori degli Stati Uniti), operatore mobile, impronte digitali del dispositivo, depositi e prelievi bancari, depositi e prelievi blockchain, numeri di bidoni delle carte di credito”.

Naturalmente, questo breve post sul blog non fornisce molte prove per queste affermazioni. Sulla base di una rapida lettura dei fatti pubblici, è quindi ragionevole supporre che la Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto settentrionale dell’Illinois alla fine giudicherà a favore delle affermazioni della CFTC.

Tuttavia, questo non significa necessariamente il destino di Binance. Come una piccola manciata di commentatori ha sottolineato (ad esempio l’editorialista di Bloomberg Matt Levine), anche se il rapporto della CFTC contiene un’ampia varietà di affermazioni e dettagli, le accuse civili effettive si riducono a consentire ai clienti con sede negli Stati Uniti di negoziare derivati.

In quanto tale, Binance dovrebbe probabilmente affrontare due sanzioni: una pesante multa (inclusa la possibile “sborrazione” dei ricavi realizzati dalle negoziazioni statunitensi) e potenzialmente un “divieto permanente di negoziazione e registrazione” (come scrive la CFTC nel suo comunicato stampa). Quest’ultima punizione significherebbe ovviamente un divieto di trading e registrazione negli Stati Uniti, che equivarrebbe semplicemente a una conferma dello status quo attuale (in quanto Binance non è comunque registrato per facilitare le negoziazioni negli Stati Uniti).

In altre parole, Binance subirà sicuramente un colpo, con la perdita dei suoi (presunti) clienti statunitensi che causerà una riduzione dei suoi ricavi. Ma probabilmente continuerà in altre parti del mondo, forse con meccanismi di screening più rigorosi e affidabili per le verifiche dei clienti e così via.

Anche il mercato sembra pensarlo. Anche se bitcoin (BTC) ha perso circa $ 1.000 – scendendo a $ 26.800 – in risposta alla pubblicazione dell’azione della CFTC, da allora si è ripreso, e ora è circa $ 500 più alto di quanto non fosse poco prima che la notizia si diffondesse. Anche il BNB di Binance ha iniziato a recuperare, al momento della scrittura.

Sì, alcuni osservatori si erano inizialmente spinti fino a dire che la CFTC ha “forti possibilità qui di riuscire a rovesciare l’impero Binance”, e sì, alcuni clienti hanno ritirato fondi. Ma con Binance che ha ancora un saldo on-chain di circa $ 64 miliardi, potrebbe essere necessario più di un regolatore statunitense per rimuoverlo dalla sua posizione in cima alla piramide crittografica.