Esiste un modo legittimo per guadagnare rendimento in criptovaluta?

Guadagnare un rendimento in criptovaluta è un problema di pulsanti caldi che evoca un paio di immagini mentali. Per uno, l’immagine della crittografia come un gigantesco schema Ponzi persiste nella testa di molte persone. Per altri, mentre non credono che la crittografia sia una truffa, pensano che sia una sorta di arricchimento rapido, troppo bello per essere uno schema vero con cui fare un omicidio finché dura.

Ma questi modi sono definiti da alto rischio e alto rendimento, non senza mantenere la vera natura delle criptovalute e ciò che è in realtà il brivido del gioco per alcune persone. Vale a dire che per l’investitore intrepido, la crittografia ha il potenziale per produrre ricompense interessanti.

Cos’è il rendimento?

Per prima cosa, definiamo la resa.

In finanza, il rendimento descrive la quantità di denaro generato su un asset in un determinato periodo. Esprime il reddito realizzato in base all’investimento iniziale e al suo attuale valore di mercato. Il periodo specificato potrebbe essere mensile, trimestrale e così via, ma è principalmente annuale.

Il rendimento è fortemente associato al rischio, con un rischio elevato che spesso corrisponde a un maggiore potenziale di rendimento.

Questa descrizione incapsula succintamente la natura stessa degli investimenti crittografici in cui il valore di una criptovaluta può precipitare improvvisamente o una piattaforma DeFi semplicemente fallisce.

Modi legittimi per guadagnare rendimento in criptovaluta

A differenza di altri modi di guadagnare con le criptovalute, come l’arbitraggio o il day trading, il rendimento rappresenta investimenti che ti consentono di fare soldi mentre dormi. Scopriamo alcuni modi per guadagnare rendimento nel mondo delle criptovalute.

#1. Agricoltura di rendimento

Non lasciare che il gergo ti confonda. Spogliato, l’agricoltura di rendimento è quando presti la tua criptovaluta a un protocollo DeFi in cambio di più crittografia. Di solito, il protocollo presterà denaro agli investitori che vogliono entrare e uscire dalle posizioni di mercato. Il protocollo ti premia quindi con una parte delle commissioni, degli interessi e del token della piattaforma.

Il yield farming è stato introdotto dal protocollo DeFi Synthetix, ma è esploso solo quando Compound ha iniziato a distribuire il suo token nativo COMP agli utenti che hanno bloccato la loro crittografia sulla piattaforma.

L’agricoltura di rendimento è diventata un successo così galoppante grazie al fascino dei token gratuiti e all’interesse attraente sui depositi crittografici.

Sebbene si sia raffreddata un po ‘durante l’inesorabile mercato orso del 2022, la pratica rimane un modo legittimo per guadagnare rendimento con la crittografia, con diverse nuove società e OG come Compound, Synthetix, Aave e Curve che offrono il servizio.

Tuttavia, l’agricoltura di rendimento non è solo ricchezza e ricchezza. Stiamo parlando di rischi come perdita impermanente, fallimento del contratto intelligente, strappi e altro ancora. Il potenziale di rendimento, tuttavia, potrebbe essere una consolazione per le persone che vogliono immergere le dita dei piedi.

#2. Picchettamento

Crypto staking significa mettere la tua criptovaluta a lavorare per te. Le blockchain che utilizzano meccanismi di consenso proof-of-stake (PoS) ti consentono di puntare sulla loro criptovaluta nativa e diventare un validatore su cui diventi idoneo a guadagnare interessi.

Ethereum è la blockchain PoS di più alto profilo dopo la sua storica migrazione a PoS nel settembre 2022. Per qualificarti come validatore su Ethereum, devi depositare 32 ETH.

Entra nelle piscine di picchettamento. Questi consentono agli investitori che non possono aumentare l’importo richiesto di partecipare a una blockchain, con guadagni divisi proporzionalmente. Diversi scambi supportano il pool staking, come Binance e Coinbase.

Sebbene non sia privo di rischi, lo staking di criptovalute offre l’opportunità di guadagnare rendimenti decenti che sono anni luce avanti rispetto ai miseri guadagni degli strumenti finanziari convenzionali. Secondo i dati di Staking Rewards, la stragrande maggioranza delle risorse crittografiche ha un rendimento annuo superiore all’11%.

#3. Fornire liquidità

Contribuire a un pool di liquidità è una strategia di rendimento popolare su scambi decentralizzati come Uniswap o 1inch.

Sembra complicato, ma in realtà sta solo creando un mercato per le persone che vogliono scambiare tra due token.

Ad esempio, potresti contribuire con $ 100 Ethereum e $ 100 USDC in un pool su Uniswap. Il pool aiuterà gli utenti su Uniswap a scambiare il loro Ethereum per USDC o viceversa.

I fornitori di liquidità raccolgono i benefici di ogni transazione arrivando a prendere una percentuale delle commissioni addebitate su ogni swap.

Ci sono alcuni pericoli nel fornire liquidità (come bug di contratti intelligenti e perdite impermanenti), ma rimane un modo affidabile per guadagnare un rendimento significativo sugli scambi decentralizzati.

Le piattaforme popolari per fornire liquidità sono tutti i più grandi scambi decentralizzati come:

Uniswap

1pollice

Trader Joe

Scambio di pancake

Orca

Convesso

#4. HODLing

Ora per la nostra ultima voce ne aggiungeremo una che non sta davvero guadagnando un rendimento nel senso tradizionale.

HODLing è un concetto che ha colpito l’infamia e l’utilizzo delle criptovalute quando un utente ubriaco ha sbagliato a scrivere “hold” e, così facendo, ha conferito agli investitori di asset digitali un soprannome per una potente strategia di investimento.

HODLers elude la paura, l’incertezza e il dubbio (FUD) e la paura di perdersi (FOMO). Possiedono “mani di diamante”, l’opposto di “mani deboli” – principalmente investitori che vendono al minimo segno di turbolenza del mercato.

HODLing non fornisce un rendimento, ma ha funzionato molto meglio che inseguire enormi rendimenti su siti come FTX o Celsius. A volte semplicemente tenere le tue risorse su un portafoglio personale porterà ai maggiori guadagni, indipendentemente da qualsiasi rendimento.

Come ha detto Scott Galloway, professore di economia della NYU, “Le persone più intelligenti della finanza fanno una cosa: comprano un paniere di azioni (ETF, MF) … E non lo guardano più”. Sostituisci ETF e MF e l’affermazione è vera.

Un metodo rischioso: il prestito

Il prestito crittografico è un prodotto DeFi che ti consente di depositare criptovalute in un servizio di prestito crittografico e guadagnare rendimento. Il denaro depositato viene prestato ai mutuatari, che lo rimborsano con gli interessi.

I prestatori di criptovalute possono essere centralizzati o decentralizzati.

Sfortunatamente i prestiti hanno portato ad alcuni dei più grandi disastri in criptovaluta con entità come Celsius Network, BlockFi e Voyager che sono andate in bancarotta dopo aver prestato i fondi dei clienti e averli persi sul mercato. È un gigantesco occhio nero per l’intero settore.

D’altra parte i prestiti decentralizzati come quelli trovati su Compound e MakerDAO hanno avuto un discreto successo e sono riusciti a superare la tempesta negli ultimi anni.

È un aspetto interessante che vale la pena tenere d’occhio, ma è importante capire il notevole rischio che comporta.

Fai attenzione a inseguire i rendimenti

È eccitante che ci siano diversi modi legittimi per guadagnare rendimento con le criptovalute. La criptovaluta si è evoluta dal semplice trading speculativo alla DeFi e ai modi innovativi per creare ricchezza. C’è solo un avvertimento: mentre questi modi possono farti bancare, possono anche farti perdere denaro altrettanto velocemente.

Se decidi di mettere i tuoi soldi ovunque, ricorda sempre due cose: fai la dovuta diligenza e investi denaro che puoi permetterti di perdere.