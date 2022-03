Changelly è legittimo e come funziona?

in

Questa recensione di Changelly inizia con una foto alla storia di Changelly.

Changelly è stata fondata nel 2015. È stato tra i primi servizi di scambio istantaneo e hanno reso il processo di scambio di criptovalute molto più semplice di quanto non fosse all’inizio della rivoluzione crittografica.

La società ha una missione abbastanza chiara di dare un accesso semplice ma sicuro alle criptovalute per tutti coloro che desiderano investire in criptovaluta ma non hanno la conoscenza di un trader di criptovalute. Fin dalla sua nascita, Changelly ha attirato l’attenzione di milioni di appassionati di criptovalute in tutto il mondo e ha concluso partnership con vari rappresentanti di spicco sulla scala dello spazio crittografico come MyEtherWallet, Binance, BRD, Exodus, Huobi, Ledger, Trezor e molti altri.

Caratteristiche principali di Changelly

Oltre 150 monete disponibili per uno scambio senza soluzione di continuità

Mentre il mercato delle criptovalute sembra essere sovraccarico di migliaia di “shitcoin”, Changelly mira a offrire una distillazione selettiva delle monete che meritano la tua fiducia. La commissione più bassa per gli scambi crypto-to-crypto sul mercato

Changelly offre una commissione dello 0,25% per tutti gli scambi crittografici. Ad oggi, questa è la commissione più bassa sul mercato se confrontata con altri servizi di scambio istantaneo affidabili. Le migliori tariffe prese dalle principali piattaforme di trading

Il meccanismo di scambio Changelly è integrato nelle piattaforme di trading più affidabili. Ogni volta che un utente scambia una criptovaluta con un’altra, Changelly correla l’importo da scambiare e inserisce ordini bid / ask sulle piattaforme di trading per raccogliere il miglior tasso possibile. Carte bancarie VISA o Mastercard per acquistare una qualsiasi delle monete elencate (tramite i partner Changelly)

Changelly offre anche un’opzione per acquistare criptovalute con una carta bancaria. Per acquistare una delle oltre 150 criptovalute elencate nel servizio, un utente deve scegliere la valuta fiat tra USD, EUR o GBP, quindi scegliere la criptovaluta di destinazione e fare clic per scambiare. Le transazioni fiat-to-crypto sono fornite dai partner di Changelly Simplex e Indacoin. L’importo minimo per acquistare criptovalute è fissato a 50 USD. Supporto live 24 ore su 24, 7 giorni su 7

L’assistenza clienti di Changelly è ben nota tra la comunità crittografica in quanto funziona 24 ore su 24, 7 giorni su 7. I ninja di supporto (come vengono chiamati) sono sempre disponibili nel caso in cui un utente abbia bisogno di aiuto o di un indizio. Importi minimi di cambio convenienti

Per scambiare criptovaluta tramite Changelly, non è necessario disporre di grandi quantità di criptovalute in un portafoglio. $ 20 in equivalente BTC saranno sufficienti per lo scambio. Scrivania OTC Premium

Quando si tratta di scambiare offerte con grandi quantità di criptovalute, Changelly offre uno speciale servizio OTC con un approccio individuale a ogni cliente OTC. Tali offerte sono fornite da broker OTC personali esperti e livelli di assistenza clienti VIP. Processo di scambio rapido (da 5 a 30 minuti, in media)

Il tempo medio di scambio dura circa 15 minuti. Tuttavia, se l’importo è piccolo, ci vuole ancora meno: 5 minuti e la criptovaluta desiderata è nel tuo portafoglio crittografico.



Come usare Changelly?Come funziona Changelly?

Come si presenta il principio di funzionamento di Changelly? Per scambiare criptovalute con Changelly, un utente deve seguire una serie di semplici passaggi:

Scegli la cripto-coppia che desideri per lo scambio e imposta l’importo; Ricontrolla gli importi, i dettagli del trasferimento come il tasso di cambio, la commissione inclusa e l’arrivo previsto; Inserisci l’indirizzo del portafoglio del destinatario, conferma nuovamente i dati ed elabora il pagamento; Attendere il completamento del processo di scambio (circa 5-30 minuti).

Abbastanza semplice!

Changelly è legittimo?Changelly è sicuro?

Il servizio Changelly non è custodiale, il che significa che Changelly non detiene i saldi degli utenti. Invece, ogni utente è responsabile del mantenimento della sicurezza del suo portafoglio. Di conseguenza, Changelly è sicuro se l’utente utilizza la propria piattaforma in modo responsabile.

Inoltre, tutte le transazioni eseguite tramite Changelly richiedono all’utente di registrare un account utilizzando un indirizzo e-mail. La registrazione dell’account è inoltre protetta con l’autenticazione a due fattori e un protocollo di sicurezza HTTPS.

Considerando la loro storia e le funzionalità di sicurezza, possiamo considerare che Changelly è un servizio legittimo da usare.

Commissioni Changelly

Le commissioni di Changelly sono le seguenti: Changelly addebita lo 0,25% per tutti gli scambi effettuati tramite il servizio, e il gioco è fatto, punto e basta. Questo 0,25% include le commissioni pagate da Changelly alle piattaforme di trading per lo scambio.

Tuttavia, le commissioni di Changelly sono diverse quando si tratta di scambiare fiat per cripto. In effetti, questo servizio specifico comporta commissioni molto più elevate – fino al 10% a causa della conduzione di pagamenti tramite i servizi di 3rd party, vale a dire Simplex e Indacoin, noti fornitori di pagamenti con carta.

Programma di affiliazione Changelly

Il programma di affiliazione Changelly fornisce un modo unico per gli utenti affiliati di guadagnare il 50% della commissione di Changelly per ogni transazione effettuata da un’altra persona registrata tramite il link di riferimento o tramite il widget di scambio.

Il modello di compartecipazione alle entrate del 50% funziona per 90 giorni dalla registrazione del referral. La ricompensa è data in Bitcoin ed Ether equivalenti.

Ci sono due modi per ottenere il 50% della commissione Changelly per ogni transazione di riferimento con il programma di affiliazione, che sono:

Widget Changelly

Il widget Changelly è un componente di un’interfaccia che consente a un utente affiliato di eseguire la funzione di scambio istantaneo Changelly. L’utente affiliato può inserire il widget sulla pagina del blog o sul suo sito Web per fornire ai lettori e agli abbonati il servizio Changelly.

Il link di riferimento rappresenta un URL contenente l’ID del referral. Quando si fa clic su di esso, un utente atterra sul sito Web di Changelly, dove può registrarsi e condurre una transazione. Una volta completato lo scambio, il 50% della commissione di transazione andrà all’affiliato di Changelly. In parole povere, più monete vengono scambiate attraverso il link, maggiore è il profitto che l’affiliato ottiene.

Integrazione API Changelly

Questa recensione di Changelly non sarebbe esaustiva se non menzionassimo come Funziona Changelly per le aziende.

Quando si tratta di aziende crittografiche, Changelly ha anche qualcosa da offrire.

L’integrazione API viene utilizzata per potenziare i servizi esterni relativi alle criptovalute con funzionalità di scambio Changelly.

I partner API di Changelly includono cripto-portafogli, rivenditori online o scambi white-label.

Per integrare l’API Changelly, è necessario inviare una richiesta al team di sviluppatori Changelly tramite [email protected]

I servizi esterni possono impostare qualsiasi commissione extra che desiderano, anche se Changelly addebita sempre lo 0,5%. Pertanto, se uno scambio con etichetta bianca sceglie di prendere una commissione extra dello 0,5%, i suoi utenti dovranno quindi pagare una commissione totale dell’1%. I servizi di terze parti che utilizzano l’API di Changelly (cioè servizi di scambio white-labeled) possono impostare qualsiasi commissione aggiuntiva che desiderano.

Corso intensivo di criptovaluta changelly free

Voglio terminare questa recensione di Changelly con una nota educativa.

Infatti, pur essendo uno dei più antichi servizi di scambio istantaneo sul mercato, Changelly mira non solo a fornire agli utenti soluzioni di scambio, ma anche a educare i nuovi arrivati, che vorrebbero investire in criptovaluta ma non sanno da dove cominciare. Quindi, Changelly ha emesso un corso intensivo di criptovaluta che è gratuito e include: